»Erinnerung an Chile 1973. 5. Fest der internationalen Solidarität.« Die demokratischen und sozial engagierte Kräfte weltweit erlitten 1973 eine bittere Niederlage, die bis heute fortwirkt. Salvador Allende sagte in seiner letzten Rede: »Man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns, es sind die Völker, die sie machen.« Sonnabend, 9.9. 15 Uhr: Roberto Sanchez im Gespräch mit chilenischen Zeitzeugen über ihre Erlebnisse in Chile, es gibt lateinamerikanische Livemusik von »Carmen und Carmen«, der Chor »Hörmal 6« und der syrische Sänger Maher Alauwaj treten auf. Ab 19 Uhr spielt die Band »Minor Circle« mit einem Repertoire aus türkischen und internationalen Liedern. Kulinarische Spezialitäten werden angeboten. Ort und Veranstalter: Waldheim Stuttgart, Gorch-Fock-Straße 26, Stuttgart

»Mein Name ist Mensch – 75 Jahre Menschenrechte«. Ausstellung mit 30 visuellen Interpretationen von Jochen Stankowski. Der Gestalter aus einer weltweit anerkannten Grafikerfamilie konzentriert sich in seiner Kunst auf das Wesentliche, das Abstrakte wird konkret, das Unsichtbare, also Verhältnisse, sichtbar. Sonntag, 10.9., 11 Uhr. Ort: Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56, Dresden. Veranstalter: Die Anstifter und andere

»DDR-Ausstellung DEUDERA«. Eine Zeitreise in das sozialistische Deutschland. 15.000 Exponate aus dem Alltag auf über 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Mittwoch bis Sonntag: 10–18 Uhr. Ort und Veranstalter: DDR-Ausstellung, Salinenstraße 150, Erfurt