imago images/Rupert Oberhäuser Funkenflug: Heiße Roheisenprobe beim Abstich am Hochofen (Duisburg, 15.4.2019)

Es sind Vorboten des Tarifclinchs ab Mitte November in der Stahlindustrie. Die Kapitalseite holt schon mal aus, präsentierte am Mittwoch ein »Hintergrundpapier« zur Forderung der IG Metall (IGM) nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das jW vorliegt. Der Verfasser ist Gerhard Erdmann, seit Anfang August Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Stahl (AGV). Der Verband organisiert aktuell 60 Mitgliedsunternehmen, in denen rund 90 Prozent der hiesigen Branchenkollegen tätig sind. Etwa bei Arcelor Mittal, Thyssen-Krupp Steel Europe oder der Salzgitter AG.

Wenig überraschend: Stahlbarone poltern gegen Arbeiterinteressen. Entsprechend lehnt Erdmann die besagte IGM-Forderung ab, »entschieden«. Die Argumente zur Arbeitszeitverkürzung überzeugten nicht, »allesamt«. Der Reihe nach: Eine eingedampfte Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich sichere keine Jobs, besonders nicht während der Transformation »zur klimaneutralen Stahlproduktion«, schreibt Erdmann. Weshalb nicht? Würde das Vorhaben der Gewerkschaft umgesetzt, wären den Unternehmen »dringend benötigte hochqualifizierte Arbeitskräfte entzogen«. Und das bei Fachkräftemangel. Ferner lasse die »technische Notwendigkeit der Rund-um-die-Uhr-Produktion in der Stahlindustrie« das nicht zu. Hochöfen, Kokereien und Sinteranlagen »kann man nicht einfach über das Wochenende ab- und am Montag wieder anschalten«, so Erdmann.

Hinzu komme: Arbeitszeitverkürzung bedeute Zusatzbelastung und Leistungsverdichtung, behauptet der AGV-Hauptgeschäftsführer. Die IGM versuche mehr Arbeit auf weniger Köpfe zu verteilen, was der »inneren Logik des Instruments Arbeitszeitverkürzung diametral zuwiderlaufe«. Verkraftbar sei für deutsche Stahlkonzerne auch nicht die »automatische« Erhöhung der Stundenlöhne um knapp neun Prozent bei Absenkung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei Vollausgleich. Wenn die IGM zudem glaube, »gutbezahlte Fachkräfte aus anderen Industrien wechseln in Scharen zur Stahlindustrie, sobald hier eine 32-Stunden-Woche eingeführt wird«, sei dies eins: eine Illusion. Was bleibt? Vielleicht eine »bessere Work-live-Balance« Beschäftigter. Aber, mahnt Erdmann, eine Industrie, die öffentliche Hilfsmittel erhalte, sollte eine solche Diskussion unterlassen. Die würde wohl vom Steuerzahler nicht goutiert. Erdmanns Fazit: Die IGM-Forderung sei »weder organisierbar noch finanzierbar«.

Wortgeklingel, kaum mehr, hieß es aus Metallerkreisen am Mittwoch gegenüber jW. Und die IGM bleibt fest. Die gleichentags in Duisburg tagende Tarifkommission der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie beschloss ihre Forderungsempfehlung an den Bundesvorstand. Demnach sollen die Monatsentgelte um 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten steigen. Fix ist ferner: Runter mit der wöchentlichen Arbeitszeit auf 32 Stunden – bei vollem Lohnausgleich, versteht sich. Damit wäre der Einstieg in die Viertagewoche in vielen Bereichen möglich, wurde Knut Giesler, Bezirksleiter der IGM NRW, in einer Mitteilung zitiert.

Unterstützung kommt aus dem Bundestag. Körperlich hart ackernde Beschäftigte könnten es so »leichter gesund bis zur Rente schaffen«, sagte Beate Müller-Gemmeke, »grüne« Fraktionsberichterstatterin für Arbeiternehmerechte, am Mittwoch auf jW-Anfrage. Und der gewerkschaftspolitische Fraktionssprecher von Die Linke, Pascal Meiser, erwartet: Wenn die Kapitalseite »in der Arbeitszeitfrage auf Krawall gebürstet ist, wird der Konflikt deutlich an Schärfe gewinnen.«