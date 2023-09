IMAGO/Photo12 Keine Landung bei Rom. General Eisenhower (2. v. l.) bei seinen Truppen in der Gegend von Salerno, 21. September 1943

Am 3. September 1943 unterzeichneten in Cassibile auf Sizilien in Anwesenheit des Oberkommandierenden der amerikanisch-britischen Truppen im Mittelmeerraum, General Dwight D. Eisenhower, US-General Walter Bedell Smith und der Bevollmächtigte des italienischen Ministerpräsidenten Pietro Badoglio, General Giuseppe Castellano, ein Waffenstillstandsabkommen. Damit schieden die militärischen Hauptkräfte des italienischen Imperialismus – rund 3,5 Millionen Soldaten – aus dem Krieg an der Seite Hitlerdeutschlands aus. Am 8. September wurde der Waffenstillstand um 16.30 Uhr Ortszeit per Radio New York bekanntgegeben. Am 29. September unterzeichneten Badoglio und Eisenhower auf Malta den ausführlichen Text, den sogenannten »Armistizio lungo«. Bereits am 3. September waren die Alliierten an der Südspitze von Kalabrien gelandet, weitere Operationen folgten am 9. September bei Salerno und Taranto.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands besetzte die Wehrmacht mit 30 Divisionen Nord- und Mittelitalien, bereits am 10. September nahm sie Rom ein. Die Regierung Badoglio floh in das unbesetzte Brindisi. Zunächst bestand, wie der deutsche Propagandaminister Joseph Goebbels in seinem Tagebuch festhielt, die Absicht, Norditalien dem »großdeutschen Reich« einzuverleiben und die Reichsgrenze bis nach Venetien vorzuschieben. Adolf Hitler »begnügte« sich dann mit der Okkupation. Am 12. September befreite ein deutsches Fallschirmjägerkommando den auf dem Gran Sasso gefangengehaltenen Benito Mussolini und überführte ihn nach Deutschland. Am 23. September installierte die Naziführung Mussolini als Staatschef der neu gegründeten Repubblica Sociale Italiana (RSI), ein Marionettenregime von Deutschlands Gnaden, das den Anschein einer Fortexistenz des Bündnisses wecken sollte.

Partisanenkampf

Nach Beginn der Okkupation konstituierte sich am 9. September das Komitee der antifaschistischen Strömungen aus Kommunisten, Sozialisten, Aktionspartei, Christdemokraten, Republikanern und Liberalen zum Nationalen Befreiungskomitee (Comitato di Liberazione Nazionale) und rief alle Italiener zum Kampf gegen den Faschismus für ein freies Italien auf. In Il Combattente, einer Zeitschrift des Partito Comunista Italiano (PCI), hieß es Anfang Oktober 1943: »Heute gibt es für die Italiener nur noch eine Front: gegen die Deutschen und gegen die fünfte faschistische Kolonne. Zu den Waffen!«

Nach dem Aufruf entstanden erste Partisaneneinheiten. Etwa 200.000 Mann, darunter Teile einer Armee und über zehn Divisionen, leisteten ihrer Entwaffnung in Italien sowie auf dem Balkan und auf Korsika zum Teil über zwei Monate lang erbitterten Widerstand. Viele italienische Kommandeure rechneten mit der Unterstützung der britisch-amerikanischen Truppen, da Eisenhower General Castellano den Einsatz eines Luftwaffenverbandes bei Rom zugesagt hatte. Im Vertrauen darauf eröffneten im Gebiet der Hauptstadt vier Divisionen die Kampfhandlungen gegen die Hitlerwehrmacht. Ihr Korpskommandeur General Giacomo Carboni folgte einem Vorschlag des PCI-Vorsitzenden Luigi Longo und ließ Waffen an Freiwillige ausgeben, die zusammen mit der Heereseinheit der »Granatieri di Sardegna« an der Porta San Paolo im Stadtzentrum ins Gefecht zogen. General Carboni wartete jedoch vergebens auf die zugesagte Luftlandeoperation. Angesichts der Übermacht der deutschen Truppen stellten die Italiener bei Rom den Kampf nach vier Tagen ein.

Eisenhowers Zögern

Die Untätigkeit Eisenhowers ermöglichte der Hitlerwehrmacht, südlich von Rom durch das Apenninengebirge mit der strategisch bedeutsamen Stellung auf dem 519 Meter hohen Montecassino nahezu ungestört eine Abwehrfront aufzubauen, die dann alliierte Truppen monatelang unter schweren Verlusten zu stürmen versuchten. Erst nach der Einnahme der Stellung durch polnische Verbände unter General Władysław Anders am 18. Mai 1944 konnten die 5. amerikanische und die 8. britische Armee auf Rom vorstoßen und die Stadt am 4. Juni 1944 einnehmen.

Mit einer Landung bei Rom hätte sich das alliierte Kommando eine Operationsbasis für ein rasches Vordringen schaffen können. Dem britischen Befehlshaber General Harold Alexander wäre es möglich gewesen, seine Operationen mit denen der Partisanenarmee Titos zu koordinieren und quer durch die Tschechoslowakei nach Deutschland vorzudringen. Die Alliierten hätten so bedeutend früher als mit der Landung in der Normandie Anfang Juni 1944 deutsches Territorium erreichen können.

Hintergrund von Eisenhowers zögerlicher Haltung war, dass in den USA einflussreiche Katholiken und professionelle Antikommunisten bis zu Erzreaktionären vom Schlage des Expräsidenten Herbert Hoover oder der Senatoren Robert Taft und Arthur Vandenberg sowie offene Anhänger des Nazismus angesichts der neuen deutschen Aggression von einer, wie der sowjetische Diplomat Walentin Falin in seinem 1995 erschienenen Buch »Zweite Front« schrieb, »politischen Neuordnung Kontinentaleuropas« träumten und versuchten, »ihrem Land eine Sicht aufzudrängen, wonach der Sieg des Nazismus einem Triumph des Kommunismus in jedem Fall vorzuziehen war«. Nach Stalingrad setzten sie darauf, dass die UdSSR in der gewaltigen militärischen Auseinandersetzung mit Deutschland weiter ausbluten sollte.

In Italien wurde diese Haltung von der Furcht bestimmt, dass die italienischen Kommunisten und Sozialisten Einfluss auf die Streitkräfte erhielten, so wie später versucht wurde, die Operationen der vor allem von ihnen maßgeblich geführten kampfstarken Partisanenverbände zu behindern und auch regelrecht zu sabotieren. Der Preis der Strategie Eisenhowers war nicht nur der Verlust des größten Teils der 3,5 Millionen Mann starken italienischen Streitkräfte, die von der Wehrmacht entwaffnet wurden, sondern auch, dass Hunderttausende italienische Soldaten ihren Widerstand gegen die Okkupation mit dem Tod oder der Deportation nach Deutschland bezahlten. In Italien wurden 11.400 gefangene Soldaten und Offiziere ermordet, auf dem Balkan Tausende umgebracht. Allein auf der griechischen Insel Kefalonia, wo die Italiener sich sieben Tage in erbitterten Kämpfen der Entwaffnung widersetzten, metzelte die Wehrmacht mehr als 4.000 Gefangene nieder. Fast 5.000 Soldaten waren vorher in den Gefechten gefallen.