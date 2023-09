Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Mitwisser Netanjahu zufrieden: Außenminister Cohen (l.) hat nicht dichtgehalten (Jerusalem, 17.7.2023)

Wenn Regierungen oder Politiker sich auf Geheimgespräche einlassen, erwarten sie normalerweise Verschwiegenheit der Gegenseite. Aber im Umgang mit dem israelischen Dauerpremierminister Benjamin Netanjahu darf man auf diese Selbstverständlichkeit nicht vertrauen. Um das zu wissen, hätte es des jüngsten Vorfalls nicht bedurft, der das ohnehin extrem instabile und zerstrittene Libyen immer noch erschüttert.

Am Sonntag vor einer Woche, dem 27. August, ließ Israels Außenminister Eli Cohen durch sein Büro mitteilen, dass er fünf Tage zuvor in Rom mit seiner libyschen Amtskollegin Nadschla Mangusch als Gäste des italienischen Außenministers zusammengetroffen sei. In ihrem Gespräch, dessen Länge später mit etwa zwei Stunden angegeben wurde, sei es um Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um humanitäre israelische Hilfe, um Unterstützung für die libysche Landwirtschaft und Wasserversorgung sowie um den Schutz des jüdischen Kulturerbes in Libyen gegangen. Cohen selbst nannte das Treffen »historisch« und bezeichnete es als »ersten Schritt« zur Herstellung von offiziellen Verbindungen zwischen beiden Ländern. Tatsächlich gab es zwischen Libyen und Israel niemals diplomatische Beziehungen, solche anzustreben wurde schon 1957 im Königreich Libyen verboten – zwölf Jahre vor dem Sturz der Monarchie durch den Staatsstreich einer Offiziersgruppe um Muammar Al-Ghaddafi.

Nach Bekanntwerden der Meldung aus Israel begannen am Sonntag abend in der libyschen Hauptstadt Tripolis und ihren Vororten Proteste, die sich auf andere Städte des Landes ausbreiteten. Vor allem junge Menschen errichteten Straßenblockaden, verbrannten Autoreifen und schwenkten palästinensische Fahnen. Premierminister Abdul Hamid Dbeibah gab eine Erklärung ab, dass er Mangusch »zeitweise suspendiert« habe und dass zur Untersuchung ihres Verhaltens eine Kommission unter Leitung des Justizministers eingesetzt worden sei. Gleichzeitig verbreitete das libysche Außenministerium eine Stellungnahme, dass es in Rom lediglich »eine inoffizielle und nicht vorbereitete zufällige Begegnung« gegeben habe, die »keine Diskussionen, Vereinbarungen oder Beratungen« beinhaltet habe. Die Ministerin habe Libyens »konstante Haltung zur Palästinafrage in klarer, unzweideutiger Weise bekräftigt«.

Kurz darauf ließ sich Mangusch, die offenbar um ihre Freiheit, wenn nicht um ihr Leben fürchtete, in die Türkei fliegen, die als politische und militärische Schutzmacht der zwar international anerkannten, aber im Lande selbst umstrittenen Regierung in Tripolis fungiert. Dbeibah schickte ihr die Entlassung hinterher, äußerte sich aber erst am Donnerstag zu dem Vorgang und kündigte nicht näher beschriebene »harte Maßnahmen« an. Während einer vom Fernsehen direkt übertragenen Kabinettssitzung erklärte Dbeibah, dass Libyen daran festhalte, »jede Form von Normalisierung« gegenüber Israel abzulehnen, und fest zur »Sache Palästinas« stehe. In den internationalen Medien überwiegt dennoch, und wahrscheinlich nicht grundlos, die Annahme, dass Außenministerin Mangusch zumindest mit Wissen des Regierungschefs gehandelt hatte.

In Israel verurteilten die Politiker der Opposition, die ohnehin seit Monaten einen Kampf gegen die geplante »Justizreform« der Netanjahu-Regierung führt, die Bekanntgabe des Geheimtreffens durch Außenminister Cohen in scharfen Worten. Dabei stand allerdings der Vorwurf im Mittelpunkt, er habe sich »amateurhaft« verhalten. Darin liegt vermutlich eine Unterschätzung der Zielstrebigkeit und Bösartigkeit seines Vorgehens. Cohen hat zwar keine ausgewiesene außenpolitische Erfahrung, ist aber durchaus kein Amateur: Von 2017 bis 2020 war er Wirtschafts- und Industrieminister und 2020/2021 leitete er das für die Geheimdienste zuständige Ministerium.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass Cohen bei der Kompromittierung seiner libyschen Amtskollegin im Einverständnis mit dem Premierminister gehandelt hat, der denn auch kein Wort des Tadels oder der Distanzierung äußerte. Das Vorgehen Cohens ähnelt dem Netanjahus, der am 23. November 2020 die Meldung verbreiten ließ, er habe sich gerade, von Mossad-Chef Jossi Cohen begleitet, in Riad mit dem saudischen Kronprinzen und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman getroffen. Themen seien die gemeinsame Bedrohung durch den Iran und die »Normalisierung der Beziehungen« gewesen. Auf die israelischen Presseberichte folgte ein Dementi des saudi-arabischen Außenministers, Prinz Faisal bin Farhan: Es habe keinerlei Treffen mit Netanjahu gegeben. Der Kronprinz habe nur – was allgemein bekannt war – ein Gespräch mit US-Außenminister Michael Pompeo gehabt, der zuvor Israel besucht hatte.

Welche Ziele die israelische Regierung jetzt mit der Anwendung der gleichen Taktik gegenüber Libyen anstrebt, lässt sich nicht mit Gewissheit feststellen. Gegen erhoffte Propagandaerfolge, die zwangsläufig nur kurzzeitig sein können, stehen die länger wirkenden Nachteile: Israel stellt sich vor der ganzen Welt als ein Staat dar, dessen Regierung mit inoffiziellen Kontakten, die Behutsamkeit und völlige Diskretion verlangen, nicht nur fahrlässig, sondern geradezu vertrauensbrüchig und provokatorisch umgeht.

Dass die US-Regierung, die Li­byen anscheinend zu dieser Kontaktaufnahme gedrängt hatte, jetzt wegen Cohens Vorgehen verärgert sei, ist dennoch nur ein – wenn auch plausibles – Gerücht: Öffentlich gab es bisher kein Wort der Kritik aus Washington.