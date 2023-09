Michael Kappeler/dpa Große Geste im Bundestag: Steuerpirat Scholz (Berlin, 6.9.2023)

Mit Augenklappe, aber die ganz große neoliberale Koalition fest im Blick: In der Generaldebatte, traditionell Höhepunkt der Haushaltswoche, schlug Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch Ländern, Kommunen und der Opposition einen »Deutschland-Pakt« vor. »Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung«, rief er in einer Rede aus, die stellenweise an die »Agenda 2010«-Rhetorik Gerhard Schröders vor zwei Jahrzehnten erinnerte. Dieser »Pakt« solle Deutschland schneller, moderner und sicherer machen. »Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. Das ist das Gebot der Stunde«, donnerte Scholz.

Im Stile eines staatstragenden Oppositionsführers kritisierte der Kanzler, es sei »zu viel« in den vergangenen Jahren auf die lange Bank geschoben worden«. »Die Bürger« seien »diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch.« Nur gemeinsam werde man »den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg über unser Land gelegt hat«.

Der Mehltau lähme die Wirtschaft, sorge für Frust »bei den Leuten im Land«. Die wollten, dass die Bahn pünktlich fährt, »dass einem die Ämter unter die Arme greifen und keine Schwierigkeiten machen«. Es brauche moderne Gesetze, schnelle Verfahren und weniger Bürokratie sowie die Bereitschaft aller, an einem Strang zu ziehen, insistierte Scholz. Sein Angebot richte sich an die 16 Regierungschefs der Länder, an die Landräte und Bürgermeister in der ganzen Republik. Scholz warb aber explizit auch bei CDU-Chef Friedrich Merz um Zusammenarbeit.

Der hatte vor Scholz gesprochen und ähnliche Klagen vorgetragen, diese aber an die Bundesregierung adressiert. So sprach er von »überbordender Bürokratie« und kritisierte das Gebäudeenergiegesetz. Merz warf Scholz vor, mit den Plänen für eine Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld einen bevormundenden, alles regulierenden und paternalistischen Staat ausbauen zu wollen. Scholz habe als SPD-Generalsekretär 2002 von der »Lufthoheit über den Kinderbetten« gesprochen, die die SPD erreichen müsse. Die Kindergrundsicherung sei ein Instrument, um das zu erreichen.

Mit dem Bundeshaushalt für 2024 werde die Regierung dem von Scholz verkündeten Anspruch einer »Zeitenwende« nicht gerecht, kritisierte Merz. Er bemängelte, die Ampel habe noch zu wenig fürs Militär veranschlagt. »Großer Verlierer« seien Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die Soldaten der Bundeswehr. Die Bundeswehr stehe schon in kurzer Zeit vor einer weitreichenden strukturellen Unterfinanzierung . Spätestens 2027 werde eine Lücke von mindestens 30 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt klaffen, von der die Regierung heute keine Vorstellung habe, wie sie gefüllt werden solle.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt signalisierte die Bereitschaft, das Angebot des Kanzlers zur Zusammenarbeit anzunehmen. Dieses Angebot zeige aber auch deutlich, »dass die Gemeinsamkeiten in Ihrer Koalition ganz offensichtlich beendet sind», sagte er. Scholz mache das Angebot, weil er in der Ampel für zentrale Fragen keine Mehrheit mehr sehe. Dobrindt forderte im Gegenzug ein Entgegenkommen bei der Bewältigung «einer der aktuell zentralsten Krisen, der Flüchtlingskrise«. Geredet werden müsse unter anderem darüber, die Maghreb-Staaten und nicht nur Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären.

Die einzige in der Debatte, die sich an den Mehrausgaben für Rüstung störte, war Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. Viele Menschen seien zu Recht wütend, dass im Etat »Milliarden Euro für Rüstung rausgehauen« werden sollten und überall sonst geknausert werde, befand sie. Die geplante Kindergrundsicherung sei unzureichend und ein »Etikettenschwindel«. Mohamed Ali monierte, Scholz rede die Probleme im Land klein und beschönige »grottenschlechtes Regierungshandeln«. Auf den von Scholz angebotenen »Deutschland-Pakt« ging sie nicht ein. Es habe schon einmal einen Kanzler gegeben, »der Deutschland mit seiner Sparpolitik ruiniert hat«. Dies sei Heinrich Brüning gewesen, Reichskanzler von 1930 bis 1932. Wohin das geführt habe, »das wissen wir«, sagte Mohamed Ali.