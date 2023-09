Ivett Polyak-Bar Am/jW

Zwei Kränze legten am Freitag, dem 84. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, Vertreter der polnischen Botschaft und der Stadt Berlin am Denkmal der polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten nieder. Errichtet nach einem Entwurf von Bildhauern der DDR und der Volksrepublik Polen 1972 im Volkspark Friedrichshain, erinnert es, so die Inschrift, »an den Kampf der polnischen Volksarmee, die an der Seite der Sowjetarmee einen ruhmvollen Kampfweg zurücklegte und einen Beitrag für die Befreiung der Völker Europas vom Faschismus leistete«. (jW)