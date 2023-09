Stefan Zeitz/IMAGO

Bereut hat Hubert Aiwanger, dass er eventuell Gefühle anderer verletzt habe. Wodurch das geschehen sein könnte, verschweigt er, hat Erinnerungslücken und ist folgerichtig Opfer einer Medienkampagne. Mehr Aufwand war nicht nötig, um im Geschäft zu bleiben und mit minutenlangen »Hubert, Hubert«-Rufen von seinen Anhängern am Montag bei seinem Gillamoos-Auftritt gefeiert zu werden. Aufs Naziflugblatt gingen weder Markus Söder noch Aiwanger ein, nur SPD und Grüne räufelten sich auf. Wer seine Waffenlieferungen nach Kiew mit rassistischer Diffamierung alles Russischen begleitet, muss als erster »Antisemit« rufen. Letzteres hat nur bei einem Musiker wie Roger Waters, einem Philosophen wie Achille Mbembe oder einem israelischen Soziologen wie Moshe Zuckermann praktische Folgen zum Beispiel mit Auftrittsverboten. Sie lehnen den Siedlerkolonialismus Israels ab, das reicht. Wer aber als bundesdeutscher und speziell bayerischer Politiker die Vernichtung der Juden durch den deutschen Faschismus bejubelt hat, beging eine Jugendsünde und hat sich seitdem rehabilitiert, einfach weil er im Parlament sitzt und Minister wurde.

So war und bleibt es in der Bundesrepublik. 27 Millionen tote Sowjetbürger sind nicht Teil offiziellen Gedenkens und schwere Panzer gegen Moskau legitim. Deutsche Panzer für Palästinenser wären, so Oskar Lafontaine jüngst richtig, selbstverständlich etwas völlig anderes. Da geriete die Staatsräson ins Wanken. Also rühmte sich in Bayern zu der Zeit, da der junge Aiwanger auf dem Schulklo oder sonstwo mit Nazigewäsch zu Auschwitz hausieren ging, der frühere Hauptabteilungsleiter im Bayerischen Rundfunk, Franz Schönhuber, seiner SS-Vergangenheit und gründete aus der CSU heraus 1983 die zeitweilig bei Wahlen erfolgreichen Republikaner. 1987, als Aiwanger mit dem Flugblatt erwischt wurde, machte der schwerreiche Immobilien- und Zeitungsbesitzer Gerhard Frey, einer aus der Szene der Holocaustleugner, die DVU zur Partei. Er hatte als enger Freund des BND-Chefs Reinhard Gehlen die mit US-Finanzierung 1951 auf den Weg gebrachte Deutsche Soldatenzeitung als überregionales Blatt etabliert. Dort veröffentlichte der Nazijurist und Grundgesetzkommentator Theodor Maunz regelmäßig. Vor zwei Jahren tilgte dann der Verlag C. H. Beck dessen Namen aus dem Autorenkreis, obwohl Maunz den Band konzipiert hatte.

So wird das Geschäft mit und unter Nazis zivilisiert. Angriffe auf Moskau sind völkerrechtlich gerechtfertigt, sagt die Außenministerin, und wenn Günter Verheugen den Kriegsbeginn auf 2014 datiert, gilt er vermutlich als »Extremist«. Das Aiwanger-Flugblatt – wer auch immer es verfasst hat – wurde von Vertretern der deutschen Juden abgehakt. Begründung: Eine Entlassung hätte Aiwanger für sich ausnutzen können. Schlimmeres lässt sich über deutsche Zustände 2023 kaum mitteilen.