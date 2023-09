Die Stadt Necoclí in Kolumbien ist der Hauptort, an dem die Route zum Darién Gap beginnt. In dieser kleinen Stadt an der Karibikküste kommen jeden Tag Hunderte Menschen an, mit dem Ziel, den »amerikanischen Traum« zu verwirklichen. Nach Angaben der verschiedenen Organisationen in der Region verlassen derzeit jeden Tag zwischen 500 und 1.000 Menschen den Ort in Richtung Acandí oder Capurganá auf der anderen Seite des Golfs von Urabá. Von dort aus machen sie sich zu Fuß auf den Weg nach Panama durch die Darién-Kluft, den Dschungel, der Kolumbien vom nördlichen Nachbarland trennt.

Es ist eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt, wegen verschiedener Faktoren wie dem Wetter, der Anwesenheit bewaffneter Gruppen und dem Vorkommen verschiedener Tiere, die tödlich sein können. Die Zahl der Migranten, die über diese Route nach Panama gekommen sind, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nutzten bis 2021 rund 10.000 Menschen diesen Weg, ist die Zahl zuletzt auf mehr als 200.000 angewachsen.