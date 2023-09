Nachschlag: Kein Geld

Uncredited/Suwayda24/AP/dpa Protestkundgebung mit Flaggen der Drusen in Sweida (1.9.2023)

Der insbesondere von außen genährte Krieg in Syrien mag aus einer akuten in eine latente Phase eingetreten sein – vorbei ist er nicht. Das Land liegt in jeder Hinsicht am Boden. Die Regierung in Damaskus, die wieder etwa zwei Drittel des Staatsgebietes kontrolliert, wird – sie soll ja verschwinden – vom »Westen« weiterhin sanktioniert, dass es kracht. Das hat in Deutschland keinerlei Nachrichtenwert. Vor einigen Tagen allerdings wurden mit sichtlichem Behagen die Früchte, nämlich neue »Unruhen«, registriert – im Süden Syriens gab es nach der Streichung von Subventionen für Treibstoff Protestkundgebungen der drusischen Minderheit. Der Deutschlandfunk bittet die Autorin Kristin Helberg zum Interview. Sie sieht »Parallelen zu den Protesten von 2011«: Es wird gefordert, dass »das Regime abtreten sollte«. Die »Machthabenden«, weiß Helberg, sind die Leute, »die dafür sorgen, dass es den Leuten so schlecht geht«. Geht es noch ein bisschen einfältiger? Klaro: Assad »hat eben kein Geld, um wirklich dieses Land aufzubauen«. (np)