Die Beschwerde des unabhängigen Senders Radio Dreyeckland (RDL) und des Vereins »Gesellschaft für Freiheitsrechte« gegen die im Januar erfolgten Durchsuchungen und die Beschlagnahme von Laptops war erfolgreich. RDL hatte in einem Artikel die Archivseite der 2017 verbotenen Internetplattform »linksunten.indymedia« verlinkt. Darin sah die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung und ließ die Redaktionsräume sowie Mitarbeiterwohnungen durchsuchen. Das Landgericht Karlsruhe sah nun durch Durchsuchung und die Beschlagnahme mehrere Grundrechte verletzt.

Das Landgericht warnt in seiner Begründung davor, dass die unverhältnismäßigen Durchsuchungen unter Verletzung des Redaktionsgeheimnisses eine erhebliche einschüchternde Wirkung haben können. Redakteure überlegten sich in Zukunft womöglich zweimal, ob sie kritisch berichten. Die Durchsuchungen in den Privatwohnungen habe außerdem gegen die Unverletzlichkeit der Wohnung verstoßen.

»Bereits als die Polizei bei mir in der Wohnung stand, war ich der festen Überzeugung, dass diese Aktion nicht rechtmäßig sein kann. Gut, dass das nun endlich auch gerichtlich festgestellt wurde«, freute sich RDL-Redakteur Fabian Kienert. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen ihn wurde im Juni vom Oberlandesgericht Stuttgart zugelassen. Im Hauptverfahren kann und muss das Landgericht nun auch die Frage entscheiden, ob sich der Journalist strafbar gemacht hat. Dafür kommt es insbesondere darauf an, ob das Setzen eines Links im Rahmen eines Presseberichts überhaupt eine strafbare Unterstützungshandlung darstellen kann.

»Der Beschluss des Landgerichts stellt klar, dass Durchsuchungen von Redaktionsräumen massiv in die Pressefreiheit eingreifen und daher nur ausnahmsweise zulässig sein können. Das müssen die Ermittlungsbehörden auch in künftigen Fällen beachten. Es kann nicht sein, dass Journalistinnen und Journalisten nicht mehr kritisch berichten können, ohne direkt eine Razzia zu riskieren«, erklärte Rechtsanwalt und Verfahrenskoordinator David Werdermann gegenüber jW. Auch der »Gesellschaft für Freiheitsrechte« ist daran gelegen, im Hauptverfahren zu klären, dass die Verlinkung des Archivs keine strafbare Unterstützungshandlung darstellt.