imago/United Archives International »Destruction« (1836), das vierte Gemälde aus dem Zyklus »The Course of Empire« des US-amerikanischen Landschaftsmalers Thomas Cole, zeigt die Plünderung Roms durch die ­Vandalen im Jahr 455

Der Vorwurf des Eurozentrismus ist nicht nur in der Politik und der Wirtschaft am Platz, sondern auch in der Kultur, auch in der Geschichtswissenschaft. Zugleich ist der Eurozentrismus unvermeidlich, weil Europäer in der Vergangenheit dem Rest der Welt ihren Stempel aufgedrückt haben. Wie schwer es ist, trotz guten Willens die anderen Kontinente gerecht in den Blick zu nehmen, dafür ist »Mächte und Throne« des britischen Historikers Dan Jones ein Beispiel. Im Untertitel fehlt ein Adjektiv, er müsste »Eine neue Geschichte des europäischen Mittelalters« lauten.

Außereuropäische Mächte und Throne spielen eine Rolle nur, wenn Europa beteiligt oder Europa betroffen ist wie vom sogenannten Mongolensturm oder der Ausbreitung des Islam im Mittelmeerraum. China wird insofern gewürdigt, als europäische Reisende es kennenlernten, Indien überhaupt nicht und Schwarzafrika bloß als Objekt portugiesischer Seefahrer, die den Kontinent umrundeten, um Geschäfte zu machen und Sklaven einzufangen. Mehr, nein, weniger noch: Das Buch könnte sogar »Eine neue Geschichte des westeuropäischen Mittelalters« heißen, denn neben viel englischer, einiger französischer sowie ein wenig iberischer, deutscher und italienischer Geschichte kommt Skandinavien, kommt das slawische Osteuropa, kommt Russland praktisch nicht vor.

Wenn Dan Jones also den großen ­Bogen von Augustinus und den Ostgoten bis zu Kolumbus, Luther und dem ­Sacco di Roma spannt, er seine Erzählung vom Ende Westroms und den nachfolgenden dunklen Jahrhunderten über den wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Neustart um die Jahrtausendwende schließlich bis zu dem Punkt führt, an dem Europa über seine Grenzen hinauswächst und in die Welt hinausgreift: Dann ist das – mit den genannten Einschränkungen – trotzdem gelungen.

Souveräner Umgang mit den Fakten und anschauliche Darstellung gehen bei dem 1981 geborenen Historiker und Journalisten Hand in Hand; Ergebnis ist ein für Fachleute wie für interessierte Laien aufschlussreiches und nicht nur altes wie neueres Wissen überzeugend zusammenfassendes, sondern gegebenenfalls auch anders als gewohnt interpretierendes Werk über eine Epoche, die zwar um 1500 endete, aber bis heute fortwirkt, ökonomisch, ökologisch, sozial und kulturell.

Städtebildung; bürgerliche Wirtschaft, Bankwesen und Handel; Realismus, also Weltzugewandtheit statt Religion, in Kunst und Literatur; Diesseitigkeit statt Jenseitsfixierung, Faszination durch und Interesse an Natur, an irdischen Dingen: Die Wurzeln der Welt von heute liegen im Gestern, im Mittelalter. Schon ein Blick auf die Landkarte beweist das, nicht nur für Staaten wie Frankreich oder Spanien, deren Geographie sichtbar von den einstigen Mächten und Thronen geprägt ist.

Es trifft auch auf die deutschsprachige Bevölkerung des Kontinents zu: Dass sie nämlich – gut für sie und die Nachbarn – über mehrere Staaten verteilt und Deutschland selbst föderal aufgebaut ist, ist ein Erbe des Heiligen Römischen Reiches (deutscher Nation, so der spätere Zusatz). Eine starke Zentralmacht, ein festes politisches Zentrum wie unter anderem in England konnte sich in Mitteleuropa nicht rechtzeitig etablieren.

Was 1871 zu spät gelang, führte – undenkbar im Mittelalter – zu nationalistischer Hybris und endete in der Katastrophe. Das zu schildern läge jenseits von Dan Jones’ Geschichtswerk, die Urgründe aber hätten für die deutsche, von Heike Schlatterer vorzüglich übersetzte Ausgabe Thema sein können: erstens das in vielerlei Territorialstaaten zersplitterte Mitteleuropa, dessen Bevölkerung von Einheit allenfalls träumen konnte; zweitens der Investiturstreit des 11./12. Jahrhunderts, der Machtkampf zwischen Königtum und Papsttum, der in der fehlenden Trennung von Kirche und Staat bis heute fortwirkt; drittens die mittelalterliche deutsche Ostkolonisation, die im chauvinistischen Überschwang nach der Reichseinigung zum machtpolitischen und am Ende mörderischen »Blick nach Osten« umgedeutet wurde; und viertens der Antijudaismus, das seit dem 12. Jahrhundert von Unterdrückung, Vertreibung und Pogromen geprägte Verhältnis zu den Juden.

Das Mittelalter lebt bis in die Gegenwart in mehr fort als in romantisierenden Mittelaltermärkten und Ritterspielen, Burgruinen und den gotischen Protzkirchen der Oberschicht. Der Feudalismus immerhin ist überwunden – und das so gründlich, dass Dan Jones diese in der Spätantike beginnende, das Mittelalter prägende Gesellschafts- und Wirtschaftsformation mit keinem einzigen Wort erwähnt; die Bauern, die freie wie die unfreie Landbevölkerung und damit die riesige Mehrheit sind bei ihm schier bedeutungslos.

Allerdings kann Jones diesen blinden Fleck in seiner Wahrnehmung damit rechtfertigen, dass er vor allem sehen will, worin sich die Gegenwart in der Vergangenheit spiegelt – und wirklich sind viele der großen Themen von heute nicht so neu, wie es scheint. Klimawandel, Migration, Epidemien: Die Menschen des Mittelalters, auch die ohne Macht und Thron, wurden zu guter Letzt mit allem fertig. Die Menschen, Mächte und Throne von heute noch nicht.