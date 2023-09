Die Befreiung Julian Assanges wird hier keineswegs vergessen, eine Gruppenreise nach London steht ganz oben auf der Agenda der Plauener Kommune. Aus aktuellem Anlass wenden wir aber heute den Blick nach Westafrika, schließlich gibt es auch da lecker Essen – leider nicht für alle. Über 47 Millionen Menschen sind laut WFP (World Food Programme der UNO) in West- und Zentralafrika von Mangel­ernährung betroffen. Doch nicht in der »Wohltätigkeit« des globalen Nordens liegt die Hoffnung der Jugend Nigers, Malis, Burkina Fasos und Gabuns, sondern in der Beseitigung ihrer bis heute andauernden kolonialen Ausbeutung. Dass die aktuellen Militärputsche in der Region ein ernsthafter Auftakt zu wirtschaftlicher Selbstbestimmung und gerechterer Teilhabe der Bevölkerung an den Erlösen ihrer Bodenschätze sein könnten, ist das, was man gerne hoffen würde, aber nicht glauben kann. Schon zu lange – seit den 60er Jahren – sind die ehemaligen afrikanischen Kolonien Frankreichs »unabhängig«, ohne dass sich an der Ausbeutungsordnung, der sie von Frankreich unterworfen werden, etwas Nennenswertes geändert hätte: Dubiose Handelsverträge mit dem »Mutterland« sorgen dafür, dass die Staaten weiter wirtschaftlich übervorteilt werden.

Wie Regentropfen von seinem frisch gewachsten DS 7 »Élysée« tropft auch diese Krise an der Bankerglätte des französischen Präsidenten ab. Macrons Auftritt am Montag vor dem Corps diplomatique zum Thema »Überdenken der Freundschaft mit Niger« verdient wie immer die Note eins im Fach Arroganz und Schnöselkunde. Nonchalant sagte er der den westlichen Interessen dienenden afrikanischen Staatengemeinschaft CEDEAO (ECOWAS) schon mal seine militärische Unterstützung zu, wenn Niger nicht brav wird. – Macron hat offenbar kein Interesse daran, dass jede Westafrikanerin sich so etwas leisten kann wie

Hirse Tiga Diga Na

Zwei Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen würfeln. Zwei EL Palmöl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebelwürfel und Knoblauch darin glasig dünsten. Einen halben Hokkaidokürbis grob würfeln und mit drei EL Tomatenmark, einer Dose gehackten Tomaten und einer Tasse Gemüsebrühe in den Topf geben. Alles gut vermengen. Einen Spitzkohl grob würfeln und zusammen mit drei EL Erdnusscreme, einer Msp. Cayennepfeffer, etwas Meersalz, einem halben TL schwarzen Pfeffer und drei Lorbeerblättern in das Kürbis-Tomaten-Gemisch geben, Deckel auflegen und garen, bis der Kürbis weich ist. Währenddessen 100 g Hirse nach Packungsanweisung zubereiten. Kurz vor Ende der Garzeit zwei Hände Blattspinat in den Eintopf rühren. Diesen nochmals gut abschmecken. Die fertige Hirse zusammen mit der Tiga Diga Na auf tiefen Tellern anrichten. Alternativ zur Hirse 500 g Maniok bzw. Yams und 250 g grüne Kochbanane schälen und in daumendicke Scheiben schneiden. In einem Topf mit Salzwasser bedeckt 25–30 Minuten bei mittlerer Hitze weichkochen. Abgießen und mit einem Kartoffelstampfer oder einem Pürierstab zu einem feinen Püree stampfen. Aus der Masse vier große Knödel formen. Dazu dann die Sauce wie oben. Dieses Gericht heißt »Fufu«.