Wunderl/MAGO/Beautiful Sports Patrick Koronkiewicz (28) und Stefano Russo (6) von Viktoria Köln streiten nach Abpfiff mit Schiedsrichter Patrick Ittrich

»Sechzig Minuten Grütze« – so soll Schiedsrichter Patrick Ittrich am Sonntag die Leistung von Fußballdrittligist Viktoria Köln beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld bezeichnet haben. Das behauptet zumindest Viktoria-Torschütze Patrick Koronkiewicz, der mit dem auch in Schiedsrichterkreisen nicht unumstrittenen, aber bestes vernetzten und als sehr kommunikationsfreudig geltenden Ittrich nach Spielende aneinandergeriet. »Er hat uns gegenüber nicht respektvoll gepfiffen«, schäumte Koronkiewicz, denn der Unparteiische hatte den Schlusspfiff unerwartet früh inmitten eines vielversprechenden Viktoria-Konters ertönen lassen. »Bei der letzten Aktion wären wir doch komplett durch. Er sagt, dass noch drei Gegenspieler da waren, was eine Lüge war«, schimpfte der Angreifer der Kölner. Denn so musste man sich, obwohl klar überlegen, gegen die Arminia mit einem Punkt begnügen. »Wir haben eine überragende Partie gemacht, machen den Sack aber nicht zu«, grollte Koronkiewicz. Ganz anders hingegen war hinterher die Gemütsverfassung bei der nach dem Zweitligaabstieg bislang nur ganz mühsam in die Gänge kommenden Arminia: »Letzte Woche sah das noch nach Harakiri aus, heute war es viel besser«, lobte ihr Coach Mitch Kniat, dessen Team somit die anstehende 14tägige Länderspielpause zumindest auf einem Nichtabstiegsrang verbringt.

Die nach fünf Spieltagen noch nicht wirklich aussagekräftige Tabelle führen derweil mit Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue zwei Vereine an, die wie auch die Arminia in den letzten Jahrzehnten häufiger den Fahrstuhl zwischen zweiter und dritter Liga von innen bestaunen konnten. Am Wochenende nahmen die Erzgebirgler die Hürde beim TSV 1860 München mit einem 2:1-Auswärtssieg. Lange hatten dabei jedoch die Löwen geführt, ehe erst ein später Doppelschlag durch Marcel Bär (85.) und Maximilian Thiel (87.) dem noch ungeschlagenen Gast aus Aue den Dreier bescherte. Noch einen Zähler mehr hat bislang Dynamo eingesammelt und führt das Tableau an. Das 2:0 gegen den FC Ingolstadt am Sonnabend entsprach ganz der Kategorie Arbeitssieg. Schon vor der Pause hatte sich der FCI mit einem Platzverweis selbst geschwächt und die Dresdener spielten es in der Folge routiniert herunter. Mit Panagiotis Vlachodimos und Manuel Schäffler sorgten am Ende zwei eingewechselte Joker für die späten, siegbringenden Treffer. »Wir sind geduldig geblieben und haben hinten heraus unsere Chancen genutzt«, buchte Dynamo-Abwehrspieler Jakob Lewald den Nachmittag dann auch geschäftsmäßig ab.