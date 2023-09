J.MW/Future Image/imago Ein Fall für die »Mosaik-Linke«? Audi-Arbeiter beim Warnstreik (Ingolstadt, 15.11.2022)

Das in diesen Tagen erscheinende Buch ist schon etwas Besonderes: Ein Gewerkschafts­führer, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall, widmet sich im Gespräch mit einem bekannten linken Publizisten brennenden gesellschaftlichen Themen der Gegenwart. Genauer gesagt solchen, die die Gewerkschaften einerseits und politisch Aktive andererseits bewegen oder bewegen müssten. Und das alles von einem dezidiert linken Standpunkt aus.

Stephan Hebel, der Journalist, führt den Dialog, gibt Stichworte, hakt gegebenenfalls nach, formuliert Einwände und sorgt so dafür, dass der rote Faden nicht abreißt. Für den eigentlichen Inhalt sorgt Hans-Jürgen Urban mit klarer Gedankenführung und gut verständlicher Sprache. Herausgekommen ist ein Buch, das trotz seines etwas drögen Titels Wege durch das Dickicht der politischen Wirrnisse zeigt.

In neun Kapiteln handeln die Autoren zentrale Diskussionsfelder ab – immer wieder mit Bezug aufeinander, aber ohne Redundanzen. Am Beginn steht jeweils ein Intro, eine verdichtete Fassung der danach folgenden Gedanken. Das liest sich dann beispielsweise so: »Die Linke muss die gesellschaftliche Welt neu erfinden und das Wagnis von Politikangeboten eingehen, für die es keine Erfolgsgarantien gibt.« Diesen Satz zu Beginn kann man als Destillat des gesamten Buches lesen.

Der Text beginnt mit einer Diagnose der kapitalistischen Gegenwartsgesellschaften und der Grenzen, an die sie stoßen – aber auch der Alltagserfahrungen, in denen sich das gebrochen widerspiegelt. Sehr rasch geht es den Autoren dann um Vorstellungen, die über das Gegenwärtige hinausweisen. »Aspekte einer alternativen Globalisierung« heißt das Kapitel vier im Untertitel, Kapitel fünf »Das politische Mandat der Gewerkschaften und der komprimierte Ökoreformismus. Betrieb, Gesellschaft und Politik zusammendenken«. Die Frage nach dem Handeln der Gewerkschaften, wie es ist und wie es sein müsste, durchzieht das gesamte Buch.

Dabei bleibt Urban aber nicht stehen. »Der Vielfalt von Diskriminierungen entgegentreten: Klassen- und Identitätsfragen als essentielle Felder linker Wirtschaft und Politik« ist Kapitel sieben überschrieben. Das klingt nach Pflichtübung gegenüber dem linksalternativen Milieu, aber zu Unrecht. Urban ist es ernst damit, er kennt auch die praktischen Schwierigkeiten, die auf beiden Seiten einem Näherkommen im Weg stehen. »Die Überwindung der Klassenstruktur muss kardinales Ziel kapitalismuskritischer Politik bleiben. Aber die Bekämpfung von Sexismus, Rassismus und globaler Ausbeutung ist mit Blick auf eine gute Gesellschaft der Freien und Gleichen doch nicht weniger bedeutsam.«

Urban ist gut im Finden griffiger Begriffsbilder. Die »ökosoziale Wirtschaftsdemokratie« ist ihm nicht einfach ein anzu­strebendes Ziel, sie ist der »Polarstern einer transformativen Reformpolitik«. Soll heißen: Sie muss der Leitgedanke sein, an dem sich die praktische Politik immer wieder ausrichtet.

Oder die »Mosaiklinke«, ein Begriff, den Urban schon 2008 geprägt hat und der – dank Hebels Nachhaken – ausführlich erörtert wird. Die verschiedenen linken Bewegungen, die sich in unterschiedlichen Konfliktfeldern herausbilden, werden positiv begrifflich zusammengefasst als »heterogene Allianzen, die Verbindung gewahrter eigener Identität mit kollektiver Handlungsfähigkeit, die Palette möglicher Mosaikakteure und nicht zuletzt die verbindende Perspektive des Widerstands gegen die Fehlentwicklungen des Finanzmarktkapitalismus«. Die Schwierigkeiten solcher Bündnisse mit manchmal vergänglichen Akteuren (ATTAC) sind ihm bewusst, er blendet sie nicht aus, aber er betont den gemeinsamen Nenner. Und er beharrt darauf, dass die Gewerkschaften eine unerlässliche Kraft für die Bewegung hin zu einer besseren Gesellschaft sein müssen. Trotz aller Widerstände und Vorbehalte auch auf deren Seite.

Urban und Hebel zeigen, dass auch schwierige und kontroverse Themen sachlich, überzeugend und auf hohem Niveau erörtert werden können. Ohne Schaum vor dem Mund. Fast alle Fragen, die derzeit die gesellschaftlichen Debatten bestimmen, werden angesprochen. Nur Krieg und Frieden kommen nicht vor – weshalb auch immer. Ihr Buch richtet sich an die beiden Adressatenkreise, die zusammenfinden müssen: gewerkschaftliche Funktionsträger und linke Aktive.

Es wäre zu wünschen, dass das Werk dort das verdiente Interesse findet. Die Lektüre verlangt die Bereitschaft zum Nachdenken und zum Eingehen auf Argumente. Nur dann kann eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus mehr als Utopie sein. Ob der Begriff Sozialismus dafür tauglich ist, wird ausführlich erörtert. Den möglichen Weg für das »Mosaiklinke-Projekt« formuliert Urban so: »Es bedarf einer Brücke zwischen der Gegenwart mit ihren Potentialen und der Zukunft mit den anvisierten Errungenschaften. Diese Brücke (…) muss gebaut werden. Durch politische Akteure, die dazu willens und fähig sind. Die müssen zusammenfinden, ihre Interessen abgleichen und Strategien entwickeln, wie sie die nicht zukunftsfähigen gesellschaftlichen Verhältnisse in eine bessere, weil nachhaltige Gesellschaft überführen. Und das alles auf demokratischem und möglichst gewaltfreiem Wege.«