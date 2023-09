Bindestrich-Ukraine

jW

Die Würdigung für die schönste Putin-Hitler-Gleichsetzung der Woche geht an den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats in Kiew, Olexij Danilow. Im Interview mit der Welt sagt er am Donnerstag auf die Frage, ob er das deutsche Misstrauen verstehen könne, »Taurus«-Marschflugkörper nicht sofort nach Kiew zu liefern: »Es ist kein Misstrauen gegenüber der Ukraine, sondern Angst vor Russland. Einige fürchten sich, Russland zu reizen, was aus unserer Sicht absolut falsch ist. Ich möchte daran erinnern, dass vor einiger Zeit alle Angst vor Hitler hatten, und es ist ja bekannt, womit das endete.«

Der angstfreie Sieger Danilow hatte laut Welt schon im September 2022 auf Deutsch getwittert: »Putinkaputt«. Ein Jahr später erläutert er, warum damit ein Prozess gemeint ist: »Wie beim Zusammenbruch der Sowjetunion läuft gerade auch für Russland der Countdown, es ist nur eine Frage der Zeit.« Das Putinsche Kaputtsein bestätigen Kiews Führungskräfte sofort, alles andere später.

Nicht anders sieht es in London aus. Verlässlich erfährt die Weltöffentlichkeit täglich durch britische Geheimdienste, dass die Russen den Ukraine-Krieg verloren haben. Die wiederum kümmern sich nicht darum, und folgerichtig trat am Donnerstag der britische Verteidigungsminister Ben Wallace zurück. In der Taz rief ihm am Freitag Redakteur Dominic Johnson unverdrossen nach, das sei der »Abgang eines großen Politikers«. Mit seinem Rücktritt büße Großbritannien »wieder ein Stück von der Strahlkraft ein, die es zumindest zu Beginn des Ukraine-Krieges temporär zur europäischen Führungsnation werden ließ«. Im Klartext: noch einer, der es vergeigt hat. Verständlich, dass Johnson erst gar nicht eines der bekannteren Zitate von Wallace anführte. Der hatte im Juli beim NATO-Gipfel in Litauen angesichts der prallen Kiewer Waffenwunschzettel geknurrt, er sei nicht Amazon. Danach blieben nur Abtritt und strahlkräftige Weihe durch eine Taz-Laudatio.

Den vorläufigen Gipfel westlicher Genervtheit durch Kiewer Kaputtkrieger wie Danilow markierte aber bereits am Montag der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Ihn frage die Welt, wie es ihm 2008 im Georgien-Krieg gelungen sei, »Wladimir Putin zumindest teilweise zur Vernunft zu bringen«. Erschöpfende Auskunft: »Die Russen sind Slawen und anders als wir.«

Sarkozy, der neulich wegen Steuerbetrugs mit elektronischer Fußfessel herumlief, fand offenbar einen Weg, sich dem Moskowiter trotz solch rassischer Schranken verständlich zu machen: Gemeinsam mit Angela Merkel habe er Putin »klargemacht, dass wir uns seiner roten Linien sehr wohl bewusst waren«. Daher hätten Merkel und er trotz starken Drucks aus den USA den Beitritt der Ukraine zur NATO abgelehnt: »Wir wollten vermeiden, dass Putin in eine antiwestliche Paranoia abdriftet, die schon seit langem eine Versuchung für die russische Staatsführung darstellt. Den Umzingelungskomplex des Kreml gibt es schon seit langem.« Wie auch die Umzingelung. Putin aber sei »nicht irrational«. Man solle das Risiko eingehen, »um aus dieser Sackgasse wieder herauszukommen, denn in dieser Hinsicht sind die europäischen Interessen nicht dieselben wie die der Amerikaner.« Die Ukraine sei eine Art »Bindestrich zwischen dem Westen und dem Osten. Und das muss sie auch bleiben.« Nämlich ein »neutrales Land«.

Da sind in der Tat die europäischen Interessen nicht dieselben wie die der US-Amerikaner. Sarkozy sagt nichts anderes als Emmanuel Macron. Frankreichs Pech: Britische Tories, Olaf Scholz und Annalena Baerbock halten EU- und US-Interessen für identisch. Also geht der Krieg weiter und muss Putin Hitler bleiben.