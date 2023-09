Golejewski/imago/Future Image Berliner Bündnis plant Pride-Parade »Behindert und verrückt feiern« (Berlin, 12.7.2014)

Am 9. September will Ihr Bündnis mit der Pride-Parade »Behindert und verrückt feiern« durch Berlin ziehen. Was ist das für eine Veranstaltung?

Anna Metzer: Wir feiern diesmal zehnjähriges Jubiläum, am 13. Juli 2013 gab es die erste Parade mit rund 1.500 Teilnehmenden. Menschen mit Behinderung, Diagnosen oder Krisen kämpfen und demonstrieren gemeinsam für ihre Rechte, für Selbstbestimmung und für ihre Sichtbarkeit. Vor allem können sich alle so zeigen, wie sie es wollen. Dazu gehört, sich stolz und bewusst zu zeigen und sich eben auch feiern zu können.

Die Begriffe »behindert« und »verrückt« schaffen ja vielleicht nicht sofort Assoziationen zu einer Parade …

Luka Brohme: Wir versuchen uns das, was uns als negative Bezeichnungen hinterhergeschmissen wird, anzueignen und zu verdeutlichen: Ja, wir sind verrückt, anders, aber wir leben gut damit und sind damit zufrieden. Es ist okay, so zu sein, wie wir sind.

A.: Behinderte und Verrückte – diese Zielgruppen haben wir, weil beide viel gemeinsam haben. Beide werden von der Gesellschaft pathologisiert, also als krank gelabelt, ausgegrenzt und ausgeschlossen.

Wie ist die Parade entstanden?

L.: 2013 ist unsere Parade durch ein Bündnis verschiedener Berliner Gruppen organisiert worden. Angeregt ist die Veranstaltung durch die Mad- bzw. Disability-Prides, die es seit den 90ern in den USA und Kanada gibt, orientiert wurde sich auch an der Krüppel- und Antipsychiatriebewegung der 70er und 80er sowie an Pride-Parades aus der queeren Community. Inzwischen sind wir eher ein Bündnis aus Einzelpersonen, zum größten Teil von Betroffenen.

Welche aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sehen Sie beim Thema Inklusion und was sind Ihre Ziele oder Forderungen?

L.: Die gesellschaftlichen Entwicklungen in bezug auf Inklusion sind nicht weitreichend genug. Seit der UN-Behindertenrechtskonvention von 2009, die ja auch Deutschland unterschrieben hat, hat sich einiges getan, aber reichen tut es noch lange nicht. Wichtig ist mir auch, auf das häufig mit dem Schlagwort »Ableism« benannte Phänomen hinzuweisen, das Menschen an einer bestimmten Leistungsfähigkeit misst. Auch wie sie funktionieren, wie ihre Körper und Gedanken sein sollen, das ist alles extrem genormt. Als verrückte und behinderte Menschen passen wir da gar nicht rein. Da muss sich was ändern.

A.: Deutschland ist in punkto Inklusion immer noch europäisches Schlusslicht. Es gab zum Beispiel während der Pandemie behindertenfeindliche Triage-Gesetzesvorschläge, es gibt unwürdige Lebensbedingungen in Pflegeeinrichtungen, nach wie vor werden Menschen in Behindertenwerkstätten ausgebeutet. Wir finden es nicht akzeptabel, dass sowohl Menschen mit Behinderung als auch verrückte Menschen teils immer noch in Einrichtungen verwahrt werden. Wir bleiben weiterhin zu krank, zu langsam, zu unbequem, zu faul, zu sensibel, zu wenig Mann, Frau oder sonstiges. Und wir fordern Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Zugänglichkeit.

Wen wünschen Sie sich als Teilnehmende der Veranstaltung, und was ist in diesem Jahr spezielles geplant?

A.: Zielgruppe sind Menschen mit Behinderungen, Verrückte, Freaks usw., aber natürlich auch deren Supporter, also Verbündete, sind herzlich eingeladen. Viele betroffene Künstler sind bei der Pride-Parade mit dabei, und machen auf dem Lautsprecherwagen und der Bühne Musik und Spoken Word. Außerdem wird die Glitzerkrücke erneut verliehen, ein Negativpreis für diejenigen, die sich hervorgetan haben, Behinderte und Verrückte weiter auszugrenzen oder zu benachteiligen.

L.: Wir treffen uns um 15 Uhr am Neuköllner Hermannplatz und rollen, fahren und humpeln über den Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor. Dort gibt es ein Bühnenprogramm vor dem Café Südblock. Wir versuchen alles so barrierearm wie möglich zu gestalten. Das, was wir schaffen, wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Auftreten werden unter anderem 21 Downbeat, Pablonski Bader und Supa Star Soundsystem. Es geht ganz viel darum, zusammen abzuhängen und zusammen zu feiern und sich gegenseitig zu empowern!