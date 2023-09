gemeinfrei »Heil Hitler, Heil Bandera!« in Deutsch und Ukrainisch an einem Tor in Zhovkva, 1941

Der US-Publizist Moss Robeson forscht seit rund fünf Jahren zur Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und ihrem Bandera-Flügel. Auf der Konferenz von jW und M & R wird er unter dem Titel »Adler, Dreizack, Hakenkreuz« über die historischen und politischen Wurzeln des Banderismus mit Fokus auf dessen Verbindung zu Hitlerdeutschland und Funktion als Mordsgehilfe im Holocaust sprechen. Dabei sollen »wirkmächtige Mythen entlarvt werden, die von den Banderisten gesponnen wurden, nachdem klargeworden war, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verlieren und man Verbündete im Westen für den Kampf gegen die Sowjetunion brauchen würde«, so Robeson. In diesem Kontext will er auch bisher weitgehend unbekannte Ursprünge der OUN in den USA freilegen, die sich schon in der Naziära gebildet hatten.

Russ Bellant, der seit Jahrzehnten investigativ zum Faschismus in den Vereinigten Staaten arbeitet, wird einen Vortrag über »Banderisten als Instrumente der USA und NATO im Kalten Krieg« halten. Der in Detroit lebende Autor hat die 1966 gegründete »World Anti-Communist League« erforscht. 1988 deckte Bellant tiefgehende Verbindungen zwischen der Republikanischen Partei und ehemaligen SS-Führern wie anderen verbrecherischen Eliten des Hitlerregimes vorwiegend aus Osteuropa auf, denen die CIA und das CIC, die Spionageabwehr der US-Armee, zur Flucht ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten verholfen hatten.

Für sein Buch »Old Nazis, the New Right and the Republican Party«, das heute als Standardliteratur über Nazikollaborateure in den USA gilt, führte er unter anderem Interviews mit Nikolai Nazarenko, dem Verhörexperten der 1. Kosaken-Waffen-SS-Division – und traf eine OUN-B-Delegation, die von der Witwe Jaroslaw Stezkos, des Nachfolgers von Stepan Bandera, geleitet wurde. Mit Enthüllungen über OUN-B-Führer und andere Ultrarechte, die sich in der »Coalition of American Nationalities« zur Unterstützung des Wahlkampfs von George H. W. Bush (damals noch Vizepräsident unter Ronald Reagan) fanden, sorgte er sogar für einen handfesten Skandal. Nachdem jüdische Zeitungen und selbst das Medienestablishment sich entsetzt über die Beziehungen des Präsidentschaftskandidaten zu »Figuren mit antisemitischem Hintergrund« (Washington Jewish Week) und seinen »faschistischen Fanklub« (New York Post) geäußert hatten, blieb einigen von ihnen nur der Rücktritt aus Bushs Wahlkampfteam.

Der zweite Teil der Konferenz soll der Rolle der ukrainischen Faschisten im gegenwärtigen Ukraine-Konflikt gewidmet sein. Moss Robeson wird in einem weiteren Vortrag detaillierten Einblick geben in die weitverzweigten und überaus einflussreichen OUN-Netzwerke in der westlichen Welt, mit besonderem Fokus auf die USA, und die gefährlichen Allianzen, die hohe Politik, Denkfabriken und Militärs mit ihnen eingegangen sind. Ebenso wird er die seit 2014 unter Hochdruck vorangetriebene »Banderisierung« der ukrainischen Gesellschaft beleuchten, nicht zuletzt auch als Hindernis für eine Verständigung mit Russland als Grundlage eines stabilen Friedens.

Jürgen Lloyd, Vorstandsmitglied und Bildungsreferent der Marx-Engels-Stiftung, wird Untersuchungen über den Funktionszusammenhang zwischen dem Faschismus als Mittel »kompromissloser Durchsetzung« der »Maximalinteressen« des Monopolkapitals und dem Krieg in der Ukraine anstellen. Nur auf Basis der Erkenntnisse, die sie liefern, sei es möglich, die Fragen, wieviel Macht der Faschismus in der Ukraine tatsächlich hat und wer genau ihre Träger sind, qualifiziert zu beantworten – eine Aufgabe, an der die antifaschistische Bewegung in Deutschland bisher mehrheitlich gescheitert sei, weil sie die Analysewerkzeuge der historisch-materialistischen Faschismusforschung aus der Hand gegeben habe, meint Lloyd. Die verheerenden Konsequenzen aufzeigend will er daher in seinem Vortrag auch sich links wähnende Aktivisten mit einer konsequenten Kritik konfrontieren, die mit einem ideologisch deformierten Antifaschismusbegriff agieren – vor allem, aber nicht nur jene, die sich in einer »Einheitsfront mit NATO-Propagandisten« gegen die Antikriegsbewegung wiederfinden.