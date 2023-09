Bernd von Jutrczenka/dpa Mit Steuergeldern finanzierte Strategen bei der Bündnisarbeit gegen den »deutschen Unterwerfungspazisfismus«. Ralf Fücks (M.) und Marieluise Beck im Gespräch mit dem ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski (Berlin, 23.3.2022)

In ihrem Buch »Die vierte Gewalt«, das auf spezielle Mechanismen und Entwicklungen in der medialen Öffentlichkeit aufmerksam machen will, wehren sich Richard David Precht und Harald Welzer gegen die Vorstellung, die Einheitlichkeit der veröffentlichten Meinung (zum Beispiel das »frappierend einheitliche Meinungsbild in einer so schwierigen, komplexen und hochkontroversen Frage wie jener der Waffenlieferungen an die Ukraine«) sei ein Produkt staatlich gelenkter Manipulation. Die von ihnen festgestellte Parteilichkeit der Leitmedien diagnostizieren sie als »selbstgewählt« und werten dies als sich verstärkenden Hang zum »Polarisieren, Simplifizieren, Moralisieren und Diffamieren«.

Leider fragen sich die beiden Autoren nicht, was denn diese Einheitlichkeit der veröffentlichten Meinung begründet, die sie insbesondere in Krisenzeiten als »verstörende Eigengesetzlichkeit« wahrnehmen. Dabei hätten sie den patriotischen Kern der veröffentlichten Meinung schnell identifizieren können, denn es ist das Ideal einer erfolgreichen Nation und durchsetzungsfähigen politischen Handelns, das die journalistische Praxis auszeichnet und an dem die politisch Handelnden fortdauernd gemessen werden.

Auch die geistige und soziale Wissenschaft, die üblicherweise das politische Geschehen kritisch hinterfragt und auf gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam macht, auf die sich ein demokratisches Staatswesen einzustellen hat (Individualisierung, Singularisierung, Digitalisierung etc.) zeigt sich in Sachen Ukraine ganz von ihrer staatstragenden Seite und kennt kein Erbarmen mit dem russischen Angriffskrieg und dem Staatsterroristen im Kreml. Auch hier diktiert – selbstgewählt – das Eintreten für die Interessen der Nation den Ton. Wenn es um die Verteidigung der westlichen Werteordnung geht, kennt der immer schon vorhandene normative Blick auf Staat und Gesellschaft nur noch schwarz und weiß.

Verlängerter Arm des Staates

In diesem Umfeld bewegen sich auch die wissenschaftlichen Denkfabriken, die sich mehr oder weniger umstandslos als verlängerter Arm des sie beauftragenden Staates verstehen. Sie sehen ihre Aufgabe darin, die nationale Politik mit Blick auf ihre Kriegführungsfähigkeit kritisch zu analysieren, geostrategische Szenarien für die Durchsetzungsfähigkeit des werteorientierten Westens zu entwerfen und Vorschläge zu unterbreiten, wie die Erledigung des Feindes effektiv und zielsicher in Angriff genommen werden kann. In diesen medial überaus präsenten Produktionseinheiten militaristischer Aufrüstungsszenarien wird Wissenschaft ohne viel Federlesens als unbedingtes parteiliches Engagement für das Vaterland und seine politische Handlungsfähigkeit verstanden.

Es handelt sich hierbei also nicht um nicht zu Unrecht so bezeichnete Thinktanks, in denen staatlich finanzierte und mit privatem Geld gesponserte Wissenschaftler sich um nichts anderes bemühen, als der eigenen Nation Vorschläge zur Optimierung ihrer geostrategischen Handlungs- und militärischen Durchsetzungsfähigkeit zu unterbreiten, deren Kriegsfähigkeit zu bewerten und vor Fehlentwicklungen im Interesse der Nation zu warnen. Weil hier die Parteilichkeit nationalen Denkens gefragt ist, unterscheiden sich die Ergebnisse der Analysen dieser Denkfabriken allerdings, je nachdem, für welche Nation die jeweiligen Experten ihr Gehirn anstrengen und wem sie mit ihrer Wissenschaft zur Durchsetzung verhelfen wollen. Es liegt in der Logik des Ukraine-Kriegs und seiner Funktion für eine alles umfassende »Zeitenwende«, dass auch die Rolle von Denkfabriken einer der Kriegswilligkeit des Westens angepassten Bestimmung bedarf, die den Analysen und Szenarien dieser Forschungseinrichtungen einen gehörigen medialen Aufschwung verleiht. Im folgenden sollen drei dieser Einrichtungen mit Blick auf ihre den jeweiligen Bedürfnissen der Nation angepasste Umgangsweise mit dem Ukraine-Krieg vorgestellt werden.

Die Rand (Research and Development) Corporation ist eine US-amerikanische Forschungseinrichtung, die als Non-Profit-Organisation gegründet wurde und sich im Kalten Krieg als auf Verteidigungsfragen spezialisierte Denkfabrik profiliert hat. Das Projekt Rand wurde kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs aus einem Luftfahrtunternehmen herausgelöst und mit propagandistischen Funktionen und Finanzfragen des Verteidigungsministeriums betraut. Die Rand Corporation ist seitdem kontinuierlich gewachsen und arbeitet eng mit staatlichen und privaten Akteuren zusammen. Zu ihren jüngsten Aufgaben zählen die Entwicklung von Strategien zur Destabilisierung Russlands, künftige Anforderungen an den militärischen Flugzeugbau oder das Problem des Drogenmissbrauchs an US-amerikanischen Hochschulen. Die Rand Corporation versteht sich als Forschungseinrichtung zur Entwicklung von Antworten auf politische Herausforderungen, sie möchte mit ihrer Arbeit »die Gesellschaften der Welt sicherer machen und Lösungen für politische Entscheidungen im öffentlichen Interesse entwickeln«.

Der Ukraine-Krieg ist für die Rand Corporation Anlass, die Richtigkeit der seit der Auflösung der Sowjetunion betriebenen US-amerikanischen Politik der Eindämmung Russlands zu bestätigen. Insofern sind die Festigung und der Ausbau der politisch-militärischen Vormachtstellung der USA der selbstverständliche Ausgangspunkt der politischen Empfehlungen.

Überdehnung Russlands

Schon 2019 erstellte die Rand Corporation eine Studie unter dem Titel »Russland überdehnen. Den Wettbewerb vorteilhaft gestalten« (»Extending Russia. Competing from Advantageous Grounds«), in der detailliert beschrieben wird, wie die USA Russland auf den Gebieten Wirtschaft, Geopolitik, Propaganda und Militär »überdehnen« könnten. Die Studie bescheinigt Russland, »keine militärische Parität mit den USA anzustreben« und die US-amerikanische Dominanz auf den Weltmeeren nicht herauszufordern. Zu den von der Rand Corporation empfohlenen Maßnahmen gehören verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine zur Kriegführung im Osten, ein Regimewechsel in Belarus und die Forcierung der Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Es gelte russische Erdölexporte zu behindern, russische Gasexporte zu reduzieren und Sanktionen gegen Moskau zu verschärfen.

2023 sieht die Welt aus Sicht der US-amerikanischen Denkfabrik insofern noch etwas erfreulicher aus, als der Ukraine-Krieg die »Überdehnung Russlands« ein gewaltiges Stück vorangebracht hat und eine nachhaltige Schwächung seiner politischen und militärischen Handlungsfähigkeit zufrieden diagnostiziert werden kann: »Obwohl ein längerer Krieg es dem ukrainischen Militär ermöglichen könnte, mehr Territorium zurückzuerobern, hat die Dauer des Krieges auch andere Auswirkungen auf die Interessen der USA. Ein langwieriger Konflikt, so abwegig er auch erscheinen mag, hat einige potentielle Vorteile für die Vereinigten Staaten. Solange der Krieg andauert, sind die russischen Streitkräfte weiterhin mit der Ukraine beschäftigt und haben somit nicht die Möglichkeit, andere Länder zu bedrohen. Ein längerer Krieg würde das russische Militär und die russische Wirtschaft schwächen. Aber der Krieg hat bereits so verheerende Auswirkungen auf die russische Macht, dass eine weitere schrittweise Schwächung für die Interessen der USA wohl nicht mehr so vorteilhaft ist wie in den früheren Phasen des Konflikts. Es wird Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis sich das russische Militär und die Wirtschaft von den bereits erlittenen Schäden erholt haben werden.«¹

Trotz aller positiven Effekte eines lange andauernden Ukraine-Kriegs für die Schwächung Russlands sehen die Analysten der Rand Corporation allerdings auch eine Gefahr für die weiter ausgreifenden US-amerikanischen Interessen, denn er könnte die Konzentration auf die Bekämpfung der Volksrepublik China beeinträchtigen: »Die Fähigkeit der USA, sich auf ihre anderen globalen Prioritäten zu konzentrieren – insbesondere auf den Wettbewerb mit China – wird eingeschränkt bleiben, solange der Krieg die Zeit hochrangiger politischer Entscheidungsträger und die militärischen Ressourcen der USA in Anspruch nimmt.«

Deshalb werden Vor- und Nachteile einer Verhandlungslösung ausführlich besprochen, wobei die schon eingetretenen Schäden für Russland – als seien diese ohne das Zutun des Westens entstanden – noch einmal genüsslich bilanziert werden (»die NATO-Erweiterung, die europäischen Bemühungen zur Verringerung der Energieabhängigkeit und die wirtschaftlichen Schäden«). Angesichts der möglichen Eskalationsszenarien des Krieges reflektieren die Wissenschaftler der Rand Corporation darüber, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte. Eine vollständige territoriale Kontrolle der Regierung in Kiew über die Ukraine gilt dabei nicht als vorrangiges Interesse der USA: »Obwohl die territoriale Kontrolle für die Ukraine immens wichtig ist, stellt sie für die Vereinigten Staaten nicht die wichtigste Dimension der Zukunft des Krieges dar. Wir kommen zu dem Schluss, dass neben der Abwendung einer möglichen Eskalation zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO oder dem Einsatz russischer Atomwaffen auch die Vermeidung eines langen Krieges für die Vereinigten Staaten eine höhere Priorität hat als die Ermöglichung von deutlich mehr ukrainischer Territorialkontrolle.«

Maßstab aller Überlegungen über Krieg und Frieden muss die Souveränität der USA sein, solche Fragen nach ihren nationalen Belangen zu handhaben. Der Stellvertreterkrieg, das ist die gar nicht versteckte Botschaft der Rand Corporation, wird nicht durch den Stellvertreter in Kiew, sondern den souveränen Hüter der regelbasierten Ordnung in Washington zu Ende gebracht oder nicht.

»Mehr Verantwortung«

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wurde auf private Initiative im Jahre 1962 als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts in München gegründet und hatte bis Ende 2000 ihren Sitz in Ebenhausen bei München. Seit der Deutsche Bundestag im Januar 1965 einstimmig beschlossen hatte, die Gründung einer »unabhängigen Forschungsstelle« zu unterstützen, wird das Institut aus Bundesmitteln finanziert. Hinzu kommen Drittmittel von deutschen und ausländischen Forschungsförderungseinrichtungen.

Im Unterschied zu ihren US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen können die Wissenschaftler der Stiftung nicht von einer durch Deutschland beherrschten Weltordnung ausgehen, sondern müssen ihren Gehirnschmalz darauf verwenden, wie Deutschland eine Führungsrolle in Europa und eine gestärkte militärische Durchsetzungsfähigkeit erlangen kann. Hier sieht der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine wichtige Funktion der Stiftung, die diese in der Vergangenheit zu seiner Zufriedenheit ausgefüllt hat: »Unsere besonders starke globale Vernetzung macht uns zugleich abhängiger und verwundbarer. Dass aus unserer gewachsenen Macht ›ein Mehr an Verantwortung‹ folgt, entspricht insofern einem wohlverstandenen Eigeninteresse. Zu diesem Schluss kam vor einigen Jahren eine nüchterne strategische Analyse aus diesem Hause. Die Autoren empfahlen: Bekenntnisse zur existierenden internationalen Ordnung reichten nicht mehr aus. Gefragt seien mehr Gestaltungswillen, Ideen und Initiativen sowie häufiger entschiedenere Führung. Immer mit anderen und mit Rücksicht auf andere, und mit der Bereitschaft, notfalls auch militärische Gewalt anzuwenden oder zumindest glaubwürdig damit drohen zu können.«²

Schäubles Lob ist für die Wissenschaftler der Stiftung nur eine Bestätigung ihres selbstgewählten Kampfauftrags. So sehen sie im Ukraine-Krieg eine Chance, deutsche militärische Durchschlagsfähigkeit anzumahnen und auf deutsche Führungsverantwortung in Europa aufmerksam zu machen. 2022 wurde durch Wissenschaftler der Stiftung eine neue »konfrontative Sicherheitsordnung« ins Spiel gebracht, die dazu herausfordert, über die Härten aufzuklären, auf die es sich zukünftig einzustellen gilt: »Es ist allerdings absehbar, dass sich die europäischen Staaten einrichten müssen auf eine dauerhafte Veränderung hin zu einer konfrontativen Sicherheitsordnung in Europa, in der Sicherheit nicht mehr mit Russland funktioniert, sondern in Abgrenzung von und sogar gegen Russland.«³ Die Wissenschaftler heben angesichts dieser Diagnose mahnend den Zeigefinger und machen darauf aufmerksam, was dies für Europa bedeutet: »Auf EU-Ebene gilt es, geopolitischer zu denken und diejenigen Länder gezielter einzubinden, die Russland als seine Einflusssphäre begreift und über die es sein Störpotential, etwa durch politische Aufwiegelung gegen die EU, auszuspielen sucht.«

Aus Sicht der Stiftungswissenschaftler hat Russland nicht die Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsordnung angegriffen, »von der Deutschland jahrelang profitierte«. Und damit hat sich die östliche Macht endgültig zu unserem Feind gemacht, den es als solchen zu identifizieren und zu bekämpfen gilt: »Der Krieg gegen die Ukraine erscheint damit auch als ein Angriff auf die europäische Lebensart, die Werte und Strukturen in Europa – und damit letztlich auch auf Deutschland.«

Die ganze Ukraine

Ein Jahr nach dieser aufrüttelnden Analyse blicken auch die deutschen Vordenker geostrategischer Durchsetzungsfähigkeit auf mögliche Optionen der Beendigung des Ukraine-Kriegs und sie kommen – anders als ihre US-amerikanischen Kollegen – zu dem Resultat, dass ohne eine Wiederherstellung der territorialen Souveränität der Ukraine nicht nur die EU, sondern auch die NATO dauerhaft beschädigt wäre: »Es liegt aber auch im Interesse der Mitglieder der Europäischen Union (EU) und der NATO, dass die Ukraine langfristig sicher und souverän ist. Erstens würde eine ganz oder teilweise von Russland besetzte Ukraine die Sicherheitslage in Europa erheblich verschlechtern. Die Stationierung russischer Truppen auf ukrainischem Territorium könnte zusammen mit der Umwandlung von Belarus in einen russischen militärischen Vorposten Moskaus Fähigkeiten zur Machtprojektion gegenüber der EU und der NATO erweitern. Ein Erfolg Russlands in der Ukraine würde Moskau nur in seiner Überzeugung bestärken, dass außenpolitische Interessen effizient und effektiv mit militärischer Gewalt durchgesetzt werden können. Die beiden Säulen der Militarisierung der russischen Außenpolitik – Fähigkeiten und Absichten – können nur dann gekippt werden, wenn Russland eine klare Niederlage erleidet und die staatliche Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine langfristig gesichert wird.«⁴

Politische Interessen mit militärischen Mitteln durchzusetzen ist ein Privileg des Westens, dessen Souveränität auf diesem Gebiet durch die Russen nicht streitig gemacht werden darf. Deshalb ist die territoriale Souveränität der Ukraine gleichbedeutend mit der globalen Handlungsfähigkeit der westlichen Welt, die es langfristig zu sichern gilt. Das nationale Interesse Deutschlands ist dann doch etwas anders gelagert als das der USA, und man darf gespannt sein, wie die Stiftung reagiert, wenn die US-Regierung den Fall Ukraine für erledigt erklärt, um sich ihrem Hauptfeind China mit neuem Engagement zuzuwenden.

Das Zentrum Liberale Moderne (ZLM) steht nach eigener Aussage für die Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie, für den Aufbruch in die ökologische Moderne und für eine fundierte Osteuropaexpertise. Das Zentrum wurde 2017 von Marieluise Beck und Ralf Fücks gegründet, beide Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2019 wird das Zentrum im Rahmen der institutionellen Förderung aus dem Bundeshaushalt mit Steuergeldern finanziert.

Die grüne Denkfabrik sieht eine ihrer zentralen Aufgaben darin, den grünen Bellizismus wissenschaftlich zu untermauern und auf Mängel der deutschen Kriegswilligkeit aufmerksam zu machen. In diesem Sinne hat Ralf Fücks schon 2022 auf die unerträgliche Rolle von Menschen aufmerksam gemacht, die an einer friedlichen Lösung des Ukraine-Kriegs interessiert sind, und ein liberales Dogma verkündet: »Deutsche Unterwerfungspazifisten wollen die Ukraine zum Aufgeben bewegen, Kanzler Scholz bleibt unbefriedigend vage. Doch wenn der Westen Putin nicht in der Ukraine stoppt, steht der Frieden in Europa erst recht auf dem Spiel.«⁵

Der grüne Moralismus, der die Unterscheidung zwischen Gut und Böse als Auftrag zur Vernichtung des Bösen interpretiert, kennt in Sachen militärischer Radikalisierung des Ukraine-Kriegs kein Pardon. Während das Zentrum Liberale Moderne im Inneren lauter »Gegner« entlarvt, die dem verbrecherischen Russen die Steigbügel halten (das Projekt »Gegneranalyse« der Stiftung »setzt sich kritisch mit Kanälen auseinander, die sich in Opposition zur bestehenden Medienöffentlichkeit sehen. Wir wollen aufklären, wie die systemoppositionellen Gegenmedien zu einer Radikalisierungsmaschine werden«⁶), macht es sich die Sache der Ukraine so radikal zu seiner eigenen, dass es hierfür einen Nuklearkrieg ins Kalkül ziehen will: »Die Gefahr eines Nuklearkrieges ist aber nicht durch Konzessionen an den Kreml zu bannen, die ihn zu weiteren militärischen Abenteuern ermutigen. Würde der Westen von der Lieferung konventioneller Waffen an die Ukraine zurückscheuen und sich damit den russischen Drohungen beugen, würde das den Kreml zu weiteren Aggressionen ermutigen. Der Gefahr einer atomaren Eskalation muss durch glaubwürdige Abschreckung begegnet werden.«⁷ Natürlich ist die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für die liberalen Vorkämpfer ein Muss (»Die negativen politischen und strategischen Konsequenzen einer Verzögerung dieses Schrittes würden weitreichender sein als ein sofortiges Bekenntnis zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine«) und kann gar nicht schnell genug realisiert werden.

Während in Teilen der Öffentlichkeit noch darüber diskutiert wird, ob die NATO-Osterweiterung nichts anderes als eine Chimäre war, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nie ernsthaft Gegenstand der Überlegungen war und Russlands Befürchtungen vor Langstreckenraketen an seiner Grenze übertrieben seien, ist das ZLM gleich mehrere Schritte weiter: Da den Russen das freiheitliche kapitalistische System des Westens nun schon so lange vorenthalten werde, sollte anstelle der Überdehnung Russlands gleich die Ausdehnung von »Freedom und Democracy« die westliche Strategie bestimmen. Und selbstverständlich müsse Deutschland schon auf Grund seiner Vergangenheit hierbei eine entschiedene Führungsrolle einnehmen.

Die Denkfabriken des Westens produzieren ihr patriotisches Wissen entlang der geostrategischen imperialen Handlungsfähigkeit ihrer Nationen. Die hierbei nicht unbedeutenden Unterschiede zwischen den westlichen Führungsnationen reflektieren sich auch in den Analysen und Stellungnahmen von Wissenschaftlern, die »selbstgewählt« das politische Handeln ihrer Nation zum Maßstab ihres Denkens machen. Die Ideologien und Idiotien, die bei dieser Sorte Wissenschaft das Licht der Öffentlichkeit erblicken, sind politisch hochwillkommen. Dass diese Thinktanks ihr Tun ganz in den Dienst der demokratischen Welt stellen, macht sie in Sachen moralischer Unantastbarkeit haushoch überlegen. Wer dies in Zweifel zieht, muss sich darauf gefasst machen, nicht nur als »Unterwerfungspazifist« gebrandmarkt zu werden, sondern auch als Feind im Inneren der Nation markiert und entlarvt zu werden.

Anmerkungen

1 Samuel Charab; Miranda Priebe: Avoiding a Long War. US Policy and the Trajectory of the Russia–Ukraine Conflict, Rand Corporation, Document Nr.: PE-A2510-1, 2023, https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html (Übers. v. N. W.)

2 Feierstunde zum Direktorenwechsel in der SWP, swp.de, 9. September 2020, https://kurzelinks.de/swp

3 Claudia Major, Christian Mölling: Europas neue (Un-)Sicherheit. Von der Friedens- zur Konfliktordnung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 28–29/2022, S. 10–15

4 Margarete Klein, Claudia Major: Ensuring Ukraine’s Security. From Ad Hoc Support to Long-Term Security Guarantees as NATO Member, SWP Comment 2023/C 46, https://www.swp-berlin.org/publikation/ensuring-ukraines-security (Übers. v. N. W.)

5 Ralf Fücks: Die Verkehrung von Opfern und Tätern ist in vollem Gange, Spiegel.de, 13. Juli 2020

6 https://gegneranalyse.de/

7 Offener Brief an Olaf Scholz, https://libmod.de/ein-anderer-offener-brief-an-bundeskanzler-olaf-scholz-pressemitteilung