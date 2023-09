»Wenn ich verzweifeln will, denke ich an Euch«. Lesung aus Berichten ehemaliger Gefangener des KZ Fuhlsbüttel. Vor 90 Jahren wurde am 4. September 1933 das Konzentrationslager Fuhlsbüttel in Gebäuden der heutigen Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel eröffnet und diente der Hamburger Staatspolizei als Haft- und Folterstätte. Dienstag, 5.9., 18 Uhr. Ort: Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstr. 7, Hamburg. Veranstalter: Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, Willi-Bredel-Gesellschaft/Geschichtswerkstatt e. V. und andere

»Salvador Allende«. Dokumentarfilm von Patricio Guzmán in deutscher Sprache. Der Regisseur zeichnet mit eindrücklichem Bildmaterial die soziale und politische Herkunft Allendes nach, seinen politischen Aufstieg, die von ihm eingeleiteten Reformen bis hin zu seinen letzten Stunden im belagerten Präsidentenpalast. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Donnerstag, 7.9., 19 Uhr. Veranstalter: FG BRD–Kuba

»Nunca Mas. Nie wieder – Chile 1973«. Diskussionsveranstaltung. Grußworte vom Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Thilo Hartmann, Vorsitzender GEW Hessen. Podiumsdiskussion mit Ruth Kries (Unidad Popular), Dieter Hooge (Chile-Solidarität 1973), und anderen. Es musizieren Ricardo Iturra (Gesang) und Víctor Bustamante (Violine). Der Schauspieler Peter Lehmann trägt Gedichte von Pablo Neruda vor. Es singt der Chor »Kritische Stimmen«. Sonntag, 10.9., 11 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt Frankfurt am Main