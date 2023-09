Angelika Warmuth/REUTERS Protestaktion gegen die IAA am Montag in München

Gegner der Autokonzernschau IAA, die am Dienstag in München beginnt, haben bereits am Montag mit Protesten begonnen. Mit einer Abseilaktion haben Aktivistinnen und Aktivisten Staus ausgelöst und auf ihre klimapolitischen Forderungen aufmerksam gemacht. Am Vormittag seilten sich zwei Menschen von einer neben der BMW-Zentrale über die zentrale Straßenverkehrsader führenden Brücke ab. Die Polizei ließ sie nach eigenen Angaben bei der angekündigten Aktion gewähren.

Auf einem Transparent forderten sie »Klimaschutz statt IAA – Geld für Öffis, nicht für Autobahnen« und wurden dabei von einer Gruppe Demonstrierender unterstützt. Die IAA wird am Dienstag von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet. Am Montag, dem sogenannten Pressetag, gab es bereits zahlreiche Präsentationen für die anwesenden Medien. Die Messe fand zum zweiten Mal in München statt; sie hatte bereits 2021 viele Proteste angezogen. Zahlreiche Klimaschutzorganisationen stehen in den Startlöchern und planen Demonstrationen, Blockaden und andere Proteste.

Mehrere Bündnisse kündigten an, »mit Aktionen des zivilen Ungehorsams den Ablauf der IAA zu stören«. Sie kritisieren unter anderem die Vereinnahmung des öffentlichen Raumes und neokoloniale Ausbeutung durch die Autoindustrie. Sie fordern angesichts der Klimakrise ein Umsteuern bei der Mobilität. Schwerpunkt ihrer Protestaktionen werden Freitag und Samstag sein.

Fridays for Future (FFF) kritisiert das »Greenwashing« der beteiligten Konzerne. Auf dem Branchentreff der IAA versuchten die großen Automobilhersteller, ihre Weste mit einem scheinbar ökologischen und nachhaltigen Image reinzuwaschen. FFF setzt vor allem auf die Beteiligung an der Großdemonstration am 10. September.

Zur Großdemo am 10. September rufen laut den Veranstaltern insgesamt 38 Verbände und Organisationen auf. Angemeldet seien 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Befürchtet wird erneute Gewalt durch die Polizei, was Menschen von der Teilnahme abhalten dürfte. Bei Demonstrationen gegen die IAA vor zwei Jahren hatte es Schlagstockeinsätze gegeben. Im Münchner Luitpoldpark gibt es ein Mobilitätswendecamp. Die Organisatoren rechnen mit 1.500 Übernachtenden und 5.000 bis 6.000 Besuchern. Vom Camp selbst würden keine Aktionen gegen die Messe ausgehen, man unterstütze aber die Großdemo am 10. September.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) setzt auf Stimmungsmache gegen die Demonstrierenden. Er erwartet Proteste »aus dem antikapitalistischen und klimapolitischen Lager«, wie er jüngst mitteilte. »Alle friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten sind in München willkommen«, versicherte der Minister, um anschließend anzukündigen: »Wir werden keine Straftaten tolerieren! Wer Menschen im Straßenverkehr nötigt, fremdes Eigentum beschädigt oder gar gegenüber anderen Menschen gewalttätig wird oder Rettungskräfte behindert, der muss mit einem konsequenten Einschreiten der Polizei rechnen.«

Was das konkret bedeutet, durften Mitglieder der »Letzten Generation« bereits am eigenen Leib erfahren. Nach Angaben der Gruppe haben bayerische Behörden derzeit insgesamt 27 Unterstützer und Unterstützerinnen ohne Prozess oder Urteil ins Gefängnis gesteckt. Sie sitzen in den Justizvollzugsanstalten Stadelheim und Memmingen ein. Nachdem die Gruppe Proteste gegen die Messe angekündigt hatte, wurden sie in sogenannte Präventivhaft genommen. Sechzehn der Betroffenen sind dem Vernehmen nach bis zum 10. September in Gewahrsam. Die anderen 11 sollen länger einsitzen. Zehn von ihnen waren laut Münchner Polizei während einer Blockade am Freitag festgenommen worden. Das Amtsgericht München habe anschließend angeordnet, dass sie bis zum 30. September im Gefängnis bleiben sollen.