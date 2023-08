Nachschlag: Hass und Gewalt

MDR/Schulz & Wendelmann

Viele fühlten sich um 2015, als es vermehrt zu rassistischen Ausschreitungen und Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte kam, an die frühen 1990er Jahre erinnert. Aber in vielen Gebieten der qua Treuhand entindustrialisierten sogenannten neuen Bundesländer waren die »Baseballschlägerjahre« auch nach der Jahrtausendwende noch nicht vorbei. Welche prägende Wirkung Gewalt und Rassismus auf die letzte Generation der noch in den späten 1980er Jahren in der DDR Geborenen hatten, untersucht die zweiteilige Doku ­»Generation Crash – Wir Ost-Millennials«. Man darf sich von dem an das Phänomen Crash-Kids erinnernden, ungelenken Titel nicht auf die falsche Fährte locken lassen: Die mit teilweise verstörendem zeitgenössischen Videomaterial versehene Doku, in der neben anderen die Soziologin Katharina Warda und der Rapper Testo von Zugezogen Maskulin zu Wort kommen, ist glänzend gemacht, auch weil sie auf die sattsam bekannte Erklärung, die DDR sei schuld, bewusst verzichtet. Absolut sehenswert. (row)