imago images/CHROMORANGE Das Denkmal für die Opfer des Todesmarsches von KZ-Häftlingen durch Magdeburg im April 1945

Für den Gedenktag der Opfer des Faschismus, der jeden zweiten Sonntag im September begangen wird, ruft der Regionalverband Oberlausitz der VVN in Sachsen auf. Erinnert wird auch der 43 jüdischen Frauen, die im Februar 1945 auf den Todesmarsch geschickt und von der SS in Salzenforst ermordet wurden. Was passierte damals?

Wir gedenken der 43 getöteten jüdischen Frauen, die sich unter 1.300 Frauen befanden, die vom Zwangsarbeitslager Grünberg zum Todesmarsch in Richtung Dachau aufbrechen mussten. Geplant war die Vernichtung dieser Frauen. Immer wieder waren einige von ihnen unterwegs erschossen worden, weil sie an den kalten Februartagen zu geschwächt waren, um sich weiterzuschleppen, hatte eine damalige Gefangene berichtet. Besagte 43 Frauen aber kamen bei einem Massaker in Salzenforst ums Leben: Eine von ihnen wurde beschuldigt, Brot gestohlen zu haben. Weil sie sich nicht meldete, wurden 50 Frauen ausgewählt. Sieben von ihnen mussten eine Grube ausheben, die anderen 43 wurden dort erschossen.

Dieser Todesmarsch fand zu einem Zeitpunkt statt, als der Krieg für Nazideutschland verloren war. Wie ist zu erklären, dass all das unter den Augen der Bevölkerung stattfinden konnte?

Viele haben weggeschaut. Ziel war, diese Menschen aus den Zwangsarbeitslagern in ein Tötungslager zu überführen. Den Vernichtungswahn gegenüber Juden trugen breite Bevölkerungsschichten mit. Bei einigen dieser Todesmärsche starben alle vor Hunger oder Schwäche. Selten steckten Anwohner den Beteiligten heimlich Lebensmittel zu. Andere hatten das Glück, dass die Märsche sich auflösen konnten, und sie deshalb überlebten.

Was sagt uns das vor dem Hintergrund, dass Neofaschisten erneut versuchen, mobil zu machen?

Wir beschäftigen uns aktuell auf wissenschaftlicher Grundlage damit, was sich verändert hat. So versuchen wir, Parolen der AfD und anderer Konsorten etwas entgegenzuhalten.

Welche Lehren sind für die Erinnerungskultur zu ziehen?

Wir positionieren uns unter dem Slogan »Trauern, Erinnern, Gedenken«. Zur VVN gehören auch die jüngeren Menschen im Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, die oft keinen familiären Hintergrund zu den Opfern des Faschismus haben. Mit ihnen erarbeiten wir neue Formen der Gedenkkultur in einer für sie angemessenen Form. Beispiel: Bis jetzt ist der Gedenkort an die jüdischen Frauen in Salzenforst in der Sandgrube. Nur Einheimische wissen, wo sie sich befindet. Nun soll eine Tafel sichtbar am Spazierweg angebracht werden.

Gibt es neue historische Erkenntnisse zu den Todesmärschen?

Wir kommen jetzt an Archive heran, zu denen wir früher keinen Zugang hatten. Wir arbeiten mit sorbischen Nachkommen von Opfern des Faschismus zusammen; werden also bald detailliertere Informationen zu den Todesmärschen in der Oberlausitz zusammentragen können. Wir kooperieren mit dem Kamenzer Autorenkollektiv, das Nachforschungen in Berichten dazu im Lausitzer Almanach veröffentlicht hat. Wir werden aber auch fragen: Was heißt es, sich heute mit dem Thema auseinanderzusetzen? Aktuell wird an einer neuen Faschismustheorie gearbeitet, um jungen Menschen wissenschaftlich fundierte Argumente an die Hand zu geben. Sie können eigene Aktionsformen dazu entwickeln: vom Flugblattverteilen über Stickerkleben bis hin zu Gegendemonstrationen zur AfD.

Unter welchem Motto steht der Gedenktag der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten, FIR, der später zum Tag der Opfer des Faschismus in der DDR wurde?

Die FIR gründete sich nach dem heute noch aktuellen Schwur von Buchenwald 1945. Darin heißt es: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.«