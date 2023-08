FFL/Company Pictures - Channel 4 Television Corporation Eine königliche Schauspielerin: Helen Mirren als Elisabeth I. in einer britischen Serie aus dem Jahr 2005

Helen Mirren – Eine königliche Schauspielerin

Letztmals hörte man sie in ihrer Rolle als Erzählinstanz in »Barbie« (2023), sah sie aber gar nicht: Helen Mirren hatte sich nie den Ruf der objektivierten Sexqueen Hollywoods aneignen wollen. Er wurde ihr einst übergestülpt; widerlich, zumal Mirren Überlebende einer Vergewaltigung ist. Die 1945 in London als Helen Lydia Mironoff geborene Schauspielerin kam von der Theaterbühne. Frauenfiguren in den Dramen Shakespeares zu geben, mochte sie auf die vielen adligen Rollen vor der Kamera vorbereitet haben: 2006 spielte sie in »The Queen« Elisabeth II. F/L 2022.

Arte, 15.45 Uhr

Malcolm mittendrin

Burning Man

Eine Kultfolge mit einem Kultfestival der Hippies: Die Familie macht einen Ausflug in die Wüste, um den großen Mann brennen zu sehen. Malcolm bandelt dabei mit einer Esotante an, während Hal zum Kultobjekt gerät: Der geliehene Wohnwagen darf auf keinen Fall eine Schramme abbekommen! Die Wursthaarigen lieben den vorstädtischen Spießer, den er angeblich nur darstellt. USA 2005.

Comedy Central, 17.05 Uhr

Hippos – Afrikas Flussgiganten

Sie schauen ja drollig und behäbig aus, aber Flusspferde sind in ihrem Revier hyperprotektionistisch, kommen galoppierend auf 30 Sachen und sind dem Fleisch, dass im Kampf an ihren Hauern hängenbleibt, nicht abgeneigt. Da nehmen auch Raubkatzen Reißaus. Über die Hippos in Botswanas Okavangodelta. A 2019.

3sat, 17.45 Uhr

Re: Beichte und Luxusparty

Erstkommunion in Polen

Feiern wie Johannes Paul II.: In Polen übertreiben es manche Eltern, wenn es darum geht, die Erstkommunion ihres Sprosses zu begießen. Dann wird auch mal ein Schloss angemietet. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Urlaub ohne Luxus – was für ein Luxus!

Früher nur etwas für die ganz hartgesottenen Naturliebhaberinnen und -liebhaber, heute für viele bei klammer Kasse der einzige Weg, um sommers rauszukommen: Auf einem Biobauernhof bei Dassow in Meck-Pomm bezahlen die Gäste nichts für Kost und Logis. Dafür packen sie mit an. D 2023.

NDR, 20.15 Uhr

Ostwärts – Auf dem Wasser durch Masuren

Von Gdansk (Danzig) geht es durch Warmia und Mazury (Ermland-­Masuren) bis zur Seenplatte – und das nicht in irgendeinem Kahn, sondern im gemütlichen Hausboot! Ahoj! D 2023.

HR, 21.00 Uhr

Die Brücke am Kwai

Sieben Oscars erhielt der Film von Regisseur David Lean, in dem britische Kriegsgefangene den Japanern eine strategisch wichtige Brücke bauen sollen. Doch was gebaut wird, kann man auch wieder einreißen. GB 1957.

3sat, 22.25 Uhr

Constantine

In Gottes Augen hat John Constantine (hier mal nicht John Wick: Keanu Reeves) auf Ewigkeit verkackt, weil er dessen Schöpfung in Form von sich selbst umbringen wollte. Nun muss der Exorzist, der die Soldaten des Fürsten der Finsternis sehen kann, seine Schulden abarbeiten. Nach der DC-Comic-Serie »Hellrazer«. USA 2005.

RTL 2, 22.25 Uhr

Ohjaaa! – Sex lieben

Sex im Alltag: Wo bleibt die sexuelle Lust?

Der Arbeitstag war schlauchend, und der Geruch nach Socke will selbst nach dem Duschgang nicht verfliegen. Dann legt man sich auch nicht gerade neben die zu zwei Fünfteln fertige Steuererklärung und wird mal eben so intim. Über das Liebemachen, wenn die Welt rotiert. D 2023.

One, 23.00 Uhr