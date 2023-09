Christopher Tamcke/imagebroker/imago »Zensur-Industrieller Komplex«: Auf Social Media wird die Bevölkerung vor sich selbst geschützt

Am 4. Juli verurteilte Richter Terry Doughty in Missouri die Regierung von Joseph Biden wegen des »massivsten Angriffs auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte der USA«. In dem vorangegangenen Verfahren war es um Strukturen gegangen, die damit befasste Journalisten als »Zensur-Industriellen Komplex« beschreiben. Von ihnen veröffentlichte »Twitter-Files« enthüllten ein Netzwerk von staatlichen und staatsnahen Organisationen, die über Jahre Informationen und abweichende Meinungen aus sogenannten sozialen Netzwerken »verschwinden« ließen.

Es war der exzentrische Milliardär mit einer Vorliebe fürs X, der den Stein ins Rollen gebracht hatte. Kurz nach der Übernahme von Twitter ließ Elon Musk ausgewählten Journalisten wie Matthew Taibbi oder Michael Shellenberger Tausende E-Mails zukommen, die aufzeigten, wie staatliche und staatsnahe Stellen es sich zur Aufgabe machten, die öffentliche Debatte auf den großen digitalen Meinungsplattformen zu regulieren und zu beschneiden. In einer politischen Kultur, in der die Meinungsfreiheit als Einfallstor für Fake News und Desinformation angesehen wird, gilt Zensur als angemessenes Mittel, die Bevölkerung vor sich selbst zu schützen.

Bei einer Zensurkampagne ging es um Informationen aus dem Laptop von Joseph Bidens Sohn Hunter. Mitten im US-Wahlkampf gab es Belege für dessen Platzierung im Aufsichtsrat der ukrainischen Energiefirma Burisma, die der Biden-Familie weitreichenden Einfluss in Kiew sicherte. Die New York Post berichtete pflichtbewusst, das FBI und verschiedene Zeitungen sprachen von einer russischen Desinformationskampagne. Twitter und Facebook zensierten den Bericht und verhinderten seine Verbreitung. Twitter sperrte zwei Wochen lang sogar den Account der New York Post.

House Judiciary Committee/YouTube Screenshot Während der »Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government«-Anhörung erklärten die Journalisten Matt Taibbi und Michael Schellenberger ihre Enthüllungen zu den »Twitter Files« (9.3.2023)

In der Coronapandemie spitzte sich der Kampf um die digitale Deutungshoheit zu. Da zunächst offensichtliche Falschinformationen die Ängste der Bevölkerung zum Ausdruck brachten und schürten, gerierten sich Regierungen und Pharmakonzerne als Retter in der Not. Präsident Biden verkündete im Juli 2021, Falschinformationen in den sozialen Netzwerken würden »Menschen töten«. Die Herrschenden sprachen nun von der »Pandemie der Ungeimpften«. Wie die »Twitter-Files« enthüllen, wurde auch zutreffende Kritik an den Impfungen sowie berechtigte Sorge wegen deren Nebenwirkungen von den Meinungsplattformen zensiert, um Impfkampagnen zu stärken. Später wurde klar, dass auch Geimpfte das Virus übertragen. Und auch in Deutschland beklagten zahlreiche Patienten schwere Impfnebenwirkungen, »die über Wochen oder Monate anhalten und eine medizinische Behandlung erfordern«, wie etwa die Berliner Zeitung im Mai 2022 berichtete.In den Twitter-Files fand sich auch eine Mail des deutschen Biontech-Konzerns: Online-Aktivisten wollten Pharmakonzerne und Regierungen mit einer Kampagne dazu bringen, Patente auf Impfstoffe fallenzulassen, um weltweit den Zugang zur Technologie verfügbar zu machen. Da fragte Biontech nach Möglichkeiten, diesen Twitter-Account zu »verstecken«, »so dass Kommentare etc. nicht mehr möglich sind«.

Die Files enthüllten ein weitverzweigtes Netzwerk von staatlich geförderten Meinungsführern. Gruppen wie das Aspen Institute, Newsguard, Graphika, Atlantic Council oder das Virality Project, aber auch staatliche Organisationen wie das FBI oder das Amt für Heimatschutz schickten Listen mit Äußerungen und Nutzern an die Verantwortlichen der Big-Tech-Konzerne, verbunden mit der Bitte, diese zu löschen oder deren Sichtbarkeit zu verringern. Das US-Verteidigungsministerium schloss einen Vertrag mit der IT-Firma Peraton, der es fast eine Milliarde US-Dollar dafür zahlte, »Desinformationen« zu bekämpfen.

Nach dem Gerichtsurteil aus Missouri ist es der US-Regierung untersagt, weiter Druck auf die Social Media auszuüben. Das müssen nun zunächst einmal die unzähligen nichtstaatlichen Organisationen übernehmen.