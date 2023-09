Ulrich Perrey/dpa Auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichts will die Volksinitiative weiter gegen Waffenexporte arbeiten (Hamburg, 12.7.2023)

Es bleibt dabei: Hamburg ist kein gutes Pflaster für Volksbegehren. Nach drei Volksbegehren, unter anderem gegen den Pflegenotstand und für die Streichung der Schuldenbremse, hat das Hamburgische Verfassungsgericht am Freitag auch das Volksbegehren gegen Rüstungsexporte über den Hafen der Stadt kassiert – ausgerechnet am Antikriegstag. Ein zentrales Argument des Gerichts war zum wiederholten Male, dass die Stadt nicht die erforderliche Gesetzgebungskompetenz habe, in diesem Fall für das »angestrebte Transport- und Umschlagsverbot«. Das geht aus einer Mitteilung des Gerichts vom Freitag hervor. Das Urteil sei einstimmig ergangen.

Das Volksbegehren ging auf eine Volksinitiative zurück, die von einem im Sommer 2019 gegründeten Bündnis von Gruppen und Einzelpersonen aus Friedensbewegung, Gewerkschaften, Hochschulen, Kirchen und Parteien getragen wird. Ziel war ein Volksentscheid über das Verbot aller Exporte von Waffen und Munition über den Hamburger Hafen. Ende 2021 gab die Initiative mehr als 16.000 Unterschriften ab, im April 2022 wurde ein Volksbegehren – die zweite Stufe des Volksgesetzgebungsverfahrens – beantragt. Daraufhin rief der Senat das Verfassungsgericht an, erklärte sich für nicht zuständig.

Das Gericht folgte der Argumentation. Das vom Bündnis geforderte Verbot würde »die Regelungsbereiche zur Kontrolle von Kriegswaffen, über die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland sowie das Waffen- und Sprengstoffrecht berühren«, so das Urteil. Für die sei nach dem Grundgesetz aber »ausschließlich der Bund zuständig«. Die Richter bemängelten zudem, dass die Volksinitiative sich »nicht auf einen konkreten und ausgearbeiteten Gesetzgebungsvorschlag« beziehe. Der Senat werde vielmehr aufgefordert, »in eigener Verantwortung einen Gesetzentwurf zu erarbeiten«. Dann müsse er aber auch die Möglichkeit haben zu prüfen, ob das Vorhaben zweckdienlich und zulässig sei, was aber nicht der Fall sei.

Auch das Argument, Hamburg stehe die Kompetenz zu, seinen Hafen frei zu widmen, und könne so Rüstungsexporte unterbinden, wies das Verfassungsgericht zurück. Eine entsprechende Widmungsbestimmung würde gegen den Grundsatz der sogenannten Bundestreue verstoßen, so das Urteil. Dieser Grundsatz verpflichte die Länder, »die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nicht durch anderweitige Regelungen im Gewande einer Widmung zu unterlaufen«.

Bei der Volksinitiative sorgte das Urteil für Kritik. »Das Gericht hat sehr formal argumentiert«, erklärte Paula Herrschel, Vertrauensperson der Volksinitiative, im Gespräch mit jW. Was in der Präambel der Hamburgischen Verfassung als »besondere Aufgabe« Hamburgs als Welthafenstadt formuliert sei, habe keine Rolle gespielt. Dort heiße es, die Stadt wolle »im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein«. Dass das Gericht die Vorlage eines ausgearbeiteten Gesetzestextes fordere, sei eine »enorm hohe Hürde« für Volksbegehren, sagte Herrschel. So werde die Volksgesetzgebung »immer weiter ausgehöhlt«. Trotz des Misserfolgs wolle sich das Bündnis nicht auflösen, sondern weiter gegen Waffenexporte kämpfen.

Kritik am Urteil kam auch vom fraktionslosen Bürgerschaftsabgeordneten Mehmet Yildiz. Die Entscheidung des Gerichts sei »offenbar von politischen Vorgaben motiviert«, erklärte er in einer Mitteilung. Es sei die vierte Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen die Volksgesetzgebung. »Im Grunde genommen wird über den Weg des Verfassungsgerichts der Volksentscheid ausgehebelt«, so Yildiz. Es sei zu überlegen, ob die Praxis des Senats, unliebsame Volksinitiativen auf diesem Weg zu stoppen, vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) überprüft werden könne.

Der größte Seehafen der BRD ist eine Drehscheibe des Waffenhandels. Nach Angaben der Initiative werden rund 1.000 Tonnen Munition täglich über den Hafen ausgeführt, ebenso wie jede Menge Kleinwaffen, Panzer und anderes Kriegsgerät – und das in Kriegs- und Krisengebiete wie Mexiko, Kolumbien oder die Türkei.