Tim Wagner/imago Deutsche Polizisten wenden immer häufiger sogenannte Schmerzgriffe an, auch bei friedlichen Protesten

Das Portal »Frag den Staat« hat in der vergangenen Woche Teile eines Handbuches zur Anwendung von Schmerzgriffen bei der Berliner Polizei veröffentlicht. Wussten Sie, dass so etwas existiert?

Auch wir haben erst durch »Frag den Staat« von diesen Materialien erfahren, aber dass die Ausbildung der Polizeibeamtinnen und -beamte in bezug auf Schmerzgriffe existiert, ist nichts Neues.

Die Berliner Polizei lehnte eine Anfrage zur Herausgabe der Unterlagen mit der Begründung ab, es gebe gar keine offiziellen Vorgaben dazu, ob, wann und wie Berliner Polizistinnen und Polizisten Schmerzgriffe einsetzen dürfen. Wie bewerten Sie das?

Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich lediglich um eine Schutzbehauptung handelte, um eine Herausgabe zu vermeiden. Hier wird das grundlegende Problem deutscher Polizeien deutlich, nämlich dass sie regelmäßig sehr intransparent arbeiten. Das ist teilweise verständlich, soweit man etwa keine Ermittlungstaktiken preisgeben möchte. Es wird aber dann problematisch, wenn man – auch das geschieht häufiger – versucht, sich gegen Kritik immun zu machen, indem man den Bürgerinnen und Bürgern vorwirft, sie verstünden nichts von dem, was die Polizei macht. Es ist auch insofern mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar, als dass die Bürgerinnen und Bürger wissen sollten, was die Polizei an tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten hat, und womit sie im Fall der Fälle auch rechnen müssen.

Sehen Sie die Gefahr, dass Gewalt und Schmerzen als Bestandteil von Polizeiarbeit normalisiert werden durch derartige Handbücher?

Die Gefahr ist generell gegeben, nicht nur durch Handbücher, wobei dies immer auch eine Frage der einzelnen Bundesländer ist. In Hamburg, Berlin und München werden die Schmerzgriffe scheinbar regelmäßig bei der Auflösung friedlicher Straßenblockaden eingesetzt.

In den vergangenen Jahren ist eine Welle von Verschärfungen der Versammlungs- und Polizeigesetze durch das Land geschwappt, und solche Verschärfungen sind immer auch ein Signal an die Polizei. Hinzu kommt eine zunehmend katastrophisierende Sicherheitsdebatte, die auch stark von Berufsvereinigungen wie der Gewerkschaft der Polizei oder der Deutschen Polizeigewerkschaft mitgetragen wird und die im Widerspruch zu einer Sicherheitslage steht, die seit Beginn der 1990er Jahre relativ konstant besser wird. Das mag dazu beitragen, dass sich Polizeibeamtinnen und -beamte zunehmend in einer Bedrohungssituation wähnen, der sie adäquat begegnen wollen. Sachlich gerechtfertigt ist dies nicht.

Manche Rechtswissenschaftler sehen in dieser Praxis einen Verstoß gegen die Menschenwürde und das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention. Teilen Sie diese Kritik?

Es bestehen berechtigte Zweifel daran, dass es sich hier überhaupt um unmittelbaren Zwang im rechtlichen Sinne handelt, da der Schmerz dazu eingesetzt wird, ein bestimmtes Verhalten, eine Kooperation, mittelbar zu erzwingen. Auch ein Verstoß gegen das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention in Form einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung steht im Raum, beziehungsweise eine Missachtung der Menschenwürde. In Fällen wie der Auflösung von friedlichen Straßenblockaden wird sich die Rechtswidrigkeit aber regelmäßig schon aus fehlender Erforderlichkeit ergeben. Hier ist einfaches Wegtragen oft sogar schneller. Auch hier drängt sich der Verdacht auf, dass es um eine informelle Bestrafung von seiten der Polizei gehen soll. Mit rechtsstaatlichen Grundsätzen ist eine solche Praxis nicht zu vereinbaren.

Welche Beobachtungen macht Ihr Verein mit der Anwendung von Schmerzgriffen hinsichtlich Protestaktionen und Versammlungen sozialer Bewegungen?

Wir beobachten die Entwicklung aufmerksam. Die Problematik ist in die grundsätzliche Entwicklung eingebettet, dass sich zivilgesellschaftliches Engagement weltweit, und damit auch friedlicher Protest, zunehmender Repression ausgesetzt sieht. Diese Entwicklung macht auch in Deutschland nicht Halt. Auch in Deutschland wird mit immer schärferen Mitteln gegen politisch unliebsame Versammlungen vorgegangen, nicht erst seit dem G20-Gipfel in Hamburg 2017.