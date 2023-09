Die Konferenz: Zeit, Ort, Tickets

Die Konferenz »Der Bandera-Komplex« am 29. Oktober 2023 findet im Münzenberg-Saal im ND-Verlagsgebäude am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin-Friedrichshain statt. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) und endet um zirka 19 Uhr. Nähere Informationen über die Hauptreferenten, geplanten Vorträge sowie Programmablauf werden ab Mitte September auf folgender jW-Website abrufbar sein: jungewelt.de/bandera_komplex

Die Konferenz wird teilweise in englischer Sprache abgehalten. Die Veranstalter stellen eine Simultanübersetzung aller Beiträge für das deutsch- und englischsprachige Publikum bereit. Zudem soll die Konferenz via zweisprachigen, kostenlosen Livestream übertragen werden. »Wir möchten einem möglichst großen internationalen Publikum Gelegenheit bieten, die historischen Kontinuitätslinien der Ideologie des Nazifaschismus und seiner ukrainischen Helfershelfer bis in die Gegenwart zu verfolgen«, erklärt Sebastian Carlens, Leiter des Verlags 8. Mai.

Die Tickets kosten 26 Euro (normal), 36 Euro (Solipreis), 16 Euro (ermäßigt) und sind ab sofort im jW-Online-Shop (jungewelt-shop.de) sowie im jW-Laden (Torstraße 6, Berlin-Mitte) erhältlich. Da das Projekt für den Verlag eine große politische und organisatorische Aufgabe darstellt und mit hohen Kosten verbunden sein wird, ist er auf Spenden angewiesen. Vor allem bedarf es jetzt intensiver Unterstützung bei der Mobilisierung für die Konferenz von Parteien, Gewerkschaften und Organisationen, in sozialen und anderen Medien, Newslettern, Veranstaltungen etc., so Carlens. Nicht zuletzt, weil sich heute in Deutschland am Weißwaschen von Massenmördern und ihren Verbrechen Kräfte beteiligen, die sich im antifaschistischen Lager verorten, soll auch Raum für Diskussion geboten werden. »Daher ist es besonders wichtig für uns, dass möglichst viele Menschen am 29. Oktober nach Berlin kommen und aktiv teilnehmen.« (sws)