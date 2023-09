IMAGO/NurPhoto »Gegen die Regeln verstoßen«: Konterfei des Grayzone-Chefredakteurs bei Kundgebung in Washington, 19.2.2023

»Die Nummer eins für Crowd­fundingkampagnen«, nennt sich die US-Internetplattform Go Fund Me auf ihrer Homepage unbescheiden. Weit vorne scheint das Unternehmen aber auch bei der Zensur unliebsamer Meinungen zu sein. Eine Spendenaktion der linken Nachrichtenseite The Grayzone (Die Grauzone) wurde jedenfalls unlängst eingefroren. Umgerechnet 84.492 Euro wurden an die etwa 1.100 Spendenden zurücküberwiesen.

»Aufgrund einiger externer Bedenken müssen wir deine Spendenaktion überprüfen«, teilte eine Mitarbeiterin von Go Fund Me dem Grayzone-Gründer und -Herausgeber Max Blumenthal schriftlich mit. Grayzone veröffentlichte das Schreiben am 28. August auf seiner Homepage. Es sei nicht klar, ob die Spendensammlung mit den Nutzungsbedingungen von Go Fund Me übereinstimme, so die Mitarbeiterin namens Sabrina. »Ich werde dich so schnell wie möglich auf dem laufenden halten«, versprach sie, aber laut Blumenthal hat sich Sabrina bis heute nicht mehr gemeldet.

»Ich gehe davon aus, dass jemand ziemlich mächtig sein muss, um Go Fund Me dazu zu bringen, das Streben nach Profit außer acht zu lassen, das Unternehmen wie dieses normalerweise regiert«, sagte Blumenthal am vergangenen Freitag gegenüber der Onlineausgabe des arabischen TV-Senders Al-Dschasira. Immerhin verzichtete die Crowdfundingplattform auf die ihr zustehenden Gebühren in Höhe von rund 2.800 Euro. Auch auf Nachfrage von Al-Dschasira machte Go Fund Me keine detaillierten Angaben, warum das Geld eingefroren wurde, »bestätigte jedoch, dass die Nutzungsbedingungen der Plattform es Benutzern nicht erlauben, ›ungenaue oder irreführende Informationen zu verbreiten‹«, so der Sender.

Blumenthal vermutet, der Boykott könnte damit zusammenhängen, dass Grayzone anders über den Krieg in der Ukraine berichtet als die Mainstreammedien und auch die Regierung in Kiew nicht mit deutlicher Kritik verschont. »Wir verfügen über keine konkreten Informationen zur Identität der ›externen Kräfte‹, die Go Fund Me dazu gebracht haben, unsere Spenden einzufrieren, haben aber starken Grund zu der Annahme, dass die Einmischung der ukrainischen Regierung und ihrer Sponsoren in Washington der Sabotage zugrunde liegt«, so Blumenthal. »Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wir sind eindeutig Zeugen der Arbeit des Zensur-Industriellen Komplexes, der versucht, die amerikanischen und britischen Journalisten finanziell zu blockieren, die die offizielle Darstellung ihrer eigenen Regierungen gründlich gestört haben.«

Go Fund Me ist nicht das einzige Technologieunternehmen, das unabhängige Berichterstattung zu verhindern versucht. Grayzone-Chefredakteur Wyatt Reed wurde im vergangenen Jahr dauerhaft vom mobilen Bezahlservice Paypal ausgeschlossen, kurz nachdem er über einen vermeintlichen Angriff der Ukraine auf Zivilisten im Donbass berichtet hatte. Wenig später schloss ihn auch Venmo aus, das ebenfalls zu Paypal gehört. Auch Reed erhielt als vage Begründung, er habe gegen die Regeln verstoßen.

Durch die Go-Fund-Me-Spendenkampagne hätten Reed sowie seine Kollegen Kit Klarenberg und Alex Rubinstein eine dauerhafte Anstellung bei Grayzone bekommen sollen. Klarenberg wurde im Mai am Londoner Flughafen in Luton festgehalten, als er, aus seinem Wohnort Belgrad kommend, nach Großbritannien einreisen wollte. Er sei fünf Stunden von der Polizei nach seinen politischen Ansichten befragt worden, erklärte er. Die Beamten hätten unter anderem wissen wollen, ob Grayzone von Russland finanziell unterstützt wird und ob Klarenberg Kontakt zu Mitarbeitern des russischen Geheimdienstes FSB unterhalte.

Auch die unabhängige, linke Nachrichtenseite Mint Press News der Journalistin Mnar Adley wurde von Go Fund Me ohne Angabe von Gründen ausgeschlossen. »Wir erleben eine Zensur, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben«, stellt Adley auf der Internetseite von Mint Press fest. »Das westliche Sanktionsregime, das über 25 Prozent der Weltbevölkerung durch Wirtschaftskriege ins Visier nimmt, geht nun gegen seine eigenen Bürger vor und verhindert, dass unabhängige journalistische Plattformen wie Mint Press und The Grayzone ihre eigenen Gelder erhalten.« Mint Press berichtet unter anderem kritisch über die israelische Politik im Nahostkonflikt.

»Was Social-Media-Seiten von Wikipedia bis Twitter und Facebook als Falschinformationen definieren und entsprechend behandeln, das wird von staatlich geförderten Einrichtungen bestimmt«, so Blumenthal gegenüber Al-Dschasira. »Diese Einrichtungen wollen den Fluss jeglicher Informationen oder Berichte unterdrücken, die ihrem Ziel zuwiderlaufen. In diesem Fall ist das Ziel die Aufrechterhaltung der öffentlichen Unterstützung für die enorme militärische Unterstützung der Ukraine.«

The Grayzone hat inzwischen ein anderes Crowdfundingunternehmen gefunden. Spotfund hat schriftlich versichert, die Spendenaktion zu erlauben und das Geld automatisch an die Zeitung zu überweisen. Die Summe beläuft sich inzwischen auf 103.000 Euro.