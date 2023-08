IMAGO/Pond5 Images

Der Zehnpunkteplan ist wieder da. Nach der Klausurtagung der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg tauchte das altbewährte, fast schon vergessene Standardinstrument der Politik wie aus dem Nichts wieder auf. Er heißt »Zehn Punkte für den Wirtschaftsstandort Deutschland« und hat zum Ziel, Deutschland wieder unter die 500 wichtigsten Industrienationen der Welt zurückzuführen.

Nur um Punkt neun – »Zukunft fördern«, Unterpunkt »Exzellenzinitiative Berufliche Bildung« – zufällig herauszugreifen: Hier hat sich die Bundesregierung beispielsweise vorgenommen, künftig weniger Analphabeten als Außenminister*innen zu beschäftigen und Studienabschlüsse vom Typ »Annalena Baerbock« dem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Der Zehnpunkteplan hatte in der Vergangenheit meistens einen Umfang von sieben bis elf Punkten. Er feierte vor allem in der Merkel-Ära seinen Siegeszug und gehörte im politischen Alltag zum Standardwerkzeug für Fortgeschrittene. Mindestens dreimal in der Woche wurde er bei verschiedenen Gelegenheiten von unterschiedlichen Ministern eingesetzt, bevor er bei der aktuellen Bundesregierung verschwand und in Vergessenheit geriet.

Die Ampelkoalition bevorzugte eher den Einsatz von 360-Grad-Wendungen, was mit dem Bildungswerdegang von Außenministerin Baerbock zusammenhängt. Aber auch mit der Tatsache, dass Baerbock eher vom Völkerrecht kommt, wie sie selbst betont. Manchmal wurde die Wende auf 720 Grad ausgedehnt, was aber im Grunde wenig half. Beobachter der Berliner Regierungsszene fragen sich, ob die Außenministerin einfach nur Teil der dümmsten Regierung Europas ist, wie es Sahra Wagenknecht unterstellt, oder aber an einer milden Form von Hochbegabung leidet.

Bei Journalisten herrscht im Hinblick auf den wiederentdeckten Zehnpunkteplan Skepsis. Viele erwarten eine baldige 360-Grad-Wende.