imago/WEREK Diego Armando Maradona bejubelt den WM-Viertelfinaleinzug 1990

Drei Nachrichten aus der Ätherwelt: Während die Chefs der ARD-Kulturradios Streichkonzerte komponieren, hat der Verband deutscher Schriftsteller*innen (VS) sie an ihren Bildungsauftrag erinnert. Der VS wandte sich Ende August gegen Streichungen in den Programmen und eine Zentralisierung kultureller Inhalte und beklagte den drohenden Verlust an Rezensionen und Hörspielproduktionen. An die Politik richtete der Verband die Forderung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausreichend zu finanzieren. Die Hörer des Züricher Freien Radios Lora statten es derweil mit dem Geld für einen Übertragungswagen aus. Den haben sich die Radiomacher zum 40. Sendergeburtstag gewünscht, gebraucht werden 30.000 Franken, und inzwischen sind rund 24.000 zusammengekommen. Den Klingelbeutel finden Unterstützer auf studiobus.lora.ch. Die Kollegen beim öffentlich-rechtlichen SRF sollen sich beim Gendern »zurückhalten«. Eine formelle Anweisung dazu hat die Schweizer Radio- und Fernsehanstalt jüngst zwar dementiert, dabei aber bekräftigt, dass ihre Berichterstatter Sonderzeichen wie Genderstern und Doppelpunkt vermeiden sollen. Beobachter führen diese Maßnahme auf eine kürzlich eingereichte Volks­initiative zurück, die eine Halbierung der Rundfunkgebühren vorsieht.

Programmvorschläge: Das Feature »Die Heimkehr« erzählt, wie die Überlebenden der Kölner Musikerfamilie Reinhardt 1945 Auschwitz verließen und sich nach Hause durchkämpften (DLF 2022, Di., 19.15 Uhr). Der Erzbergbau hat die eisige nordschwedische Stadt Kiruna geboren und frisst sie langsam auf, ihre Mauern und die Einwohner müssen weichen: »Wenn die Heimat einstürzt« (Do., 15.05 Uhr, SWR 2). Im selben Programm wird verwirrt die Frage aufgeworfen »Wie zeitgemäß ist Pazifismus?« und verwiesen auf »moderate bürgerlich-demokratische Pazifisten« in der klassischen Epoche des Imperialismus, die wie heute für falschen Frieden in der eigenen Burg den Krieg rechtfertigten (Fr., 8.30 Uhr, SWR 2). Es gibt richtigen Fußball im falschen, behauptete Diego Adorno Maradona und zelebrierte ihn mit der zur Faust geballten Hand Gottes. Die Deutschlandradios bringen am Wochenende »Eine lange Nacht über Aufstieg und Fall des Diego Armando Maradona« und gehen im Titel fehl: Maradona fiel nicht. Neymar fällt (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Die alt gewordenen Großschauspieler Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn traten 2013 in dem Seniorenheim, in dem sie lebten, als zwei Großschauspieler auf, die in dem Seniorenheim, in dem sie leben, ein Stück über die Liebe probieren und Szenen von Shakespeare, Tschechow und Valentin geben: »Traumrollen« (DLF/HR 2013, Sa., 20.05 Uhr, DLF). Im Hörspiel »Algor Mortis. Hirnfrost« lässt sich Udo nach seinem Tod für eine künftige Wiedererweckung einfrieren. Dabei unterläuft der Kryonikbude ein Missgeschick: Nur der Dez wurde gefrostet. Nach einer wahren Begebenheit (Ursendung, WDR 2023, So., 17.04 Uhr, WDR 5). Im »Nachspiel-Feature: Fußball und Folter« erinnert Ronny Blaschke an das Internierungslager in Chiles Nationalstadion, in dem Pinochet nach seinem Putsch vor 50 Jahren Tausende quälen und töten ließ (So., 18.05 Uhr, DLF). In vier Folgen steht ab Montag im »Radiokolleg« auf Ö 1 täglich »Der Narziss« auf dem Stundenplan (je 9.05 Uhr). Der Berichtszeitraum dieser Radiokolumne endet mit Aufnahmen von Werken von Lothar Voigtländer und Bernd Franke, die während der »Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik 2023« im April gemacht wurden (Mo., 21.05 Uhr, DLF).