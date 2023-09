Helmut Fricke/dpa Gewaltbereit und ohne Rücksicht: »Eritreische Oppositionelle« am 8. Juli in Gießen

Die Mär von Auseinandersetzungen zwischen Eritreern auf deutschem Boden ist in sich zusammengebrochen. Zur Sitzung des hessischen Innenausschusses am Freitag in Wiesbaden hatte die FDP-Landtagsfraktion einen dringlichen Berichtsantrag zur »Aufarbeitung der Ausschreitungen auf dem Eritrea-Festival« eingereicht. Bei diesem war es Anfang Juli in Gießen zu gewaltsamen Angriffen auf Polizisten und die Veranstaltung gekommen, die Stadt befand sich tagelang im Ausnahmezustand. Wie der FDP-Sprecher für Innenpolitik, Jörg-Uwe Hahn, im Anschluss per Pressemitteilung bekanntgab, »wurde heute bestätigt, dass die Anmelderin der Gegendemonstration aus Äthiopien stammt«. Gemeint ist Tsehainesh Kiros, die sich bislang als oppositionelle Eritreerin ausgegeben hat, die gegen den »diktatorischen Präsidenten« demonstriere.

Die Erklärung von Inneminister Peter Beuth (CDU) zu Kiros bestätigt nun – zumindest in Ansätzen – die Vorwürfe, dass es sich bei den gewalttätigen Mobs, die auch international Eritrea-Festivals angegriffen haben, um Äthiopier handelt. Aufgrund der gleichen Sprache ist es für sie ein Leichtes, sich als eritreische Geflüchtete auszugeben und aufgrund dessen Asyl zu erhalten. Es sei zu vermuten, »dass es sich bei den Gewalttätern um gewaltbereite Gruppen unter Führung der aus Tigray (Nordäthiopien) stammenden und vermutlich extremistischen Vereinigung ›Brigade N’Hamedu‹ handelt«, heißt es auch bei Hahn.

Fragen zu Personenfeststellungsverfahren konnten bislang nicht beantwortet werden, da die Ermittlungen andauern. Und auch am Freitag erklärte der zuständige Polizeiinspekteur in Wiesbaden, dass ein Bericht zu den Vorfällen erst Ende Oktober bzw. Anfang November zu erwarten sei, wie jW von dort berichtet wurde. Also nach den hessischen Landtagswahlen. Denn vor allem für den Gießener Grünen-Chef Klaus-Dieter Grothe könnte die Luft nun dünn werden. Der Politiker war in den vergangenen Jahren – gemeinsam mit Kiros – bei den Gegendemonstrationen federführend. Gegenüber lokalen Zeitungen gab er jedoch stets an, er unterstütze nur die gewaltfreie, friedliche eritreische Opposition.