Marisa Reichert Säubert seit 37 Jahren die Straßen von Nazipropaganda: Irmela Mensah-Schramm

Sie hatten am 17. Juli eine Demotasche mit der Aufschrift »A-lptraum, f-aschistisch, D-reckschleuder« dabei. Deshalb haben Sie jetzt eine Anzeige am Hals, gegen Sie läuft ein Ermittlungsverfahren. Was war an dem Tag los?

Die Tasche mit der Aufschrift hatte ich dabei, als eine AfD-Aktion in Potsdam stattfand. Eine Frau kam aus dem Veranstaltungszelt gerannt, zeigte mit dem Finger auf den Schriftzug und fragte, ob ich sie beleidigen wolle. Ich antwortete, dass ich sie gar nicht kenne und die AfD damit meine. Daraufhin zeigte mir die Frau den Stinkefinger. Ich ging zu einem Polizisten und erstattete deshalb Anzeige. Sie bestritt es nicht, beschuldigte mich aber fälschlich, ich hätte sie »Drecksluder« genannt. Dieses Wort gehört nicht zu meinem Sprachgebrauch. Auch weiß ich genau, was ich sagen darf und was nicht. Ich werde mit Baumwolltaschen aktiv, die ich mit politischen Slogans beschrifte, etwa auch mit der Aufschrift »Demokratie nicht ver-Hö­cke-rn«. Das kommt gut an.

Sie haben im August in Calau antisemitische Slogans und Nazisymbole übersprüht. Resultat: Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Worum ging es da?

Um einen Slogan, zwei Wolfsangeln und ein Keltenkreuz, die habe ich mit grüner Farbe übersprüht. Dadurch sehe man die Schmierereien ja noch besser, behauptete ein Polizist. Das werte ich als Beleg, dass man sich offenbar lieber an die Naziparolen gewöhnen will. Möglicherweise wird auch das zur Folge haben, dass ich Bußgeld zahlen muss. Vor einigen Jahren hatte ich in Eisenach ein in den Begriff »NS-Zone« integriertes Keltenkreuz mit einem Herzen übersprüht. Das Urteil: Geldstrafe von 1.050 Euro.

Medien betitelten Sie als »Sprayer-Oma«. Fühlen Sie sich dadurch diskreditiert?

Meine Aktionen werden so entpolitisiert und lächerlich gemacht. Tatsächlich agiere ich gezielt gegen die Verharmlosung von Nazisymbolen. Schulternzuckend daran vorbeizugehen, finde ich verantwortungslos. Deshalb biete ich auch Schulprojekte an. Nur zu jammern, es sei schlimm mit den Nazis an Schulen, bringt nichts. Mein Projekt an Schulen heißt »Mit bunten Farben gegen braune Parolen«. Schüler können ausländerfeindliche Parolen auf Schwarz-Weiß-Kopien mit bunten Farben verfremden. Spricht man junge Menschen mit Empathie an und nimmt sie ernst, kann man sie auch überzeugen. Ein Schüler schrieb mir nach meinem Workshop, er denke jetzt anders über Ausländer. Der Staat fördert das nicht. Ich arbeite ehrenamtlich. Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch von der Linkspartei hat mit mir zusammen am Freitag eine Ausstellung im Bürgertreff »Gemeinsam im Kiez leben« in Berlin unter dem Titel »Hass vernichtet« eröffnet.

Was meinen Sie mit Ihrer These, dass man als Teil der Zivilgesellschaft viel ertragen muss?

Wir müssen erleben, wie gut die Rechten bei Polizei und Justiz wegkommen; egal, welche Gesetzesverstöße sie begehen. Will sich die Zivilgesellschaft dagegen zur Wehr setzen, wird sie kriminalisiert. Als mich ein AfD-Mann mit einer Lügengeschichte anzeigte, folgten drei Prozesstage. Zeige ich Nazis an, die die Demokratie verunglimpfen, wird eingestellt. All das macht Menschen fassungslos. Seit 37 Jahren bin ich aktiv, habe insgesamt 94.200 rechte Sticker entfernt. Von der Polizei musste ich stets hören: Die dürfen kleben. Das färbt ab. Von einem Schüler aus der neunten Klasse musste ich mir anhören: »Gehen Sie ins KZ und malen Sie die Gaskammer an«, eine Schülerin warf mit den Worten »Hure« einen Stuhl gegen mich. Was passierte: nichts! Und dieses Phänomen gibt es schon lange an den Schulen.

Was müsste die Politik tun, damit Menschen mit Zivilcourage nicht ständig staatliche Repression erfahren?

Politikerinnen und Politiker müssten konsequent gegen rechte Umtriebe vorgehen, nicht permanent die AfD als demokratisch gewählte Partei verteidigen. Sie sollten denen Gehör verschaffen, die in der Gesellschaft Gegenwehr organisieren.