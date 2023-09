VW drosselt Produktion in Hannover

Hannover. Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien muss VW nun auch die Produktion bei VW-Nutzfahrzeuge in Hannover drosseln. »Wir müssen uns nach heutigem Stand darauf einstellen, dass wir hier in Hannover ab Mitte September für einige Wochen keine Verbrennerfahrzeuge mehr fertigen können«, sagte ein Sprecher am Sonntag in Hannover. Grund sei das Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen ist. In Portugal hatte VW deswegen bereits am Donnerstag angekündigt, die dortige Montage in Palmela bei Lissabon ab 11. September für zwei Monate komplett zu stoppen. (dpa/jW)