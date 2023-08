Kampnagel Sie sind wach: Jeff Mills, Prabhu Edouard, Jean-Phi Dary (v. l. n. r.)

Das Ereignis, das mich zuallererst reizte beim Internationalen Kampnagel-Sommerfestival in Hamburg (9. bis 27. August) fand nicht auf dem ehemaligen Fabrik­gelände statt, sondern in der von der Otto-Versand-Familie renovierten Kunsthalle. Versprochen war der Einblick in die »Abgründe der Kunst-und Finanzwelt«. Aber, das hätte mich warnen können: »inklusive Engeln und Untoten«.

Ach, Wolkenstudien

Der Performancekünstler Walid Raad hatte von der »Thyssen-Bornemisza Art Contemporary« den Auftrag bekommen, die Kunstwerke, die der Baron der Kunsthalle 1992 geschenkt hatte, zu präsentieren. Sie seien – das vermerkte das Begleitheft auch – so bizarr, dass sie »nie ausgestellt wurden«. Auf jeden Fall sei es verboten, die Vorderseite zu betrachten. Auf der Rückseite Holzleisten wie gewohnt und, ach, Wolkenstudien, wie John Constable, der britische Maler, sie tatsächlich schuf – auf Papier, ja und? Die russische Restauratorin Lamia Antonova spielte in dieser Performance eine große Rolle – die skurrilsten Einfälle stammen von ihr.

Raad springt von einem Objekt zum nächsten, wir hecheln hinterher. Engel, die sich selbst reparieren, genau 285 – in der Bibel wie in der Kunsthalle, er hat nachgezählt. Die Bedeutung, die geheim ist und geheim bleibt. Bilder von nordamerikanischen Künstlern des 19. Jahrhunderts, Landschaften. Der libanesische Performer, der in den USA lebt, verwebt alles miteinander, stellt Beziehungen her und zeitliche Verknüpfungen, die so absurd sind, dass es sogar im Beiheft formuliert wird: aus dem Nichts kommen, wo Bilder niemals hängen, ein Ort namens »Nirgendwo«. Historische und fiktive Welten werden miteinander verwoben. Die Performance heißt: »Cotton under my feet« – Baumwollfelder? Wer will, kann sich das mittels Audio­guide noch bis zum 12. November zu Gemüte führen.

Nebel im Raum

Nun zu Kampnagel, in die Halle K 2. Das Stück »Extra Life« von Gisèle Vienne machte mich ratlos. Es ist die Geschichte eines Geschwisterpaares und einer dritten Person – eine weitere Schwester? Das bleibt unklar wie so vieles. Nebel im Raum, ein Auto, in dem ein Mann und eine Frau sitzen, Bruder und Schwester. Es ist früher Morgen, Vögel zwitschern. Ziemlich dunkel noch. Gespräche über eine Party und über von Ufos Entführte, auch über Aliens. Sie stopft Chips in sich hinein, verlangt nach mehr. Sie, Klara (Adèle Haenel), lacht albern. Qualmt das Auto? Er (Theo Livesey) steigt aus. Irgendwer spricht von Sauerstoff, der begrenzt sei. Er geht stockend – ist das ein Alienparkplatz in der Wüste? Sie haben wohl zu viele Videospiele gesehen. Sie steigt ebenfalls aus – qualvolle Bewegungen. Auch eine kurze Umarmung.

Von hinten nähert sich jemand, eine zweite Schwester (Katia Petrowick)? Oder ist sie ein abgespaltener Teil von Klara? Ähnlich gekleidet. Alle bewegen sich, als wären sie schon tot. Doch hier findet ein Familientreffen statt. Das, worum es geht, eine Vergewaltigung, wird nie angesprochen. Das Schweigen ist das Gespräch. Die Erinnerung an die Beerdigung eines »Frankie«, auf der alle schrecklich weinten. Wer war es? Dann ein Witz – hektisches Lachen. Es wird französisch geredet, ganz oben der deutsch-englische Text, der kaum weiterhilft, der alles verschleiert. Sie sprechen nicht über das, was geschehen ist. Der Zuschauer erfühlt nur die ungeheure psychische Belastung der Geschwister. An den Bewegungen. Die zweite Schwester (oder die imaginäre Klara) drückt die Gefühle im Tanz aus. Wer hat vergewaltigt? Das scheint keine Rolle zu spielen. Die Musik (Cate­rina Barbieri, Synthesizer) begleitet und akzentuiert das, was auf der Bühne – und im Kopf – stattfindet. Oft bis zur Schmerzgrenze. Die Räume aus Licht (Yves Godin) erzeugen die Enge eines Tunnels, Wände, die aufgerichtet werden, aber auch weite Landschaften. Die Schwester ohne Namen bewegt sich in diesen Lichtkulissen traumhaft qualvoll. Das grüne Licht kann auch eine Decke bilden, die zu erdrücken droht. Bewegen wir uns im Weltraum oder im Jenseits? Wir hören ein Schluchzen. Von wem? Dann wieder: »Alles prima.« Sätze, so falsch und verbergend wie der Rauch überall. »Jemanden zu lieben, kann man lernen«, flüstert Klara. Sie wollten sich nur die Geschichte erzählen, jetzt, hier nebeneinander im Auto sitzend. Hinter ihnen gibt es einen stummen Passagier, eine blonde Puppe, die alles mithört.

Plötzlich ein Knall, alles wird rot. Feuer? Eine Explosion, real oder im Kopf? »Ich habe alles falsch gemacht«, sagt wer? Dann lachen sie wieder, ein Witz. Das Feuer bündelt sich zu Strahlen, die alles zu durchbohren scheinen.

Felix nimmt die stumme Zeugin aus dem Wagen, setzt sie auf einen Stuhl. Sie hat ein Stofftier im Arm, er schlägt es weg. Er will nicht diese kindliche Zeugin und verwandelt sie durch eine Maske in eine Alte. Eine grinsende Fratze. Erinnerungen an die Kindheit, Sätze: »Los, versteck dich im alten Schafstall. Sei kein böses Mädchen. Aber was ist mit dir, Putchie? Was ist passiert?« Schweigen, eingeübt. Bis heute. Felix steckt seinen Kopf krampfhaft in einen Eisbehälter, der dampft. Dann erneut die Beerdigung – seine, wessen? Er ist seit Jahren tot, heißt es.

Und eine genaue Uhrzeit, die immer wieder genannt wird: 5 Uhr 38. Warum? Um einen Fixpunkt zu haben zu diesem so nebulösen Geschehen? Eine präzise Zeit in diesem Stück voller Fragen. Die beiden Frauen scheinen sich zu verbünden, tanzen miteinander: ich und ich. »Alles wird gut.« Die Musik ist anderer Meinung, sie bereitet Schmerzen.

Wenn Gisèle Vienne die Erinnerung schärfer beleuchtet hätte, da wäre ein Ansatzpunkt, um dieses Psychodrama klarer zu sehen. Leider blieb vieles im Nebel.

Dieser Drive

Erholsam dagegen, aber aufregend, das Kampnagel-Konzert in der Elbphilharmonie von Jeff Mills: »Tomorrow Comes the Harvest« mit Jean-Phi Dary und Prabhu Edouard. 2018 erschien bei Blue Note ein Album, an dem der bekannte Drummer Tony Allen mitwirkte, der später verstarb. Seine Stelle nimmt nun Prabhu Edouard an der Tabla ein und gibt der Elektronik einen mitreißenden Rhythmus und neuen Sound.

Die »Techno-Legende« Mills hätte mich beinahe abgeschreckt, weil ich unter Techno etwas Langweiliges, Einförmiges verstand. Weit gefehlt. Diese Vielseitigkeit der Musiker, die Überraschungseffekte, dieser Drive, elektrisierend. Mal fühlt es sich wie ein Flug durch den Weltraum an, erzeugt fast Schwindel. Dann muss man sich zurückhalten, um nicht auf die Bühne zu stürmen, um zu tanzen. Mills, am Synthesizer, spielt manchmal auch die Conga-Drums. Er ist 1963 geboren, gilt als ein bedeutender Vertreter des Detroit-Techno. Er veröffentlichte eine große Zahl von Alben. Die Zusammenarbeit mit Jean-Phi Dary am Synthesizer und Keyboard: kongenial. Vor allem bei Jazz- und Solopassagen, hervorragend.

Die Tabla-Improvisationen von Edouard, indisch, ja, sie stehen für sich und fügen sich doch ein in den Sound, der nichts Einschläferndes hat, im Gegenteil immer wacher macht. Die Lichtstäbe auf der Bühne schwingen in verschiedenen Farben mit, nehmen den Rhythmus auf. Wenn alles in Rot getaucht ist – die aktuellen Horrornachrichten flammen auf.

Auf dem Nachhauseweg spielt das Autoradio Techno, das Übliche. Ich habe schnell abgeschaltet.