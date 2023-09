Christian-Ditsch.de Seit 2011 kämpfen die CFM-Beschäftigten für gleiche Bezahlung (Berlin, 7.9.2016)

Jahrelang kämpften die Reinigungskräfte, Medizintechniker, Krankentransportfahrer und ihre Kollegen aus anderen Servicebereichen für gleiche Bezahlung und eine Rückführung der Charité Facility Management GmbH (CFM) in den Mutterkonzern. Nun soll es so weit sein. Die Koalitionsparteien der Berliner Regierung haben die Verschmelzung der Tochtergesellschaften der kommunalen Kliniken Charité und Vivantes in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. 400 Millionen Euro sollen bis 2029 dafür zur Verfügung gestellt werden. Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht die ersten 40 Millionen für 2025 vor. Und auch die Vertreter von SPD und CDU aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, die am Freitag bei der Betriebsversammlung der CFM über den aktuellen Stand in der Sache informierten, verströmten den puren Optimismus. »Das Prozedere steht«, verkündete etwa Sven Meyer (SPD). Es werde jetzt eine Arbeitskommission eingerichtet, die ein Konzept erarbeitet. Und danach gehe es an die Umsetzung. – Wichtigste Aufgabe der Arbeitsgruppe unter Leitung des Finanzsenats sei es zu klären, wie die Rückführung »rechtssicher finanziert« werden könne.

Erst tags zuvor hatte ein Bündnis aus 29 Kliniken eine Klage gegen das Land Berlin eingereicht. Darunter private wie das Sana-Klinikum, aber auch frei-gemeinnützige wie die DRK-Kliniken oder Einrichtungen der Caritas kritisieren, dass der landeseigene Klinikverband Vivantes durch millionenschwere Sonderzahlungen bevorzugt werde. Den Angaben zufolge sind für Vivantes zum Beispiel im diesjährigen Haushalt zusätzlich 224,9 Millionen Euro für den Ausgleich von Defiziten und weitere Investitionen vorgesehen. Auch für die kommenden Jahre stünden Investitionen von mehreren hundert Millionen Euro zur Debatte.

Bekommen die Kläger Recht, könnte das Auswirkungen auf die Finanzierung der kommunalen Gesundheitsversorgung haben. Gisela Neunhöffer, stellvertretende Leiterin des Verdi-Landesfachbereichs Gesundheit, sprach sich in dem Zusammenhang für eine zusätzliche bedarfsgerechte Finanzierung für weitere Krankenhäuser aus. Dann müsse aber auch gewährleistet sein, dass private Krankenhauskonzerne wie Sana keine Gelder an Aktionäre ausschütten.

Richtung Senat fragte die Gewerkschafterin, warum nicht bereits für 2024 Geld für die Rückführung der Tochtergesellschaften eingeplant werde. In Richtung Geschäftsführung der CFM forderte sie eine nachprüfbare Auflistung der tatsächlich zu befürchtenden Kosten. Denn diese betonte auf der Betriebsversammlung mehrfach, dass das im Haushaltsentwurf vorgesehene Geld auf keinen Fall reichen werde.

Aber so einige Äußerungen, zu denen sich die CFM-Geschäftsführung auf der Betriebsversammlung hinreißen ließ, wurden von der Belegschaft zugleich widerlegt. So profitierten von der Eingliederung in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), die mit der Rückführung einhergehen wird, laut Geschäftsführer Simon Batt-Nauerz nicht alle Beschäftigten der CFM. Das allerdings betreffe höchstens zehn Prozent, und zwar die höheren Gehaltsklassen, wozu auch die Geschäftsleitung gehört, sind sich Beschäftigte und Betriebsrat sicher.

Ein weiteres Anliegen, das den Kollegen akut noch wichtiger ist als die Rückführung in den Mutterkonzern, kam in der Betriebsversammlung beinahe zu kurz: die Inflationsausgleichsprämie. Die Beschäftigten an der Charité und bei Vivantes erhalten sie. Ebenso die Kollegen in den Vivantes-Tochtergesellschaften und CFM-Kollegen, die von der Charité gestellt werden. Die Servicekräfte, die direkt bei der CFM angestellt sind, bekommen sie nicht. Auch wenn es sich bei ihr um keine dauerhafte Lohnerhöhung handelt. Gegenwärtig macht sie anstelle der ohnehin schon bestehenden Lohndifferenz von 200 Euro einen Unterschied von 600 Euro brutto im Monat aus, wie ein Kollege aus der Betriebstechnik vorrechnete.

Geht es nach der CFM-Geschäftsführung, wird das so bleiben. Denn dafür fehle schlichtweg das Geld. Aber das Argument kennen die Servicekräfte nur allzugut. Die aktuelle Finanzsituation sei immer die schlimmste. Die CFM-Beschäftigten haben sich dennoch einen Tarifvertrag erkämpft. Um die Inflationsausgleichsprämie durchzusetzen, bleibt ihnen allerdings nicht mehr viel Zeit. Bis Ende 2024 muss die Geschäftsführung (und damit auch der Charité-Vorstand und der Berliner Senat) sich zur Zahlung der Prämie bereit erklären. Danach würde sie nicht mehr vom Staat bezuschusst werden. Im Dezember 2024 endet allerdings auch erst die Friedenspflicht, die Verdi mit dem ersten Tarifvertrag an der CFM Anfang 2021 eingegangen ist.