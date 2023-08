Film Kino Text Was auf den Tisch kommt: Tsutomu (Kenji Sawada) und Machiko (Takako Matsu)

Endlich mal ein Kochfilm nach meinem Geschmack; keine Frau der Welt kann mir damit auf die Nelke gehen, dass sie dieses oder jenes Gericht, das in Yuji Nakaes »Das Zen-Tagebuch« auf den Tisch kommt, auch gerne selbst mal essen würde.

Der Schriftsteller Tsutomu (Kenji Sawada) kocht im Rhythmus der Jahreszeiten. Im Alter von neun Jahren hatten ihn seine Eltern als Novizen in ein Zen-Kloster in Kyoto gegeben. Mit dreizehn lief er dort davon. Den Speiseplan hat er mitgenommen. Und auch den Lageplan der großen Speisekammer Natur. Würde ich ab heute nur noch das kochen, was Tsutomu zubereitet, und mich dabei aber nur auf das beschränken, was ich im Supermarkt (oder auch im Berliner Kaufhaus des Westens) zu kaufen bekomme, was würde ich dann wohl meiner Frau Tag für Tag aus der Küche zurufen? Richtig, von Montag bis Sonntag würde es heißen: Es gibt Reis!

Tsutomu hat keine Frau. Nur einen Hund, der »Pfeffer« heißt. Diesen Namen hat er von Tsutomus verstorbener Frau bekommen. Trotz der gesunden Ernährung sieht man Pfeffer die Jahre an. Tsutomu muss demzufolge schon sehr lange Witwer sein, und er ist die Einsamkeit allmählich leid.

Machiko (Takako Matsu) arbeitet als Redakteurin eines Magazins, das als Zielgruppe vermutlich Männer wie mich hat (haha). Sie besucht Tsutomu in seinem Haus in den Bergen. Es gibt Reis. Und dazu ungefähr zwanzig Sorten Gemüse und Beeren der Saison plus in Alkohol eingelegte Pflaumen aus den unterschiedlichsten Epochen der japanischen Geschichte. Machiko lässt sich gerne verwöhnen, behält aber dennoch ihren Auftrag im Auge: Tsutomu soll einen Beitrag schreiben. Genau genommen sollte er ihn heute schon abliefern. Er hat aber noch nichts zu Papier gebracht. Wenigstens den Titel muss Machiko jedoch vorweisen können, um zu verhindern, dass der Chefredakteur überkocht. Tsutomu nimmt ein weißes liniertes Blatt, legt es auf seinen Schoß, schraubt seinen Füllfederhalter auf und beginnt zu schreiben. Im Vergleich zum Film war es so noch schnell erzählt. Bevor die Geschichte weitergeht, gleich noch ein kleines Rätsel: Was hat Tsutomu wohl auf das Blatt geschrieben? (Wer die richtige Antwort weiß und an die Redaktion schickt, gewinnt ein Mittagessen bei mir.)

Schwung kommt in die Geschichte, als Tsutomus betagte Schwiegermutter die Stäbchen abgibt. Sein Schwager und dessen Frau wälzen das komplette Prozedere auf Tsutomu ab, der die tote Schwiegermutter bei sich im Haus aufbahren und einsargen lassen muss. Die Trauerfeier findet in seinem Wohnzimmer statt. Er hat auch die Gäste zu bewirten. Es sind zu seiner Überraschung so viele gekommen, dass es beinahe wirklich bloß Reis gegeben hätte. Zum Glück hilft ihm Machiko in der Küche. Sein Schwager und dessen Frau zeigen sich, nachdem alles glatt über die Bühne gegangen ist, ungewohnt großzügig. Sie überlassen Tsutomu die Urne der Alten. Der ist nicht der Typ, um sich über derlei Dreistigkeiten aufzuregen. Es geht jedoch in »Das Zen-Tagebuch« an keiner Stelle um Lebensweisheit oder die Balance zwischen Körper, Geist und Natur, jedenfalls nicht als Botschaft. Das wird spätestens dann klar, als Tsutomu trotz seines Lebens in Zeitlupe einen Herzkasper erleidet. Während seiner Zeit auf der Intensivstation kümmert sich Machiko um Pfeffer. Sie kauft einen 50-Kilo-Sack Trockenfutter im Sonderangebot. Das Tier frisst nicht einen Krümel davon. Genauso war es übrigens bei unserer Katze, bevor sie zu unseren Nachbarn umgezogen ist. Vielleicht hat der Film deshalb meiner Frau so gut gefallen. Ich mag ihn wegen seiner tollen Bilder. Aber auch für Zuschauer, die auf Dialoge stehen, die nur mit den Augen und ganz spärlichen Gesten geführt werden, ist er ein Genuss. Im Grunde ist für jeden etwas dabei, wie, wenn ich koche. Die Lösung des Rätsels lautet übrigens: das Zen-Tagebuch.