Stefan Boness/IPON Demonstration gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Friedensverhandlungen (Berlin, 25.2.2023)

Ein breites Bündnis ruft anlässlich des Antikriegstags zur Demonstration am Sonnabend in Berlin auf. Wer gehört dazu?

Wir haben ein Bündnis aufgebaut, das sich unmissverständlich gegen den russischen Krieg in der Ukraine positioniert und genauso unmissverständlich gegen die Eskalation seitens der NATO und der Bundesregierung. Beides ist unseres Erachtens nötig, um eine Antikriegsbewegung aufzubauen, die die Ohnmacht überwindet angesichts des täglichen Horrors des Krieges. Diesem Anspruch werden nicht alle Teile der Friedensbewegung gerecht. Den Aufruf unterzeichnet haben unter anderem »Rheinmetall entwaffnen«, die Informationsstelle Militarisierung, die Internationale der Kriegsdienstgegner*innen, Die Linke, die Naturfreunde, die AG Krieg und Frieden der IL Berlin, mehrere Jugend- und Antifagruppen. Wir bekommen auch bundesweit viel Zuspruch von Gruppen.

Warum findet die Demo nicht am Antikriegstag selbst statt?

Die Berliner Friko und viele Initiativen in den Stadtteilen organisieren am 1. September Aktionen. Dazu wollten wir nicht in Konkurrenz treten, sondern am 2. September ein weiteres Angebot machen. Die Demo startet um 14 Uhr auf dem Pariser Platz.

Sie haben den Krieg in der Ukraine angesprochen, über den in der Friedensbewegung immer wieder gestritten wird. Gab es dazu Diskussionen?

Wir haben eine längere Debatte über die Einschätzung des Ukraine-Krieges geführt und ein Selbstverständnis formuliert, das auch auf unserer Website zu sehen ist. Wir argumentieren, dass dieser Krieg nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern auch ein Krieg um die Ukraine, ein Machtkampf zwischen NATO und Russland. Wir verurteilen Russlands Überfall auf die Ukraine und die permanente Ausweitung des Krieges. Und wir verurteilen die Eskalation durch NATO und EU, die mit den Waffenlieferungen weiter Öl ins Feuer gießen. Deshalb fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand und einen Stopp der Waffenlieferungen.

War diese Forderung nach einem Waffenstillstand strittig?

Nein, die Forderungen waren nicht grundsätzlich strittig. Natürlich gab es auch Diskussionen über Formulierungen, und es gibt unter den Beteiligten verschiedene Betonungen, aber im großen und ganzen waren die Diskussionen sehr solidarisch. Wir wissen, dass es wichtig ist, zu einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamer Aktion zu kommen. Ebenfalls treten wir dafür ein, dass Deserteure und alle, die sich dem Kriegsdienst entziehen wollen – seien sie aus Russland, der Ukraine oder Belarus – in Deutschland aufgenommen werden.

Sie weisen auch darauf hin, dass NATO und EU bereits für die Zukunft der Ukraine planen.

Der Westen will wie Russland seinen Einfluss erhalten und ausdehnen. Dazu versucht er seit Jahren, die Ukraine in seinen Einflussbereich zu ziehen. Für das westliche Kapital soll die Ukraine zu einem zuverlässigen Partner werden. Dass die größte US-amerikanische Investmentfirma Blackrock den Wiederaufbau der Ukraine koordinieren soll, sagt eigentlich alles …

Wenn man deutsche Medien verfolgt, könnte man meinen, es gebe nur diesen einen Krieg. Sie weisen im Aufruf darauf hin, dass noch viele andere Kriege geführt werden. Welche Interessen stecken dahinter?

Der Konkurrenzkampf von Konzernen, Nationen und Machtblöcken ist die Ursache für Kriege und für Armut und Hunger in der Welt. Diese Kriege und ihre Folgen bezahlen einfache Menschen weltweit mit ihrem Leben. Mit ihnen sind wir solidarisch. Wir wollen eine Welt ohne Krieg, in der Menschen vor Profiten stehen und ein gutes Leben für alle möglich wird.

Sie benennen auch die Auswirkungen, die der Ukraine-Krieg hierzulande hat. Wie bewerten Sie die?

Die Regierung hat den Ukraine-Krieg zum Anlass genommen, eine Aufrüstungswelle loszutreten und die Militarisierung voranzutreiben. Während sich die Rüstungskonzerne die Hände reiben, werden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit der Behauptung abgespeist, es wäre kein Geld da. Wir fordern, die Milliarden nicht für Rüstung, sondern für Soziales, Gesundheit, Bildung und Klimaschutz auszugeben.