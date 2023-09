Schreiber & Leser Verlag Eine mögliche Zukunft

François Schuiten und Benoît Peeters sind Schulfreunde aus den 1960er Jahren. Der eine wurde Comiczeichner, der andere Comicszenarist und -forscher, jeweils auf Weltklasseniveau. Eine Zusammenarbeit begannen sie aber erst nach dem jeweiligen Studium anzudenken. »In langen Diskussionen (…) über die inhaltlichen Grundlagen eines gemeinsamen Projekts formte sich die Idee über die Darstellung von Städten einer Parallelwelt, um sich noch stärker als in den bisherigen Arbeiten den Themen der Architektur und Technik zuwenden zu können«, schreiben Roland Mietz und Volker Hamann ein wenig ungelenk im Heft 63 der Fachzeitschrift Reddition, die zur Hälfte den beiden Künstlern gewidmet ist.

Seit 1982 haben sich deren »Geheimnisvolle Städte« zu einem faszinierenden Großkunstwerk ausgewachsen. Architektur, Technik und Soziologie der einzelnen Städte sind alternativ weitergedachte, also möglich gewesene Geschichte. Diese Art Gedankenspiel ist nicht neu, »in ›Les Cités Obscures‹ wurde die Annahme einer historischen Parallelentwicklung allerdings erstmals systematisch zur inhaltlichen Grundstruktur der Handlung gemacht«, so Mietz und Hamann. Schuiten/Peeters denken bzw. malen sich aus, wie es anders hätte kommen können, die Welt, mit Ernst Bloch gesprochen, als Laboratorium possibilis salutis, als Werkstatt des möglichen Heils – und/oder Unheils. Denn so unterschiedlich die Stadtstaaten auch sind, immer geht etwas schief, nie führt die gutgemeinte Planung zum gewünschten Ergebnis, oder es stellt sich im nachhinein als nicht wünschenswert heraus.

Wiederkehrendes Motiv in den »Städten« sind Stolz und Wille des Stadtplaners, der sich um die Geschichte der Stadt ebensowenig kümmert wie um die Bedürfnisse und Befindlichkeiten ihrer Einwohner. Schuiten zeigt in einer Vielzahl von Zeichenstilen, dass kalte Planung ohne natürliches Wachstum nie etwas Lebenswertes erschafft, auch wenn die Planstadt zum Beispiel wie im Falle Xysthos komplett im Jugendstil gehalten ist. Mal ähneln seine Seiten dabei Kupferstichen oder Radierungen, mal zeichnet er im Stil von Abenteuercomics wie »­Blake und Mortimer«.

Was geht nun aber vor, was schief? In »Erinnerung an die ewige Gegenwart« ersinnen langbärtige, uneingeschränkt optimistische Belle-Époque-Wissenschaftler eine Verdopplungsmaschine. Nach geglückten Experimenten mit einfachen Gegenständen werden die Herren übermütig und verdoppeln Menschen und schließlich die Sonne. Der Zweitstern ist zwar nur kurzlebig, aber seine Wärme führt auf der Erde zu einer Katastrophe. Von nun an verordnen sich die Menschen ein Leben in ewiger Gegenwart, ohne jede Veränderung.

In »Das Fieber in Urbicand« wächst sich ein gefundener, zunächst noch handlicher Kubus nach und nach zu einem gigantischen Geflecht aus, das bald die ganze, streng zweigeteilte Stadt überzieht. Hier die saubere, monumentale, leblose Planstadt mit geradezu faschistisch anmutenden Bauten, dort die gewachsene, verwinkelte, ärmliche Altstadt. Bald aber verbindet das seltsame rechtwinklige Geflecht die beiden Stadthälften, und die Stadt belebt sich.

»Brüsel« (mit einem S) ist im 20. Jahrhundert verortet und ähnelt sehr der belgischen Hauptstadt. Hier wie dort verschandeln ehrgeizige Bauprojekte das Stadtbild, wird historische Substanz zerstört, um Platz für gigantische Klötze zu schaffen, aber im Comic-Brüsel treiben es die Menschen zu weit. Ein Vierteljahrhundert später sind es nicht mehr die Planer, die die Stadt bedrohen, sondern mysteriöse Steine und Sandkörner, die immer zahlreicher werden: Die »Sandkorntheorie« besagt, dass auch kleinste Ursachen enorme Wirkungen haben können. Über drei Ecken stellt sich heraus, dass die Urheber der erneuten Katastrophe tatsächlich wieder aus Brüsel stammen.

Für »Der Turm« haben Bruegels »Turmbau zu Babel« und Piranesis Rom- und Gefängniszeichnungen als Modell gedient. Menschen verbringen ihr Leben mit dem Erhalt eines gigantischen Bauwerks, das sie nicht verstehen, unzählige sterben. Wie alles zu Große, das die Menschen versuchen, ist auch der Turm zugleich ehrfurchtgebietend und absurd, monströs und lachhaft. Es ist nicht ganz klar, wie viele Bände die Reihe umfasst, weil nicht alle Puzzleteile im engeren Sinne Comics sind. »Der Archivar« zum Beispiel spielt (vermutlich) in unserer Dimension. Isidor Louis, Angestellter im Zentralarchiv, Unterabteilung Mythen und Legenden, wird beauftragt, die verstreuten Erzählungen über die Geheimnisvollen Städte zusammenzustellen und einen Bericht darüber zu verfassen. Links sehen wir Louis bei der Arbeit und lesen, was er entdeckt, rechts prangt ein ganzseitiges »historisches« Gemälde aus einer der Metropolen.

Ebenfalls Metafiktion ist »Das Echo der Städte«, genauer eine Anthologie bemerkenswerter Artikel aus der Zeitung dieses Namens. Es gibt ferner einen Stadtführer, einen Museumskatalog, ein »Handbuch der gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsmittel« und, für den Überblick unentbehrlich, eine Internetseite mit so ziemlich allem, was über die Parallelwelt in Erfahrung gebracht werden kann (www.altaplana.be).

Nun ist der Doppelband »Nach ­Paris« auf Deutsch erschienen. Während viele frühere Werke für die Neuauflage aufwändig nachkoloriert wurden, ist »Nach Paris« gleich in Farbe konzipiert worden. Er spielt in der Zukunft unserer, nicht der obskuren Welt. Karinh träumt schon ihr Leben lang von Paris, der Stadt, aus der ihr Vater stammt. Mit hochpotenten Drogen kann sie sogar eine Version der Stadt besuchen, ein Gemisch aus Walter Benjamins Passagen-Paris und einer vergangenen Zukunft, wie sie sich Albert Robida Ende des 19. Jahrhunderts vorstellte. Nun darf sie wirklich dorthin, sogar als Chefin des Raumschiffs. Mit an Bord: eine Gruppe von Greisen, die der »Arche«, dem Mutterschiff, wohl nicht mehr dienlich sind. Kaum im Weltraumhafen Le Havre angekommen, lässt die Protagonistin ihre Gruppe zurück, um allein bzw. mit Hilfe eines jugendlichen Bootsführers zur Weltstadt weiterzureisen, die allerdings zu einem Museum unter einer Glaskuppel erstarrt ist.

Im Anhang dokumentieren die Autoren einige Aspekte der Stadtentwicklung, insbesondere der verworfenen. Wenn es nach Le Corbusier und Auguste Perret gegangen wäre, ständen heute gewaltige Hochhäuser an der Seine. Auch wenn »Nach Paris« genaugenommen nicht zur Serie der geheimnisvollen Städte gehört, reiht sich der Doppelband doch perfekt in sie ein, indem er ihr Thema urbane Entwicklung in eine mögliche Zukunft projiziert.