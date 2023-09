Aiwanger des Tages: Finnische Sozis

IMAGO/Lehtikuva

Immer diese bayerischen Jugendsünden, wer kennt sie nicht: Faschistisches Flugblatt im Ranzen, mit ausgestrecktem rechten Arm die Klasse begrüßt, das »Horst-Wessel-Lied« auf den Lippen – manch Politiker hat’s ja ganz schön krachledern lassen in jungen Jahren. Gibt’s nur jenseits des Weißwurstäquators? Sicher nicht. Finnland hat auch Übles zu bieten.

Die ehemalige Ministerpräsidentin Sanna Marin ist seit Freitag auch als Parteichefin der Sozialdemokraten (SDP) Geschichte. Ihr Nachfolger wird der bisherige Fraktionsvorsitzende Antti Lindtman (41), Mikkel Näkkäläjärvi (33) wurde zum Parteisekretär gewählt. Der frisch gekürte Chef der Fraktion setzte laut Bild in seiner Jugend ganz auf Accessoires: Splitternackt, nur mit Sturmhaube und Weihnachtsmannmütze geschmückt, posierte er als 18jähriger mit vier Freunden für ein Foto. Zwei der Bad Santas recken triumphierend Knarren in die Höhe, zwei andere zeigen den Hitlergruß. Die Aufnahmen sollen laut Lindtman bei einer Weihnachtsfeier seiner Filmgruppe entstanden sein: »Die Bilder wurden als Dankeschön an diejenigen gemacht, die uns geholfen haben, einen Kurzfilm zu drehen.« Eine Erklärung, die mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten gibt.

Die Kunst, die jugendlichen Torheiten im Erwachsenenalter effizient unter Verschluss zu halten oder gekonnt zu inszenieren, beherrschen die finnischen Sozis jedenfalls nicht. Wenig medienwirksam hat auch ihr neuer Generalsekretär Dreck am Stecken. »The Cat-Killer« hat als 15jähriger mindestens eine Katze in einer Hütte ermordet. Im Verhör hatte Näkkäläjärvi zugegeben: »Wir haben die Katze so lange geschlagen, dass sie still wurde und wahrscheinlich starb.« Pikant: Ein Teil der Jugendlichen hatte die Hütte bereits in der Nacht zuvor besucht und acht Kätzchen getötet, indem sie sie mit Hockeyschlägern malträtierten. Der Karriere scheint so etwas nicht zu schaden.