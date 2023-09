Gregor Fischer/Greenpeace/Handout via REUTERS

Greenpeace protestierte am Donnerstag gegen den Bau einer sogenannten Anbindungspipeline für das Rügener Flüssigerdgasterminal. Aktivisten kletterten im Hafen von Mukran auf einen Kran und ketteten sich fest; andere nutzten Schlauchboote und brachten an einem Schiff mit Bauteilen für das LNG-Terminal in großen Lettern den Schriftzug »No New Gas!« an (Foto). 15 Personen erteilte die Polizei Platzverweise. Die Umweltschützer kritisieren, dass die rund 50 Kilometer lange Pipeline durch mehrere Meeresschutzgebiete verlaufen soll. (jW)