Forqan Salam/REUTERS Von Austrocknung betroffenes Sumpfland im Irak, Gouvernement Dhi Qar (29.8.2023)

Der soeben vorgelegte Oxfam-Bericht »Water Dilemmas« beschreibt die Klimakrise als Wasserkrise. Was sind die grundsätzlichen Aspekte?

Es geht prinzipiell nicht nur um neue Erkenntnisse, sondern auch um bereits vorhandenes Wissen, das oft in Vergessenheit gerät. Der Bericht beschreibt für die Wasserversorgung kritische Szenarien in 20 Klimahotspotländern in vier Regionen der Welt. Die Auswirkungen beziehen sich dabei auf ein mittleres Szenario mit konstanter wirtschaftlicher Entwicklungstendenz, das davon ausgeht, dass die globale Temperatur bis zum Jahrhundertende im Mittel um 2,7 Grad steigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Klimakrise durch Veränderung der Temperatur, Niederschläge und Oberflächenabflüsse, Ernteerträge und Krankheitserregerausbreitung dramatische Auswirkungen in Hinsicht auf Wasserunsicherheit hat. In der Prognose zeigen sich Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit, potentielle Konflikte, Vertreibung und Migration, Geschlechterungleichheit sowie die Ausbreitung von Krankheiten.

Welche regionalen Besonderheiten lassen sich erkennen?

Die Niederschläge steigen zum Teil aufs Jahr betrachtet. Allerdings verändern sich ebenfalls die Intervalle zwischen Niederschlägen und Dürre. Wir haben in manchen Regionen lange Dürreperioden und plötzliche zyklonartige Niederschläge. Die heute existenten Wassermanagementsysteme sind stark unterfinanziert. Das Wassermanagement ist nicht da, um bestehende Infrastruktur zu schützen und das Wasser für eine spätere Verwendung zurückzuhalten und zu speichern. In anderen Regionen wie dem Nahen Osten hingegen werden die Niederschläge weiter zurückgehen und die Ernährungssicherheit stärker gefährden. In einigen Hotspots blieben seit drei bis fünf Jahren die Niederschläge gänzlich aus.

Gibt es neben dem Klimawandel weitere Gründe für den »Wasserstress«?

Die Wasserunsicherheit kommt auch durch die erbärmlichen Ausgaben von Ländern und Gebern für Wassermanagementsysteme zustande. Neben der Wasserunsicherheit gibt es allerdings noch Fragen der Verteilungsungerechtigkeit, wenn es um die Privatisierung von knapper werdenden Wasserressourcen geht. Auch die exzessive Nutzung durch wasserintensive landwirtschaftliche Nutzung ist ein Problem. Die Industrie, etwa mit ihren Baumwollplantagen, ist hier ein gewichtiger Akteur. Dazu kommt noch die Verschmutzung der wenigen Wasserressourcen in diesen Ländern durch illegale Deponien und Einleitungen. Hier fehlt es an Gesetzen und Rahmenbedingungen sowie Kontrollinstanzen. In diesen Regionen treffen auch eine Vielzahl von Konflikten aufeinander und verschärfen vorhandenen Wasserstress. Das hängt alles nicht direkt mit den Klimaveränderungen zusammen, wird aber mitverursacht und verstärkt durch das ausbeuterische Verhalten der Industrienationen.

Welche Optionen gibt es, um dem Wasserstress zu begegnen?

Für uns ist der düstere Hintergrund die Klimaungerechtigkeit: Reiche verschmutzen und heizen den Planeten auf, während die Armen die Hauptlast tragen. Emissionen müssen global drastisch reduziert, es muss in Wassersicherheit und nachhaltiges Wassermanagement investiert, die am stärksten betroffenen Personen müssen durch Frühwarnungen und vorausschauendes Handeln geschützt und auch finanziell entschädigt werden. In der Kampange »Klimakiller zur Kasse« fordern wir, dass die Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Ländern des globalen Südens bei der Bewältigung der Klimakrise endlich angemessen unterstützt werden. Das gilt finanziell wie in der Bereitstellung von Informationen und Technologien. Als Hauptverantwortliche der Klimakrise müssen Industrieländer, Konzerne und Superreiche für die im globalen Süden angerichtete Zerstörung bezahlen. Etwa durch eine Übergewinnsteuer und Abgaben auf fossile Brennstoffe.

Die Schlussfolgerungen appellieren gänzlich an wohlhabende Länder. Sind die in Ihrem Bericht erwähnten Länder also machtlos im Kampf gegen Wasserstress?

Ja, das trifft in direkter Hinsicht zu. Indirekt bedarf es allerdings auch in diesen Ländern eines Abbaus von Korruption und einer Vermeidung von Konflikten, die letztlich auch zu einer Zerstörung von Wasserinfrastruktur führen. Es bleibt aber auch hier die Frage der Mitschuld von Industrieländern an Korruption und Konflikten in diesen Regionen.