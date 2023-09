Mehrmals kommt An­dreas Maier im neunten Teil seines Romanzyklus »Ortsumgehung«, »Die Heimat«, auf ein ganz normales Feld zu sprechen, das sich bis heute hinter dem Haus seiner Eltern in Richtung des Flüsschens Usa erstreckt, auf einen kontingenten Flecken Erde, der ihm im Laufe seiner Kindheit offenbar zum Realsymbol für das wurde, was wir mit dem Wort »Heimat« assoziieren dürfen: das anthropologisch unabdingbare Gefühl von Hierhergehörigkeit, aus dem wir die Gewissheit schöpfen, der wirklichen Welt anheimgegebene leiblich-geistige Wesen zu sein.

»Nun mochte ich die Landschaft vor dem Fenster und sah gern hinaus, auch wenn es sich hauptsächlich um einen Zuckerrübenacker handelte. Der Himmel darüber, die dunkle Farbe, irgend etwas berührte mich daran«, erinnert er sich an den dreizehnjährigen Andreas, fünfundzwanzig Seiten später widmet er sich erneut dem »Hauptstück des Fensterbildes«, der »erheblichen dunklen Wucht« dieses einzigartigen einfachen Rübenackers, in einer grandiosen Prosa, die in ihrer Klarheit und Tiefe an ­Julien Gracq denken lässt: »Fiel Schnee, war das gefurchte Feld reliefiert wie die Usa, wenn sie Gischtkronen erzeugte: weiße Kämme auf schwarzem Grund. Schneite es beständig, verwandelte sich der Ackerboden in ein komplett weißes Feld völliger Reinheit und Unberührtheit (…). Im Herbst war der Kontrast am stärksten, oben ein wolkenverhangener Himmel, unten die dunkle Fläche des Ackers, die das Auge in sich hineinsog. Brach die Sonne nach einem Regenguß durch, verwandelte sich alles in ein dunkles Geglitzer und Gefunkel. (…) Manchmal fanden Arbeiten auf dem Feld statt. Traktoren und Ernter fuhren auf ihm herum, klein im Hintergrund. Von meinem Fenster aus sahen die Arbeiten idyllisch aus. Sie schienen lautlos zu geschehen.«

»Die Heimat« ist höchst kunstvoll komponiert, in diesem unverwechselbar entschlackten, spröden, kühlen Maier-Sound, der die Ellipse nicht scheut und die Metapher meidet, komponiert mit Klammern, Motivdurchführungen, Leerstellen und verzögerten Auflösungen – ein Mosaik, ein Episodenroman, den man gar nicht anders hätte schreiben können, denn Lebensgeschichten bestehen aus Fetzen und Fragmenten, aus Impressionen und Irritationen, und deshalb ist – umgekehrt – stets mindestens Argwohn angebracht, wenn (auto-)biographische Rekonstruktionen bruchlos gefügt sind und wie ein Strom der (vorgeblichen) Folgerichtigkeit dahinfließen.

In einer Art selbstreflexivem Prolog expliziert Maier, was es mit dem Gravitationszentrum des auf elf Bände angelegten Projekts der »Ortsumgehung« auf sich hat: Heimat ist das, was verschwindet, im Sog der brutalen Modernisierung, der Bereinigung, der Asphaltierung, der Vernichtung. Nicht zuletzt darum widmet er das Buch Edgar Reitz, der mit seiner Filmreihe »Heimat – Eine deutsche Chronik« das Größte geschaffen hat, was das deutsche Fernsehen jemals hervorbrachte: eine Chronik des 20. Jahrhunderts, ein Verzeichnis der seelischen und kulturellen Zurichtungen und Auslöschungen im Zeitalter des entfesselten technischen Fortschritts, die Geschichte der Unerbittlichkeit und der Barbarei. Maier sagt’s in einem Satz: »Draußen bauen sie die Ortsumgehung und planieren die Gegenwart in die Vergangenheit.« Eine Zukunft wird’s daher ebensowenig mehr geben.

»Du setzt der Friedberger Ortsumgehung ein schwarzes Denkmal. Du setzt deiner Heimat ein Denkmal«, spricht Maier zu sich selbst. »Heimat ist ein schwarzer Begriff.« Er bezeichnete jedoch einmal etwas anderes: ein helles, atmendes Verhältnis zur Welt, das jene, die Heimat, erzeugte: »Wie ich dort fahre, fühle ich mich wieder wie eine Membran in der Wetterauer Atmosphäre. (…) Dieses völlig andere Licht, diese Luft, das Grün, die Bäume, der Geruch des Waldes. Als Jugendlicher hatte es mich manchmal geradezu stolz gemacht, um diese Atmosphäre zu wissen. Und wie sie den Körper füllte und man selbst zu ihr wurde. So über die Felder zu meiner Schulzeit. Über die Wege. An der Usa entlang. Auf den Adolfsturm. Wie sie immer mehr in einen hineinkam, diese Wetterau, mit jedem Partikel Sauerstoff.« Und sie, die Wetterau, war, sich um das Feld herum gruppierend, ein »Universum«: »Es umfaßte von meinem Plattenschrank bis hin zur Kirchturmspitze, von jeder Wolke und jedem Temperaturwandel bis hin zu den Jahreszeitwechseln und jeder Steinstufe, jeder Mauer, jedem Platz in der Stadt kurz gesagt alles.«

Die Gegenwahrheit: der Alltag in der Bundesrepublik von den Siebzigern bis in die nuller Jahre. Die Ressentiments, die Ignoranz, das Schweigen. Maier genügen wie einem Maler, der der Leinwand und dem Öl abgeschworen hat, Bleistiftskizzen auf Butterbrotpapier. Die verdächtigen Aussiedler. Die Gastarbeiter und deren Kinder (ein italienischer Junge, ein »Zigeunermädchen« in der Schule). »Fremd war alles, was nicht von hier war.« Die »Orientalen« und »Christenfeinde« im Religionsunterricht (»Der Christ hing seinem Glauben an, und der Orientale wollte dem Christen seinen Glauben austreiben«). Ja, die Türken: »Die Türken waren die ersten, die damit angefangen hatten, uns zu überfremden. Plötzlich wohnten sie überall sichtbar, räumten sogar Stühle und Tische vor ihre Wirtschaft und hatten auch noch Anspruch auf die Sozialkasse. Wenn die Kasse leer war, lag das ›am Türken‹.« (Und später an »den Ostdeutschen« aus diesem »dialektischen Ausland« da hinten.)

Maier schildert die Begegnung mit dem anderen als eine konsequente Nichtbegegnung: »Man muß sich unsere damalige Heimat wie ein verängstigtes, aggressives Tier vorstellen. Die Furcht vor dem Fremden war allerorten. Als das erste italienische Restaurant Anfang der siebziger Jahre in Friedberg öffnete, hatten manche Angst, es aufzusuchen, und zwar schlicht und ergreifend aus Furcht, dort vergiftet zu werden. (…) Man wußte ja nicht, was sich hinter den dunklen Italienergesichtern verbarg (…). Jemand wie meine Schwester lernte keine Schwarzen (GIs) kennen. Man sah auch so gut wie keine Türken und Italiener auf der Straße.« Daneben indes auch die von der Maierschen Lapidarkomik getragenen Szenen eines gründlich misslingenden Aufenthalts eines englischen Austauschschülers. Es war zum Fürchten und zum Lachen zugleich.

Und es war die Unsagbarkeit, die über allem lag, die strikte Vermeidung: »Geschichte wurde überhaupt nicht thematisiert, zumindest nicht die neuere. (…) Daß es in der Stadt keinerlei Juden gab, konnte gar nicht auffallen, da niemand darüber sprach. (…) Wir Kinder wuchsen in völliger Geschichtslosigkeit auf, alle taten so, als sei alles schon immer so gewesen.«

Und dann bricht im Januar 1979 das Fernsehen mit der Serie »Holocaust« in die Realität ein. Andreas Maier beschreibt die eisige Starre, in der sich sein Zuhause befand, er beschreibt das Entsetzen auf dem Schulhof (»Juden, dieses Wort, das … plötzlich heraufkam, vor uns stand – sein plötzliches Erscheinen verwirrte uns alle«), er beschreibt die fortgesetzten Versuche der Alten, die Schuld auf die »dämonischen« Nazis abzuwälzen, und er beschreibt, wie sich Kinder und Jugendliche das Neue, das Unerhörte aneignen (»Die Wörter Gas, Gaskammer und Jude legten nun allerdings erst mal eine Pausenhof-Erfolgsgeschichte hin«), was im Gefolge zumal von Joachim Fests Hitler-Entwicklungsroman und dessen televisionärer Verwurstung (»Hitler – Eine Karriere«), die dank der daran anknüpfenden versulzten und verkitschten Produktionen von Guido Knopp bis heute einen Hauptbestandteil der Abendprogramme bildet, alsbald das Genre der Führerparodie gebar – und den erschütternden Tag, an dem der Gemeinschaftskundelehrer unangekündigt Alain Resnais’ Essayfilm »Nacht und Nebel«(1956; Text: Jean ­Cayrol/Paul Celan, Musik: Hanns Eisler) vorführte, dieses noch heute kaum aushaltbare dreißigminütige Dokument über »das Lager«, den »anderen Planeten« (Cayrol), rasch in Vergessenheit geraten ließ.

In den achtziger Jahren war für einen Linken wie Andreas Maier »Heimat« ein »Unwort«. Heimat, das waren die Vertriebenenverbände, die Ostgebiete, Trachten und Volksmusik. Wir dachten und fühlten alle so. Heimat? Zum Kotzen. Aus einigen guten Gründen. Wir wussten von den Verbrechen. Vom Verlust wussten wir noch nichts.

In seinem Traktat »Heimat – Eine Rehabilitierung« (2006) zitiert der Philosoph Christoph Türcke Jean Améry: »Die Heimat ist das Kindheits- und Jugendland. Wer sie verloren hat, bleibt ein Verlorener.« Türcke plädiert für einen von nationalistischen und chauvinistischen und tümelnd-folkloristischen Überfrachtungen und Kontaminationen befreiten Begriff der Heimat, für das anthropologisch unverzichtbare »Hier und Jetzt, einen bestimmten Ort, eine lokale Konstellation von Vertrautheiten«, für diesen Möglichkeits- und »Erfahrungsraum mit plastischem Zentrum und unscharfen Rändern«, der zugleich ein »gemeinsamer Verantwortungsraum« sei.

Christoph Türcke nähert sich dem, was wir diffus unter Heimat verstehen, aus psychoanalytischer Perspektive: »Heimat wird erst, wo zuvor Schock, Trennung, Beschädigung waren. (…) Nicht weil etwas schön ist, wird es uns vertraut, sondern was uns vertraut ist, finden wir schön, auf wie zufällige, fragwürdige Weise diese Vertrautheit auch zustande gekommen sein mag. Wo Vertrautheit ist, war Prägung. Prägende Erlebnisse aber bahnen allen weiteren ihren Weg; ihr Inhalt wird zur Form, worin alle weiteren Erfahrungen gemacht werden.«

2006 kehrt Andreas Maier aus Rom in die Wetterau zurück. Er fährt zum alten Forsthaus Winterstein und betritt »den entferntesten Ort meines Lebens (…): meine eigene Vergangenheit«. Er trinkt mit dem betagten Wirt Apfelwein, und da ist es: »Alles war wie früher. Alles war da. Alles schloß sich zum Bild. Nun sah ich es, das Zentrum von allem. Nun wußte ich, was ich zu tun hatte. Vor einem Vierteljahrhundert war ich an der Usa entlanggelaufen, hatte die Sonne gesehen, die Dämmerung, sie wurde röter und röter, überall um mich Wasser, Pflanzen, der Kiesweg, die Silhouette des Adolfsturms, das Viadukt, und von alledem ging ein Ruf aus, etwas wollte zu mir sprechen«, und kurz darauf spricht »dieses Ziehende, Rufende, Fragende« zu ihm, und es benötigt nur ein Wort, in Versalien gesetzt: »HEIMAT«.