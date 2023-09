ZUMA Press/imago/Montage jW

Chinesische Standards

Zu jW vom 29.8.: »Zitat des Tages: Stefan Messer«

Gut, dass inzwischen sogar hiesige Wirtschaftsgrößen mitbekommen, wo derzeit die Entwicklung abläuft. 500 Kilometer per Bahn in zwei Stunden und pünktlich: Solche chinesischen Standards wird Stefan Messer etwa in den USA vergeblich suchen, wo es praktisch nur noch an der West- und Ostküste Reiseverkehr auf der Schiene in neuzeitlicher Taktung gibt. Hierzulande wäre ihm am ehesten die Relation Nürnberg–Berlin zu empfehlen, da Hannover–Berlin im Vorlauf aus NRW noch klassische Geschwindigkeiten auf Bestandsstrecken fährt, vor allem aber durch die unnötige Zugvereinigung am Hauptbahnhof Hamm (Westfalen) chronisch verspätet ist, was sich durch zu knappe Wendungen in Berlin auch auf die Gegenrichtung auswirkt. »Freundliche Zugbegleiter« erlebe ich hingegen häufig: Gerade, wenn ein ICE mal wieder wegen Ausfalls eines anderen ICE aus allen Nähten platzt oder wenn das Bordrestaurant zur Kurzweil bei übergroßen Verspätungen besonders rege in Anspruch genommen wird, meistert das Personal die Situationen oft souverän, mögen sie auch eher durch irgendwelche Betriebswirte, FDP-»Minister« oder die technisch mittelmäßige Firma Siemens verursacht sein. Im Bordrestaurant geht es dann oft recht lustig zu, und das vegane »Planted Chicken« auf Reis dürfte selbst Nichtveganer*innen munden!

Bernhard May, Solingen

Zutaten der Katastrophe

Zu jW vom 1.9.: »Mehr als 70 Tote bei Hausbrand in Südafrika«

Unter den fast 80 Toten sind dreizehn Kinder, das jüngste ein Jahr alt. Das fünfstöckige Haus im Johannesburger Stadtteil Marshalltown ist ein »Hijacked building«, ein Gebäude, das von einer kriminellen Organisation gekapert wurde. Die Zimmer werden in der Regel an Menschen vermietet, die sich entweder illegal im Land aufhalten oder aus unterschiedlichen Gründen (beispielsweise Drogen) ihre Familien verlassen haben. In Johannesburg gibt es Hunderte auf diese Art und Weise besetzte Gebäude. Dieses spezielle Haus beherbergte bis 2015 ein Frauenhaus. Als der Mietvertrag auslief, wurde es gekapert. Nach Angaben der Feuerwehr lebten hier über 400 Menschen. In den Zimmern fanden die Rettungskräfte Hütten aus Karton und Wellblech, wie sie in den sogenannten »Informal settlements« oder »Squatter camps« zu finden sind. Inklusive selbstgebastelter Stromanschlüsse. Eine derartige Brandkatastrophe war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Obwohl das Gebäude der Stadt gehört, war es der Stadtverwaltung offenbar unmöglich, für technische Wartungsarbeiten zu sorgen oder überhaupt Inspektionen durchzuführen. Auch frühere Versuche, das Gebäude zu evakuieren, scheiterten am Widerstand der Bewohner und teilweise an Gerichtsverfügungen, weil die Stadtverwaltung weder willens noch in der Lage sei, gesetzlich vorgeschriebene Ersatzunterkünfte zu beschaffen. Aus Mangel an Finanzen, wie die Sprecherin des Johannesburger Stadtparlaments erklärte. Nun mussten fast 80 Menschen sterben, damit Regierung und Stadtverwaltung einen »Weckruf« (Präsident Ramaphosa am Abend im Fernsehen) hören, um endlich etwas gegen den Verfall und zur Verbesserung der Wohnungssituation in der größten Metropole Südafrikas zu unternehmen. Dabei geht es vor allen Dingen um die Bekämpfung von Unfähigkeit, Korruption und organisierter Kriminalität. Alle drei Faktoren sind Zutaten dieser Katastrophe.

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Kinder im Krieg

Zu jW vom 1.9.: »Material für den Krieg«

Am 1. September ist Weltfriedenstag. In Russland begeht man gleichzeitig den »Tag des Wissens«, da an diesem Tag die Schule nach den Ferien wieder beginnt. Hoffen wir, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell vorbei ist und die Kinder dort und in Russland lernen können, ohne täglich bedroht zu werden. Erinnert sei heute an den Satz des vorletzten ukrainischen Präsidenten Poroschenko, den er einige Jahre vor (!) dem »unprovozierten russischen Angriffskrieg« aussprach: »Unsere Kinder werden zur Schule gehen, eure werden in den Kellern sitzen.« Und so geschah es. In Donezk saßen Schulkinder bereits von 2014 bis 2022 in den Kellern. Und da sitzen sie immer noch, falls sie nicht von Russland evakuiert wurden. Dafür wollen sie Putin wegen »Kindesentführung« in Den Haag vor Gericht stellen, nicht etwa einen ukrainischen Expräsidenten, der Kinder in Kellern zu sehen wünschte – eine pervertierte Justiz. Poroschenko sagte dies lange vor dem Februar 2022. Was bedeutete dieser Satz? Er bedeutet, dass die Ukraine vor (!) dem russischen Einmarsch auf Krieg aus war, dass der russische Einmarsch u. a. dadurch und durch den achtjährigen Beschuss ziviler Wohngebiete im Donbass sehr wohl provoziert wurde, dass die Ukraine von Anfang an plante, gezielt zivile Bezirke anzugreifen und damit Kriegsverbrechen zu begehen, denn dort, wo russische militärische Stellungen sind, befinden sich keine Kinder. Die Ukraine dagegen führte in Mariupol und anderen Orten den Beschuss aus Wohnblöcken und Hochhäusern sowie von Wohnhöfen aus, in denen noch Menschen wohnten, die zuvor dafür aus ihren Wohnungen in die Keller vertrieben wurden. Die Kinder der Ostukraine betrachteten Poroschenko und Selenskij offensichtlich nicht als »unsere Kinder«, das Gebiet jedoch als »unser Territorium«. Angela Merkel studierte einige Zeit als Gast in Donezk. Später als Bundeskanzlerin unternahm sie nichts dagegen, was Kiew ihren früheren Gastgebern antat, im Gegenteil. Sie duzt sich mit Poroschenko.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)