Die Linke: Gysi legt Fraktionsamt nieder

Berlin. Gregor Gysi legt sein Amt als außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag nieder. Er werde diese Funktion ab der nächsten Sitzungswoche nicht fortsetzen, kündigte er am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags an. Eine Begründung nannte er nicht. Gysi hatte diesen Schritt bereits im Juli in einem Schreiben an die Fraktionsmitglieder angekündigt und als Nachfolgerin die Bundestagsabgeordnete Caren Lay vorgeschlagen. Aus der Fraktion hieß es am Mittwoch, es gebe keinen aktuellen politischen Anlass. Fraktionssprecher Michael Schlick erklärte, Gysi bemühe sich, »eine Enquetekommission zur Untersuchung aller Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie und Corona ins Leben zu rufen«. (dpa/jW)