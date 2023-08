Florian Boillot

Nach dem Bekanntwerden einer für Donnerstag geplanten polizeilichen Räumung im Haus Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain versammelten sich am Morgen gut zwei Dutzend Menschen zu einer Mahnwache. Auch einige Farbbeutel wurden in Richtung der Beamten geworfen. Später wurde die Räumung abgesagt. In dem ehemals besetzten Haus leben zur Zeit Familien, die zumeist aus Osteuropa fliehen mussten. Nach der Absage der Räumung entspannte sich die Situation. Bewohner, Polizisten und Demonstranten kamen miteinander ins Gespräch. (jW)