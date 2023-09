Scheinsäuberung

Vladyslav Musiienko/REUTERS Oligarch Kolomojskij vor Gericht (2.9.2023, Kiew)

Wie gerichtsfest die Beweise gegen Igor Kolomojskij sind, die die ukrainischen Behörden zusammengetragen haben, muss sich erweisen. Der Oligarch scheint sich seiner Sache zumindest so sicher zu sein, dass er auf das Angebot des Gerichts, sich durch eine Kaution von umgerechnet zwölf Millionen Euro aus der U-Haft freizukaufen, nicht eingegangen ist.

Klar ist, dass Präsident Selenskij mit dem Vorgehen gegen seinen einstigen Sponsor ein Exempel statuieren wollte. Gerade erst hat er gefordert, Korruption während der Dauer des Krieges dem Hochverrat gleichzusetzen, was bei ukrainischen Juristen Stirnrunzeln ausgelöst hat – griff doch der Präsident mal eben dem Parlament vor, das hierüber zu entscheiden hätte. Das Ganze erscheint als Ablenkungsmanöver einer Administration, die in einem Krieg, der als Auseinandersetzung um Sein oder Nichtsein der Ukraine dargestellt wird, auch die Frage des eigenen Habens oder Nichthabens nicht aus dem Auge verliert. Kolomojskij Geldwäsche vorzuwerfen, während Selenskij laut »Pandora-Papieren« selbst Millionen in Steueroasen deponiert hat, ist schon eine ziemliche Chuzpe.

Gewiss, dem Staat, für den sich der selbstbekennende »Judenbanderist« Kolomojskij angeblich so sehr einsetzt, gerade in Kriegszeiten Steuern und Abgaben in mutmaßlicher Milliardenhöhe vorzuenthalten, wirft ein bezeichnendes Licht auf den »Patriotismus« des Oligarchen aus Dnipro. Genau deshalb eignet er sich so gut als Sündenbock – zumal sich auch das amerikanische FBI für seine Aktivitäten interessiert. Schließlich ist jeder US-Dollar, den Kolomojskij oder andere Leute mit »Zugriff auf die Geldströme« unterschlagen, letztlich Betrug zu Lasten derjenigen, die den ukrainischen Staatshaushalt tatsächlich finanzieren. Und diese Geldgeber lassen die Ukraine spüren, dass ihnen das gar nicht gefällt. Schon haben die US-Republikaner mit Verweis auf die Korruption gedroht, den Geldhahn für Kiew ein Stück weit zuzudrehen.

In dieser Situation hat die Festnahme von Kolomojskij auch eine bündnispolitische Dimension: Vor kurzem haben die USA die gesamte Spitze der von ihnen ins Leben gerufenen und mit der ukrainischen Justiz konkurrierenden Nationalen Antikorruptionsbehörde zu »Beratungen« nach Washington berufen. Dass Selenskij jetzt angewiesen hat, gegen Kolomojskij vorzugehen, ist auch der Versuch, mit einem Bauernopfer gegenüber den Alliierten die Initiative in der Hand zu behalten. Es wird ihm nur solange helfen, wie der Krieg andauert und man einen Pferdewechsel mitten im Fluss als zu riskant darstellen kann. Doch schon haben US-Politiker deutlich gemacht, dass sie Selenskij keine Carte blanche gewähren, und verlangen Neuwahlen spätestens 2024. Das ist auch ein Grund, warum der ukrainische Präsident mit unrealistischen Bedingungen den Krieg in die Länge ziehen will. Das Sterben an der Front ist seine politische Lebensversicherung.