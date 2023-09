Bernnhard Ludewig Respekt, wenn Sie damit am Türsteher vorbeikommen: Mittelalterlicher Streitkolben

Dass des Deibels düsterer Underground längst tot sein muss, bevor er seine Schatten in lichte Länderbotschaften werfen darf, liegt auf der Hand. Allzu böse tun aber auch eingefleischte Metalheads nicht daran, wenn sie eine der ihren zum Satansgruß heben und frohgemut unter der riesigen Fahne mit dem Ziegenschädel treppauf zur Präsentation der musikalischen Exportschlager des »harten Nordens« ziehen. Gab es ja mit dem Metal nie eigentlich Revolutionäres zu verraten, das vor Kommerzialisierung hätte gerettet werden müssen. Politisch woll(t)en die meisten Schwermetallenen auch in Form der hier thematisierten, extremen Ausgaben als Death- und Black-Metaller gar nicht sein.

So schrieb es auch Ika Johannesson in das im Fanzinestil gehaltene, gratis gereichte Beiheft zur von ihr kuratierten Ausstellung. Der »in den frühen Neunzigern (…) zusammen mit den Leuten, die mit ihren Bands später den ›Göteborger Sound‹ des Death Metal schufen« aufgewachsenen Musikjournalistin ging es darum, die »aggressive Musikrichtung« Extreme Metal »kulturell einordnen und so ihre Komplexität, Tiefe, und enge Verbundenheit mit den Elementen aufzeigen« zu können. Wobei sie sich konzentrieren wollte »auf die Entstehung der beiden wichtigsten Extreme-Genres: Death Metal und Black Metal«. Die nicht nur in Sachen Komposition, Sound und Text, sondern auch im jeweils bösen Blick auf die Gesellschaft gewalt(tät)igen Unterschiede der Metalstile fasst Johannesson so: »Grob vereinfacht gesagt, ist Death Metal kollektivistisch und Black Metal individualistisch«. So sei das Motto vieler »der passionierteren Black-Metal-Bands und -Fans« das des »britischen Okkultisten ­Aleister Crowley: ›Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz‹.«

Beim Betrachten der Fanzines, Flyer, T-Shirts und Tücher, Requisiten, Platten und Tapes, Poster und Bücher kann man sich fragen, warum folgte »auf den kommerziellen Erfolg des Death Metal (…) als Gegenreaktion Black Metal, ein noch extremeres Subgenre, dessen Epizentrum Norwegen war?«. Ist der Grund die von Johannesson diagnostizierte »Outlaw-Mentalität« der Black Metaller? Oder ist deren Verbundenheit mit den Elementen vielleicht größer als die der Death Metaller? Dann fällt der Blick vielleicht auf den Erklärtext zu einer megabös martialischen, klar, metallischen Extreme-Metal-Sänger-Handaufsatz-Tötungsapparatur, der besagt, dass diese die starke Verbundenheit der Band, Name vergessen, mit Krieg und innerem Krieger aufzeige. Und schon ist die Konzentration hin. Ein in einer Ecke eingerichtetes Metal-Fan-Beispiel-Jugendzimmer musternd, lassen sich die Gedanken wieder sortieren. Sieht das doch aus und wirkt so beruhigend wie das von einem Jungen, um den man sich weniger Sorgen machen muss als um den Band-Schmied, der die Mordwaffe schuf. Und so kann man drauf kommen, dass der kommerzielle Erfolg des antikollektivistischen, extrem antisozial-individualistischen Black Metals womöglich mit neoliberalen Weltinterpretationen, Marktgesetzen und allerlei FDP-Freiheiten eigentlich extrem gut zusammen passt. So muss dann ein Bild von Barack Obama gar nicht mehr verwundern, der 2016 auf einer Pressekonferenz der finnischen Extreme-Metalszene per Satansgruß huldigt.

Nicht nur vom Metal völlig Unbeleckte sollten aber manch Verwunderliches doch erblicken oder anhören können. Präsentiert wird das Ganze unter anderem von der Zeitschrift Metal Hammer, also auch von, Satan hab ihn selig, Ulf Poschardt. Ansonsten aber für ein unterhaltsames Stündchen für umsonst recht ordentlich. Verschwiegen wird auch weder, dass Nordischer Extrem-Metal »heute eine gigantische Industrie« ist, noch dass »eine solche Mentalität« (wie die ausgestellte) manchmal »in trübe Wasser führen« kann. Wie etwa zu in den 1990ern von trüb gewässerten Bands und Fans begangenen Morden und Kirchenbrandstiftungen. Hardcore-Fans könnten sicher immer etwas zu nörgeln haben oder vermissen. Doch kann nicht die ganze musikalische Geschichte des »harten Nordens« gezeigt werden. Denn die Metal-Mentalität hat auch »zur Folge, dass einige Bands so einflussreich sie auch sein mögen, in dieser Ausstellung nicht zu sehen sind, entweder aufgrund von Hass- und Hetzrede (…) oder aufgrund von Verbindungen zum Subgenre NSBM, nationalsozialistischem Black Metal«, so die Kuratoren.