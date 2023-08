Jens Kalaene/dpa Bildschirm im Wartebereich eines Jobcenters (gestellte Szene)

Der Wirtschaftsabschwung ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Das bestätigen neue Statistiken. Der Jobindex der Bundesagentur für Arbeit (BA), der die Arbeitskräftenachfrage misst, fiel im August auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Er sank um zwei Punkte zum Vormonat auf 117 Zähler, so die Bundesagentur am Mittwoch. Binnen eines Jahres hat das Barometer sogar 17 Punkte verloren. In den meisten Wirtschaftszweigen wurden weniger Lohnabhängige gesucht als noch im Juli – »und zwar zum überwiegenden Teil in zweistelliger prozentualer Höhe«, wie die Bundesagentur betonte. Besonders stark fielen die Rückgänge demnach in den Bereichen Information und Kommunikation, im Gastgewerbe, in Land-, Forstwirtschaft und Fischerei sowie bei der Leiharbeit aus.

14 Prozent der bei der BA gemeldeten Stellen gab es im Bereich Unternehmensdienstleistungen und jeweils zwölf Prozent im verarbeitenden Gewerbe und im Handel. Zehn Prozent kamen laut BA aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, sieben Prozent aus der Baubranche und 21 Prozent gingen trotz des Rückgangs auf Leiharbeitsunternehmen zurück.

Auch einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts zufolge hat die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen nachgelassen: Das Beschäftigungsbarometer fiel mit 97,0 Punkten so schlecht aus wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. »Aufgrund der wirtschaftlichen Schwächephase halten sich viele Unternehmen mit Neueinstellungen zurück«, sagte jüngst der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) konstatierte in seiner neuen Prognose: Erwerbslose hätten zunehmend Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden. Die Zahl der Erwerbslosen nehme demnach im Jahresdurchschnitt um 160.000 auf 2,58 Millionen zu. Die offizielle Erwerbslosenquote steige auf gut 5,5 Prozent.