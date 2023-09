1793, 4. September: Der französische Nationalkonvent beschließt ein Dekret zur Bestrafung der Urheber eines konterrevolutionären Aufstands in Marseille. Ihre Güter sollen beschlagnahmt werden. Kommissare des Nationalkonvents werden angewiesen, die schnellsten und strengsten Strafmaßnahmen gegen die Konterrevolutionäre zu vollstrecken. Das Dekret gilt als Schlüsselmoment der »Terrorherrschaft« (frz. »La terreur«), einer Periode der Französischen Revolution, die von innenpolitischer Repression, aber auch von militärischen Siegen gegen die ausländische Intervention geprägt ist.

1898, 10. September: Der italienische Anarchist Luigi Luccheni ersticht am Genfer See die österreichische Kaiserin Elisabeth (»Sissi«). Die Monarchin hatte sich seit dem Tod ihres Sohnes Rudolf im Jahre 1889 aus der Politik zurückgezogen. Das eigentliche Ziel des Attentats ist Henri Philippe Marie d’Orléans, ein Urenkel des »Bürgerkönigs« Louis Philippe I., wie Luccheni später zugibt. Da dieser wider Erwarten nicht in Genf auftaucht, wählt Luccheni die Kaiserin als Opfer aus.

1943, 7. September: In einem Brief an den Höheren SS- und Polizeiführer in der Ukraine, Hans-Adolf Prützmann, befiehlt Reichsinnenminister Heinrich Himmler die weitreichende Zerstörung zu räumender Gebiete in der Ukraine. »Es muss erreicht werden, dass (…) kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene (…), kein Haus (…), kein Bergwerk« zurückbleibt und »kein Brunnen vorhanden ist, der nicht vergiftet ist«. Im Rahmen der sogenannten Verbrannte-Erde-Taktik soll die Rote Armee »ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden«.

1943, 8. September: Der tschechoslowakische Schriftsteller und Kommunist Julius Fučík und 185 weitere Nazigegner werden im Berliner Strafgefängnis Plötzensee ermordet. Das Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei war im April 1942 in Prag bei einer Razzia festgenommen worden. Berühmt wird Fučík mit seiner aus der Gestapo-Haft geschmuggelten »Reportage unter dem Strang geschrieben«.

1963, 10. September: Der »Alabamakonflikt« in den USA spitzt sich zu. Der Gouverneur des Bundesstaates setzt am 2. September die Staatspolizei ein, um den Schulbesuch schwarzer Kinder an bisher »weißen« Schulen zu verhindern. Am 10. September verfügt Präsident John F. Kennedy die Unterstellung der Nationalgarde von Alabama unter die Order der Bundesregierung und erzwingt ­damit die Aufnahme der Kinder.