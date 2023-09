Yannis Drakoulidis/Focus Features via AP/dpa Küsschen für Papa!

Die Pressebetreuung für »My Big Fat Greek Wedding 3 – Familientreffen« war zünftig. Im Foyer des Delphi standen Tische mit Gebäck, Oliven und Spezialitäten, deren Namen ich nie erfahren und deren Geschmack ich nie kennenlernen werde. Dazu gab es Ouzo und griechischen Wein, gratis und in rauhen Mengen. Natürlich war die Hütte voll, womit ich absolut nicht gerechnet hatte, sonst wäre ich nicht in Jogginghosen erschienen. Oder doch? In meine Jeans passe ich absolut nicht mehr rein. Bevor ich mich zu den Speisen durchdrängeln kann, sehe ich, dass auch mein Kollege im Rollstuhl anwesend ist, ein überaus scharfzüngiger Zeitgenosse. Damit wäre der Schluss meiner Besprechung schon mal gerettet. Doch alles hat seinen Preis. Ich frage ihn, ob ich erst etwas essen könne oder ob er lieber gleich nach oben getragen werden wolle, es gibt nämlich keinen Lift. »Lieber gleich.« Bei der Menge an Gästen ist es diesmal kein Problem, noch drei weitere Helfer zu finden. Auf halber Strecke kommt die bekannte Frage: »Bin ich zu schwer?« Der sehr gut gekleidete Herr am vorderen rechten Reifen antwortet: »Ganz und gar nicht. Meine Mutter wiegt dreimal soviel.«

»Wie das denn?«

»Das gute griechische Essen.«

Davon ist, als ich wieder im ­Foyer bin, leider fast nichts mehr übrig. Schnaps gibt es noch. Aber wenn ich damit einmal anfange, wird es schwierig, ein Ende zu finden. Und der Kollege im Rollstuhl muss nachher auch wieder heruntergetragen werden.

Enttäuscht blicke ich auf die leere Tafel. Neben mir steht eine ältere Dame. Vor ihr liegt das wirklich letzte Stück. Sie geht mit ihrem rot lackierten Zeigefinger den Schriftzug unter dem Gemüsegebäck, oder was auch immer es sein mag, entlang. Zack, ein Griff, und das Ding steckt in meinem Mund. Es ist tatsächlich Gemüsegebäck.

Sie blickt mich missbilligend an. »Das war jetzt aber nicht sehr nett.«

»Tja, zu lange gelesen«, sage ich und halte mir dabei die Hand vor den Mund, weil ich nicht will, dass ihr die Krümel um die Ohren fliegen. Als ich mich trolle, sagt sie zu der Frau hinter dem Buffet in unverhohlener Anspielung auf meine 20 Kilo Übergewicht: »Gerade der muss das nötig haben!«

Dieser Art ist auch der Humor im Film von Regisseurin Nia Vardalos. »Erkennst du mich nicht? Ich bin doch deine Tochter«, sagt Toula (Nia Vardalos) zu ihrer greisen Mutter (Lainie Kazan). »Nein, du bist nicht meine Tochter. Meine Tochter ist jung und gutaussehend!«

Ganz so verkalkt ist die frischge­backene Witwe aber doch nicht. Sie hat ihre Sippe fest im Griff und ordnet an, dass Papas letzter Wunsch erfüllt wird. Alle bis auf sie sollen sich in Chicago ins Flugzeug setzen, nach Griechenland fliegen, dort Papas drei beste Freunde von früher ausfindig machen und ihnen das alte Tagebuch übergeben. Außerdem soll in Papas Heimatdorf ein großes Familientreffen stattfinden.

In Athen werden die sieben Amerikaner von der jungen Bürgermeisterin des Ortes vom Flughafen abgeholt. Sie finden auf der Pritsche eines schrottreifen Kleinlasters Platz, und los geht die wilde Fahrt, vorbei an den Sehenswürdigkeiten Athens, dann entlang der traumhaft schönen Küste und schließlich durch riesige Olivenhaine in das gottverlassene Dorf. Fast alle Häuser stehen leer, weil sich ein Felsblock vor die Quelle, die den Ort Jahrhunderte lang mit Wasser versorgte, gelegt hat. Da müssen erst die Amis kommen, einen Strick um die Klamotte binden, hau ruck! rufen, und schon sprudelt der Quell wieder. Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle einzuflechten, dass Tom Hanks zu den Produzenten des Films gehört.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Suche nach Papas Freunden. Außerdem hat man genug mit der eigenen Familie zu tun: Verwicklungen und Altlasten. Papas frühere Geliebte hat mächtig Haare auf den Zähnen, aber ein gutes Herz. Und erst ihre Kochkünste: »Wenn ihr heute Abend zu mir kommt, zieht Hosen mit Gummibund an«, ist ihr häufigster Satz. Irgendwann gelingt es schließlich, Papas Freunde aufzustöbern, die große Familiensause steigen zu lassen und auch noch Hochzeit zu feiern; der Sohn von Papas nichtehelichem Sohn heiratet ein aus Syrien geflohenes Mädchen.

Als wir unseren Kollegen wieder herunter tragen, fallen harte Worte. »Handlung?« sagt er. »Welche Handlung?« Darauf ich: »Und die Dialoge?« Der gutgekleidete Herr vorne rechts antwortet: »Die Teletubbies haben bessere Dialoge.«

Zu Hause hole ich den Ouzo aus dem Eisfach. Ich stelle Tzatziki und schwarze Oliven auf den Tisch. Außerdem schiebe ich eine riesige Portion Gyros in die Mikrowelle. Wozu gibt es Hosen mit Gummibund!